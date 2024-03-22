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Hipnoz şovlarıyla fenomen olmuştu, maskesi düştü! Kadınları kandırmak için sahne yeteneklerini kullanmış...

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#Robert Temple#Hipnoz#Dolandırıcılık
Hipnoz şovlarıyla fenomen olmuştu, maskesi düştü Kadınları kandırmak için sahne yeteneklerini kullanmış...
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 16:50

İngiltere'de yaptığı hipnoz şovlarıyla ünlenen tiyatro sanatçısı Robert Temple, bilgisayar korsanlığı ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmesinin ardından sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

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'Red Raw' isimli sıra dışı şovu ile sahne dünyasında kısa sürede bir fenomen haline gelen Temple, geçtiğimiz ay 'sahne hipnozuna' getirilen 40 yıllık yasağa itiraz ederek manşetlere çıkmış ve 10 Şubat'ta Bolton'daki Albert Halls'da sahne almıştı.

36 yaşındaki şovmenin bu akşam Burton-on-Trent'te sahnede olması bekleniyordu ancak izleyicilere gösterinin 'öngörülemeyen koşullar nedeniyle' iptal edildiği açıklandı. İngiliz Dailmail gazetesi ise şovun iptal edilmesinin arka planındaki gerçek nedeni açıklayarak Temple'ın maskesinin düştüğünü yazdı.

Hipnoz şovlarıyla fenomen olmuştu, maskesi düştü Kadınları kandırmak için sahne yeteneklerini kullanmış...


SAHNE BECERİLERİNİ SUÇ İÇİN KULLANDI

Polis konuya ilişkin açıklamasında hipnotistin kadınların mahrem fotoğraflarını çalmak için 'sinsi taktikler' kullandığını söyledi.

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Kadınların özel çevrimiçi hesaplarına girerek fotoğraflarını çalan ve daha sonra bunları kripto para karşılığında satan Temple'ın hipnotizma yeteneğini suç amacıyla kullanıp kullanmadığı net olarak açıklanmasa da polis onun sahne gösterisindeki becerilerini kullandığına inanıyor.

Dailymail gazetesine konuşan bir polis kaynağı "Belirli seviyede bilgisayar becerisine sahip değil, bu yüzden şifreleri çözmesini sağlayan şeyin insanların kişisel bilgilerine odaklanma yeteneği olduğunu düşünüyoruz" dedi ve ekledi;

"Temple, başarısının anahtarı olan sosyal mühendislik yeteneğine sahipti ve ne yazık ki bunu çok acımasız bir şekilde kullandı"

Hipnoz şovlarıyla fenomen olmuştu, maskesi düştü Kadınları kandırmak için sahne yeteneklerini kullanmış...

KURBANLARIN GÖRÜNTÜLERİ İLE HESAP AÇMIŞ

Olay polisin 2021 yılında kripto para karşılığında kadınların mahrem fotoğraflarının satıldığı ile ilgili ihbar alması ile ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis Temple'ın iki kadının hesaplarına girerek mahrem görüntülerini çaldığını ortaya çıkardı.

Kurbanlardan biri olan 29 yaşındaki Ellie Norman, Temple'ın özel fotoğraflarını kullanarak onun adına Snapchat, Instagram ve Tinder hesapları açtığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis 36 yaşındaki adamın öne çıkan iki kadından çok daha fazlasını mağdur etmiş olabileceğine inanıyor.

Hipnoz şovlarıyla fenomen olmuştu, maskesi düştü Kadınları kandırmak için sahne yeteneklerini kullanmış...

Çocukken sihirbazlık gösterileri yapmaya başlayan ve daha sonra hipnotizmada uzmanlaşmaya karar veren Robert Temple'ın yaptıkları bugün İngiltere gündemine bomba gibi düştü. İngiliz Dailymail gazetesi tiyatro sanatçısı için 'şeytani hipnotist' başlığını kullandı.

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#Robert Temple#Hipnoz#Dolandırıcılık

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