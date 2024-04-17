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Amcasının cesedini bankaya götürüp kredi çekmeye çalıştı! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor...

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#Brezilya#Banka#Kredi
Amcasının cesedini bankaya götürüp kredi çekmeye çalıştı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 11:52

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan bir kadın amcası olduğunu iddia ettiği yaşlı bir adamın cansız bedenini bankaya götürünce tutuklandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada viral hale gelirken polis konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Brezilya medyasının Salı günü duyurduğu bir haber sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İddialara göre Rio de Janeiro'daki bir kadın yaklaşık 3.400 Dolar tutarındaki krediyi çekmek için yaşlı bir adamın cansız bedenini bankaya götürmüştü.

Ülkenin en büyük haber yayıncısı olan TV Globo, olay anında ait videonun bulanıklaştırılmış bir versiyonunu izleyicileri ile paylaştı ve kadının isminin Érika de Souza Vieira Nunes olduğunu açıkladı.

Amcasının cesedini bankaya götürüp kredi çekmeye çalıştı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor...

BANKA ÇALIŞANLARI ŞÜPHELENDİ

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen görüntülerde şüpheli kadının yanında tekerlekli sandalyede oturan solgun bir adam görünüyor.

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Kendisini yaşlı adamın yeğeni olarak tanıtan Nunes adamla konuşuyor ve ondan kredi için gerekli belgeleri imzalamasını istiyor.

Bir yandan adamın başını dik tutmaya çalışan kadın bir yandan da adamın elini tutarak "Amca bu belgeleri imzalaman gerekiyor. Senin yerine imzalayamam ama yardım edebilirim" diyor.

Ancak adamın tepkisiz ve garip görüntüsü banka çalışanlarını huzursuz ediyor.

Amcasının cesedini bankaya götürüp kredi çekmeye çalıştı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor...


BANKAYA GELMEDEN BİRKAÇ SAAT ÖNCE ÖLMÜŞ

Görüntülerde çalışanlardan birinin 'O iyi görünmüyor, rengi biraz garip' dediği duyuluyor, Nunes ise bunun tamamen normal olduğunu iddia ederek 'O hep böyledir, konuşmaz' diyor ve adama soruyor: 'Amca yeniden hastaneye gitmek ister misin?'

Banka çalışanları kadının söylediklerine inanmayınca durumu polise bildirdiler. Olay yerine gelen polis, ismi Paulo Roberto Braga olarak açıklanan adamın adamın birkaç saat önce öldüğünü belirledi.

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OLAY YERİNDE TUTUKLANDI

Érika de Souza Vieira Nunes olay yerinde tutuklandı ve şimdi dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya.

Polis 68 yaşındaki adamın tam olarak neden öldüğünün ve yanındaki kadının gerçekten akrabası olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

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#Brezilya#Banka#Kredi

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