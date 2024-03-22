Hipnoz şovlarıyla fenomen olmuştu, maskesi düştü! Kadınları kandırmak için sahne yeteneklerini kullanmış...

Haberin Devamı

'Red Raw' isimli sıra dışı şovu ile sahne dünyasında kısa sürede bir fenomen haline gelen Temple, geçtiğimiz ay 'sahne hipnozuna' getirilen 40 yıllık yasağa itiraz ederek manşetlere çıkmış ve 10 Şubat'ta Bolton'daki Albert Halls'da sahne almıştı.

36 yaşındaki şovmenin bu akşam Burton-on-Trent'te sahnede olması bekleniyordu ancak izleyicilere gösterinin 'öngörülemeyen koşullar nedeniyle' iptal edildiği açıklandı. İngiliz Dailmail gazetesi ise şovun iptal edilmesinin arka planındaki gerçek nedeni açıklayarak Temple'ın maskesinin düştüğünü yazdı.



Polis konuya ilişkin açıklamasında hipnotistin kadınların mahrem fotoğraflarını çalmak için 'sinsi taktikler' kullandığını söyledi.

Haberin Devamı

Kadınların özel çevrimiçi hesaplarına girerek fotoğraflarını çalan ve daha sonra bunları kripto para karşılığında satan Temple'ın hipnotizma yeteneğini suç amacıyla kullanıp kullanmadığı net olarak açıklanmasa da polis onun sahne gösterisindeki becerilerini kullandığına inanıyor.

Dailymail gazetesine konuşan bir polis kaynağı "Belirli seviyede bilgisayar becerisine sahip değil, bu yüzden şifreleri çözmesini sağlayan şeyin insanların kişisel bilgilerine odaklanma yeteneği olduğunu düşünüyoruz" dedi ve ekledi;

"Temple, başarısının anahtarı olan sosyal mühendislik yeteneğine sahipti ve ne yazık ki bunu çok acımasız bir şekilde kullandı"



KURBANLARIN GÖRÜNTÜLERİ İLE HESAP AÇMIŞ

Olay polisin 2021 yılında kripto para karşılığında kadınların mahrem fotoğraflarının satıldığı ile ilgili ihbar alması ile ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis Temple'ın iki kadının hesaplarına girerek mahrem görüntülerini çaldığını ortaya çıkardı.

Kurbanlardan biri olan 29 yaşındaki Ellie Norman, Temple'ın özel fotoğraflarını kullanarak onun adına Snapchat, Instagram ve Tinder hesapları açtığını söyleyerek şikayetçi oldu.



Polis 36 yaşındaki adamın öne çıkan iki kadından çok daha fazlasını mağdur etmiş olabileceğine inanıyor.

