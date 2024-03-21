12 yıl yerinden kalkmadı! Derisi kanepeye yapışmış, kemikleri dışarı çıkmıştı... 'Kimse böyle bir acı çekmeyi hak etmiyor'

Haberin Devamı

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir çift, 36 yaşlarındaki kızlarının 12 yıldır hareket etmeden yattığı bir kanepede ölü bulunmasının ardından 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BULUNDUĞUNDA 43 KİLOYDU! 12 YIL YERİNDEN KIMILDAMAMIŞ

East Feliciana'da yaşayan Sheila ve Clay Fletcher, 36 yaşındaki kızları Lacey'nin evlerindeki idrar ve dışkı kaplı kanepede ölü bulunmasının ardından 2022 yılının Ocak ayında tutuklandılar.

Savcılar 16 yaşından beri evden çıkmayan ve ortalıkta görünmeyen Lacey'nin 12 yıldır yerinden hiç kıpırdamadığını, bulunduğunda sadece 43 kilo ağırlığında olduğunu açıkladılar.



Sheila ve Clay Fletcher- Lacey'in anne babası/East Feliciana bölge savcısı

Haberin Devamı

ADLİ TABİP: BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM, 2 YIL SÜREN BİR TRAVMAYA NEDEN OLDU

Otopsiyi gerçekleştiren adli tabip Ewell Bickham, talihsiz kadının 'ihmal' sonucu öldüğünü raporlarken bu davanın kendinde 2 yıl süren bir travmaya neden olduğunu açıkladı.

Bickham NewYorkPost'a yaptığı açıklamada "Bu işte geçirdiğim onca yıl boyunca her türlü ölümü gördüm ama Lacey'nin başına gelenler gibisini hiç görmedim. Hiç kimse böyle acı çekmeyi hak etmiyor." dedi.

ÇÜRÜYEN DERİSİ KANEPE İLE KAYNAŞMIŞTI!

Adli tıp raporuna göre, Lacey'nin çürümüş derisi kanepeye 'kaynaşmıştı' ve bulunduğunda kemikleri vücudundan dışarı çıkmıştı.

36 yaşındaki kadının ölüm nedeni kayıtlara kemik enfeksiyonu, uzun süreli hareketsizlik, aşırı beslenme yetersizliği ve özel ihtiyaçları olan bir kişinin ciddi kronik ihmalinin birleşimi de dahil olmak üzere birden fazla durumun kombinasyonundan kaynaklanan 'sepsis' olarak geçti.



Lacey'nin ölü bulunduğu kanepe / East Feliciana bölge savcısı

AİLE DOSTLARI BİLE KIZLARI OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

İhmal iddialarını reddeden aile polise kızlarının ciddi bir Asperger Sendromu ve sosyal anksiyeteden mustarip olduğunu söylediler. Lacey'nin kanepeden ayrılmayı reddettiğini öne süren anne baba, kızlarının yemeklerini buraya getirdiklerini ve kanepenin yanına bir lazımlık koyduklarını söylediler.

Haberin Devamı

Ancak bu iddialar çiftin komşuları ve aile dostları tarafından yalanlandı. Fletcher'ları 25 yıldır tanıyan yakın aile dostları Jess Easley, her hafta bir araya gelmelerine rağmen bir kızları olduğunu hiç bilmediğini söyledi.

NewYorkPost'a çiftin dışarıdan 'örnek bir aile' gibi göründüğünü söyleyen Easley öğrendikleri karşısında büyük bir şok geçirdiğini anlattı.

EN SON 14 YAŞINDA DOKTORA GÖTÜRÜLMÜŞ

Dava dosyasına göre, 36 yaşındayken cansız bedeni bulunan Lacey en son 14 yaşındayken bir psikoloğa götürülmüş ve şiddetli sosyal anksiyeteden mustarip olduğunu aktarmış.

Aile daha sonra yanlarında kızları olmadan doktoru tekrar ziyaret etmiş ve doktora Lacey'in evden çıkmayı reddettiğini, idrar ve dışkısını yere yaptığını anlatmış. Doktor bunun üzerine 'hastaneye yatış' seçeneğini önermiş ancak konu daha sonra takip edilmemiş.

