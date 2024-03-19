'Uzaylı yumurtası olabilir' Yerel halkı korkutan gizemli hayvanlar! Yetkililer açıklama yaptı: Bu yaz çok sayıda göreceksiniz...

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ABD'li yetkililer tuhaf görüntüsü ile yerel halkı korkutan gizemli hayvanlarla ilgili açıklama yaptı.

TUHAF GÖRÜNTÜSÜ İLE SOSYAL MEDYADA FIRTINA KOPARDI

İnternete düşen ve sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntülerde, ağaç dallarından sarkan, dışı sert, jöle benzeri büyük toplar görülüyor.

Sosyal medya kullanıcılarının çoğu tuhaf görüntülerin bir hayvana ait olabileceğini düşünmedi.



Bazı yorumcular ne olduğunu bilmedikleri nesnelerin dünyaya ait olabileceğine bile inanmayıp onların 'uzaylı yumurtaları' olduğunu iddia ederken, diğerleri ise göletteki suda bir sorun olduğunu düşünerek hastalık kapacaklarından korktular.

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YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI: BU YAZ ÇOK SAYIDA GÖRECEKSİNİZ

Neyse ki Oklahoma Yaban Hayatı Koruma Dairesi (ODWC) kısa bir süre sonra insanların yüreklerine su serpen bir açıklama yaptı. Gizemli hayvanların bir fotoğrafını resmi sosyal medya hesabından paylaşan ODWC 'Bu nedir?' başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"McGee Creek benzeri yerlerde batık ağaç dallarından sarkan jöle benzeri topları fark edebilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok, muhtemelen bu yaz onlardan çok sayıda göreceksiniz"



İSMİ BRYOZOA: ASLINDA TEMİZ SUYUN BİR GÖSTERGESİ

Garip görünümlü hayvanların adının 'Bryozoa' olduğunu duyuran yetkililer, canlıların insanlara ya da yaban hayata bir tehlike oluşturmadığına dikkat çekti ve 'Aslında bunlar çevre kalitesinin ve temiz suyun göstergesidir' yorumunda bulundu.

İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, bu canlılar suda gizlenen fitoplankton ve bakterilerle beslenirler.

Fosil kayıtları, canlıların 470 milyon yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor, bu da bunların deniz solucanından evrimleşmiş olabileceğini düşündürüyor.

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BRYOZOA NEDİR? NEREDE YAŞARLAR?

'Bryozoa' genellikle denizlerde yaşayan ve kısmen veya tamamen sert bir iskelet oluşturan küçük, koloni halinde yaşayan hayvanlardır.

Bryozoa, hayvanlar aleminde genellikle "deniz ayısı" olarak da adlandırılır. Bunlar, yuvalarında bir araya gelerek karmaşık, sünger benzeri yapılar oluşturan sıradışı canlılardır. Ancak, aslında birbirine yakın olmaktan çok, her bir birey kendi yuvasını oluşturur ve genellikle diğer bireylerle fiziksel temas içerisinde değildir.



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Bryozoa, genellikle kabuklu organizmaların üzerine, kayalıklara veya sert yüzeylere tutunarak yaşarlar. Her bir birey, kendi küçük hücresine sahiptir ve koloni içindeki diğer bireylerle birlikte çalışarak birbirlerine destek olurlar. Bu yapıları, filtrasyon ve beslenme için su akışını yönlendirmek gibi çeşitli işlevler için kullanırlar.

Bu canlılar, fosil kayıtlarında da oldukça yaygın olarak bulunurlar ve dünya çapında birçok farklı türü vardır. Deniz ortamında genellikle sığ sularda ve derin okyanus tabanlarında yaşarlar. Bazı bryozoa türleri tatlı su habitatlarında da bulunabilir, ancak çoğunlukla denizel habitatlarda bulunurlar.