×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERSıra Dışı Haberleri

8 yaşında Sahra Çölü'nü geçti, hapse düştü, Akdeniz'de sürüklendi! Avrupa'ya vardığında tek bir soru sordu: Artık okula gidebilir miyim?'

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#İtalya#Ömer
8 yaşında Sahra Çölünü geçti, hapse düştü, Akdenizde sürüklendi Avrupaya vardığında tek bir soru sordu: Artık okula gidebilir miyim
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 12:02

Mali'deki köylerine teröristlerin düzenlediği saldırıdan sonra evinden ayrılmak zorunda kalan 8 yaşındaki Ömer, Avrupa'ya ulaşmak için dünyanın en büyük çölüne göğüs gerdi, cezaevine düştü, Akdeniz'de sürüklendi ve yaşının çok ötesinde, büyük bir cesaret gösterdi. Dünya Ömer'in olağanüstü yolculuğunu konuşuyor...

Haberin Devamı

8 yaşındaki Ömer (Oumar) bundan sadece 4 ay önce Mali'nin batısındaki Tambaga bölgesindeki evinde ailesi ile mutlu hayat sürüyordu.

SAHRA ÇÖLÜ BOYUNCA YÜRÜDÜ, LİBYALI ÇETENİN ELİNE DÜŞTÜ

Terörist bir grubun bölgeye düzenlediği saldırı sırasında kaçmak zorunda kalan ve ailesinden ayrı düşen çocuk, bu noktada köyünü terk etmesi gerektiğine karar verdi ve geri dönmek yerine Sahra Çölü boyunca yürüdü.

Yol boyunca farklı gezgin gruplara katıldı ve sonunda kendini Libya'da buldu. Ancak burada da yüzü gülmedi, Libyalı bir çetenin eline düşen çocuk,  boyacı ve kaynakçı olarak çalışmaya zorlandı.

KENDİNİ ACIMASIZLIĞI İLE ÜNLÜ HAPİSHANEDE BULDU

Kendini esir alan çetenin elinden bir şekilde kurtulmayı başaran Ömer, sonunda okula rahatça gidebileceği bir yer olduğunu düşündüğü Avrupa'ya gitmeye karar verdi.

Haberin Devamı

Yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yelken açan, küçük Ömer'in de içinde bulunduğu bot Libya Sahil Güvenliği tarafından yakalanınca 8 yaşındaki çocuk bu kez de kendini Trablus'taki acımasızlığıyla ünlü Ain Zara Hapishanesi'nde buldu.

8 yaşında Sahra Çölünü geçti, hapse düştü, Akdenizde sürüklendi Avrupaya vardığında tek bir soru sordu: Artık okula gidebilir miyim

HAPİSHANEDEN ÇÖP BİDONUNUN İÇİNDE KAÇTI

Ömer hapishanede olsa bile pes etmemeye kararlıydı. Kısa bir süre sonra iki yetişkinin taşıdığı bir çöp bidonunun içinde hapishaneden kaçtı ve yeniden Zawiya Sahiline döndü.

Orada aynı ismi taşıdığı, kendinden birkaç yaş daha büyük bir çocukla yeni bir göçmen teknesi buldular ve Avrupa'ya tehlikeli bir yolculuğa hazırlanan 23 çocuk ve 60'tan fazla yetişkinin arasına katıldılar.

'O YAPAYALNIZ BİR ÇOCUK' GÜNLERCE AKDENİZDE SÜRÜKLENDİ...

İki Ömer, Akdeniz'de günlerce sürüklendikten sonra karşılarında bir sahil güvenlik botu gördüklerinde yeniden Libya'ya döneceklerini düşündüler. Ancak bu Akdeniz'deki göçmenleri kurtaran 'Ocean Viking' isimli gemiydi.

Ömer'in şansı sonunda dönmüştü, teknedeki herkesle beraber güvenli bir şekilde Ocean Viking gemisine alındı.

Haberin Devamı

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, o sırada gemide olan İtalyan gazeteci Angela Nocioni, Ömer'in hikayesini öğrendiğinde duyduklarına inanamadı. Çevredeki diğer göçmenlerle konuştu, herkes Ömer'in tek başına olduğunu doğruladı: 'Evet o yapayalnız bir çocuk'

8 yaşında Sahra Çölünü geçti, hapse düştü, Akdenizde sürüklendi Avrupaya vardığında tek bir soru sordu: Artık okula gidebilir miyim

İTALYA'YA ULAŞTIĞINDA BABASINI ARADI: 'ARTIK OKULA GİDEBİLİR MİYİM?'

Ocean Viking nihayet İtalya'nın kuzeydoğusundaki Ancona'ya yanaştığında Ömer cevaplaması gereken çok sayıda soru olduğunu biliyordu.

Ancona göçmen merkezi müdürü Alessandro Fucili, çocuğa ilk olarak anne ve babasının nerede olduğunu sordu. Ömer her ikisinin de Mali'de olduğunu ve babasının telefon numarasını ezbere bildiğini söyledi. Yetkili bunun üzerine cep telefonunu çıkardı ve Ömer'in babasını aradı.

Haberin Devamı

Oğullarından aylardır haber alamayan aile, kendilerini en kötü senaryoya hazırlamıştı. Ömer aylar sonra ilk kez sesini duyduğu babasına "Sana söylemediğim için özür dilerim baba. Buradayım geldim, başardım" dedi. Şaşkın baba "neredesin" diye sorunca "Buradayım, diğer tarafta, Avrupa'da." diye cevap verdi ve ekledi;

"Artık okula gidebilir miyim?"

"ÇOK ZEKİR VE CESUR BİR ÇOCUK"

Göçmen merkezindeki doktorlar yaptıkları kontrolde küçük çocuğun kötü muameleye maruz kaldığını, vücudunda yara izleri olduğunu ve topuk kemiğinde kırık olduğunu gördüler.

Göçmen merkezi müdürü Alessandro Fucili, 'çok zeki ve cesur bir çocuk' olarak tanımladığı Ömer'in kendisine yerel bir ilkokulda diğer göçmen çocuklarla birlikte bir yer bulmaya çalıştığını söyledi. 

Gözden Kaçmasın12 yıl yerinden kalkmadı Derisi kanepeye yapışmış, kemikleri dışarı çıkmıştı... Kimse böyle bir acı çekmeyi hak etmiyor12 yıl yerinden kalkmadı! Derisi kanepeye yapışmış, kemikleri dışarı çıkmıştı... 'Kimse böyle bir acı çekmeyi hak etmiyor'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa#İtalya#Ömer

BAKMADAN GEÇME!