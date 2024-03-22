8 yaşında Sahra Çölü'nü geçti, hapse düştü, Akdeniz'de sürüklendi! Avrupa'ya vardığında tek bir soru sordu: Artık okula gidebilir miyim?'

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8 yaşındaki Ömer (Oumar) bundan sadece 4 ay önce Mali'nin batısındaki Tambaga bölgesindeki evinde ailesi ile mutlu hayat sürüyordu.

SAHRA ÇÖLÜ BOYUNCA YÜRÜDÜ, LİBYALI ÇETENİN ELİNE DÜŞTÜ

Terörist bir grubun bölgeye düzenlediği saldırı sırasında kaçmak zorunda kalan ve ailesinden ayrı düşen çocuk, bu noktada köyünü terk etmesi gerektiğine karar verdi ve geri dönmek yerine Sahra Çölü boyunca yürüdü.

Yol boyunca farklı gezgin gruplara katıldı ve sonunda kendini Libya'da buldu. Ancak burada da yüzü gülmedi, Libyalı bir çetenin eline düşen çocuk, boyacı ve kaynakçı olarak çalışmaya zorlandı.



KENDİNİ ACIMASIZLIĞI İLE ÜNLÜ HAPİSHANEDE BULDU

Kendini esir alan çetenin elinden bir şekilde kurtulmayı başaran Ömer, sonunda okula rahatça gidebileceği bir yer olduğunu düşündüğü Avrupa'ya gitmeye karar verdi.

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Yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yelken açan, küçük Ömer'in de içinde bulunduğu bot Libya Sahil Güvenliği tarafından yakalanınca 8 yaşındaki çocuk bu kez de kendini Trablus'taki acımasızlığıyla ünlü Ain Zara Hapishanesi'nde buldu.



Ömer hapishanede olsa bile pes etmemeye kararlıydı. Kısa bir süre sonra iki yetişkinin taşıdığı bir çöp bidonunun içinde hapishaneden kaçtı ve yeniden Zawiya Sahiline döndü.

Orada aynı ismi taşıdığı, kendinden birkaç yaş daha büyük bir çocukla yeni bir göçmen teknesi buldular ve Avrupa'ya tehlikeli bir yolculuğa hazırlanan 23 çocuk ve 60'tan fazla yetişkinin arasına katıldılar.

'O YAPAYALNIZ BİR ÇOCUK' GÜNLERCE AKDENİZDE SÜRÜKLENDİ...

İki Ömer, Akdeniz'de günlerce sürüklendikten sonra karşılarında bir sahil güvenlik botu gördüklerinde yeniden Libya'ya döneceklerini düşündüler. Ancak bu Akdeniz'deki göçmenleri kurtaran 'Ocean Viking' isimli gemiydi.

Ömer'in şansı sonunda dönmüştü, teknedeki herkesle beraber güvenli bir şekilde Ocean Viking gemisine alındı.

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İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, o sırada gemide olan İtalyan gazeteci Angela Nocioni, Ömer'in hikayesini öğrendiğinde duyduklarına inanamadı. Çevredeki diğer göçmenlerle konuştu, herkes Ömer'in tek başına olduğunu doğruladı: 'Evet o yapayalnız bir çocuk'



İTALYA'YA ULAŞTIĞINDA BABASINI ARADI: 'ARTIK OKULA GİDEBİLİR MİYİM?'

Ocean Viking nihayet İtalya'nın kuzeydoğusundaki Ancona'ya yanaştığında Ömer cevaplaması gereken çok sayıda soru olduğunu biliyordu.

Ancona göçmen merkezi müdürü Alessandro Fucili, çocuğa ilk olarak anne ve babasının nerede olduğunu sordu. Ömer her ikisinin de Mali'de olduğunu ve babasının telefon numarasını ezbere bildiğini söyledi. Yetkili bunun üzerine cep telefonunu çıkardı ve Ömer'in babasını aradı.

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Oğullarından aylardır haber alamayan aile, kendilerini en kötü senaryoya hazırlamıştı. Ömer aylar sonra ilk kez sesini duyduğu babasına "Sana söylemediğim için özür dilerim baba. Buradayım geldim, başardım" dedi. Şaşkın baba "neredesin" diye sorunca "Buradayım, diğer tarafta, Avrupa'da." diye cevap verdi ve ekledi;

"Artık okula gidebilir miyim?"

"ÇOK ZEKİR VE CESUR BİR ÇOCUK"

Göçmen merkezindeki doktorlar yaptıkları kontrolde küçük çocuğun kötü muameleye maruz kaldığını, vücudunda yara izleri olduğunu ve topuk kemiğinde kırık olduğunu gördüler.

Göçmen merkezi müdürü Alessandro Fucili, 'çok zeki ve cesur bir çocuk' olarak tanımladığı Ömer'in kendisine yerel bir ilkokulda diğer göçmen çocuklarla birlikte bir yer bulmaya çalıştığını söyledi.