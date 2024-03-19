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Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iki Telegram kanalının Kral Charles'ın öldüğünü iddia eden sahte haberlerin "birincil kaynağı" olduğunu söyledi.
Kralın ölümüne ilişkin sahte haber ilk olarak Pazartesi sabahı Ukrayna saatiyle 07.02'de 'Açık Ukrayna' isimli bir hesap tarafından paylaşıldı.
Hükümdarın ölümünü doğrulayan sahte bir belge daha sonra TG kanalı 'Slava Amca' tarafından saat 13:47'de yayınlandı.
Merkez, Putin yanlısı Rus medya kuruluşlarının aktardığı sahte haberleri yayan başlıca kaynakların bu iki TG kanalı olduğunu tespit etti.
Bir dönem Günaydın Britanya programını sunan İngiliz gazeteci Piers Morgan The Sun'un paylaştığı görüntüler ile igili 'Burada kimse onların onlar olduğuna inanmıyor (öyle...), dolayısıyla komplo teorileri arttı' yorumunda bulundu.
Haftalardır haber alınamayan Prenses Kate’in nerede olduğuna ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre; Galler Prensesi, eşi William ile alışveriş yaparken görüntülendi.
Yayınlanan fotoğraflar dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken sosyal medyada da büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İngiliz The Sun gazetesinin yayınladığı görüntülerde, Prenses Kate’in alışveriş gezisi sırasında gündelik kıyafetler giydiği ve eşi William'la sohbet ettiği görüldü.
ABD'li sunucu Andy Cohen 'bu kişi Kate değil' paylaşımı yaptı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da söz konusu karedeki kişinin prenses olmadığını iddia etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu görüntüyü Kate'in hastalık nedeniyle kilo vermesine bağladı.
The Sun'a konuşan bir kraliyet uzmanı, Saray üzerinde artan baskı nedeniyle Prenses'in duyurusunun yolda olabileceğini iddia etti. Fotoğraf skandalı internete yayıldığından beri Kate Middleton ve Prens William'la ilgili spekülasyonlar ve imalar oldukça heyecan yarattı. Kraliyet tarihçisi Hugo Vickers, Kensington Sarayı'nın herhangi bir duyuruya izin vermemesi durumunda "daha fazla baskı" olacağını söyledi.
42 yaşındaki Galler Prensesi, Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra 13 gün boyunca hastanede kalmıştı. Buckingham Sarayı’nın sağlığıyla ilgili çok az bilgi paylaşması da söylentilere yol açmıştı.
İyileşme sürecinde olduğu için az sayıda kişiyle görüşen Galler Prensesi’nin çocuklarıyla fotoğrafını, eşi Prens William çekti. Fotoğrafı geri çekmeyen ülkenin en büyük ajansı PA Media ise Buckingham Sarayı'ndan konuyla ilgili bilgi talep ettiklerini duyurdu.
İngiltere'de 'şirket' adıyla anılan Kraliyet Ailesi, dünyanın en zengin ailelerinden biri. Kraliyet ailesi The Crown Estate, Cornwall Dükalığı ve Lancaster Dükalığı gibi araziler ve bu arazilerdeki mülkleri de içerin 28 milyar dolarlık bir serveti yönetiyor.
Ailenin gelirleri daha çok dükalıklardan gelmekte. Daha çok İngiltere'nin güneyindeki arazi ve mülklerden oluşan toplam 546 kilometrekarelik Cornwall Dükalığı'nın yönetimi Kral Charles'in en büyük oğlu Prens William'ın elinde. William'ın bu arazileri satması kanunen yasak ancak aile bu arazilerden gelen gelirleri kullanabiliyor. Dükalığın 2022 itibarıyla varlıklarının değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak ölçüldü.
Lancaster Dükalığı'nın portföyünde ise İngiltere ve Galler'deki geniş tarım arazileri, ticari ve kırsal mülkler ile tarihi binalar bulunuyor. 2022 yılı itibarıyla dükalığın değeri yaklaşık 831,5 milyon dolar olarak açıklandı. Lancaster Dükalığı her yıl 25,5 milyon dolar kar elde ediyor.
Bunun yanında aile, vergi mükelleflerinden kesilen vergilerle oluşturulan bir fon olan Sovereign Grant'ten de ödeme alıyor. 2022-2023 yılları için Kral Charles, mülklerinin bakımını finanse etmek, personele maaş vermek ve resmi ziyaretler gibi diğer kraliyet görevlerinin masraflarını karşılamak için bu fondan yaklaşık 109 milyon dolar kullandı.