Balık sezonunun açılışını kutlamak için en iyi adresler

SAİT - BODRUM, MUĞLA

Değişmeyen tatlar



Sahibi Sait Birtan Yılmaz ve eşi Ferman Hanım yaz-kış 20 yıldır işin başındalar. “Değişmeyen bir balıkçı olmak için mutfak ekibinden garsonuna aynı isimlerle yola devam etmelisiniz. Özellikle mezelerinizin, ahtapot, kalamar gibi deniz ürünlerinizin hep aynı kalitede olması lazım” diyor Bodrum’un ünlü ve artık klasikleşmiş balıkçısı Sait Yılmaz. Yalıkavak Marina’nın en güzel noktalarından birinde hizmet veren restorana girer girmez ilk karşınıza çıkan şey, kabukluların da özenle yerleştirildiği balık tezgâhı. Mezelerin ve tatlıların bulunduğu dolabın önünden geçerken, masaya oturmadan önce mutlaka şekerpare ve kalburabastı siparişi vermenizi tavsiye ederim. Mutfağın başındaki Hikmet Şef’in elinden dışı çıtır, içi hiç yağ çekmeden pişirilmiş tekir deneyin. Balığın kılçık üstünden ayıklanmış en lezzetli parçalarıyla pişirilen kokoreç, baharat dengesi ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Parmak ucu büyüklüğünde sarılmış etli yaprak sarma ve Ermeni pilaki de denenmesi gerekenlerden.





PAMUK KARDEŞLER - SAMSUN

Kalkan zamanını kaçırmayın



Pamuk ailesi 1940’tan beri balıkçı. 2001’de Cemalettin Pamuk, Samsun Lise Caddesi’nde ‘Cemo’nun Yeri’ adlı ilk restoranı açmış. Talep artınca diğer iki şube ortaya çıkmış. Mevsimine göre 10-12 çeşit balık oluyor. Karides, kalamar tava, levrek çıtlamaları ve kabak tatlıları meşhur. Mevsiminde kalkanı burada yemek bir ayrıcalık.









BALIKÇI İSA - ANTALYA

Tazelik, kalite ve lezzet...



Sahibi İsa Ekici, 1990’dan beri sektörün içinde. Falezlerin üzerindeki bu sevimli restoranda, servis edilecek balıkları İsa Bey seçiyor. Deniz levreğinden pirzola, lagos balığından buğulama yapıyorlar. Patlıcan, avokado, ceviz, dereotu,

kuru domates, nar ve yoğurtla hazırladıkları mezenin adıysa ‘İsa’nın aşkı’.





BARBA SARANDA - BOZBURUN, MARMARİS, MUĞLA

Yengeç bacaklı linguini’si özel



2018 Mayıs’ında Dilara Endican tarafından kurulan Barba Saranda mutfağının ana felsefesi, ithal ve yerli kaynaklardan elde edilen birinci kalite ürünleri, Güney Ege-Akdeniz konseptiyle uyumlu biçimde sunmak. Mesela çiftlik çipurası ve çiftlik levreği, Barba Saranda’dan içeri girmiyor. Buranın tek amacı size iyi yemek yedirmek değil, özenli işletme anlayışı ve zevkli ortamıyla size özel bir yemek deneyimi yaşatmak. Burada bir yandan yiyip içerken, bir yandan da denize girip özel yapım ahşap şezlonglarda güneşlenebiliyorsunuz. Deniz ürünlü mücver ve önceden siparişle hazırladıkları yengeç bacaklı linguini en özel yemeklerinden.







YALOVA RESTORAN - ÇANAKKALE

O artık bir klasik



1940’tan bu yana restorancılıkla uğraşan Sürgit ailesi bölgenin zengin faunasından sonuna kadar istifade ediyor. Başka balıkçıların en iyisini bulabilmek için çaba sarf ettiği ürünler elllerinin altında. Özellikle akivades diye adlandırılan kum midyesini, rulo sardalyayı ve Karabiga karidesi salatasını mutlaka denemek gerek.









BALIKÇI KERİM - NARLIKUYU, MERSİN

Lagosun profesörleri



Minicik Narlıkuyu Koyu sadece Mersin değil, tüm Türkiye’de balığı en lezzetli haliyle yiyeceğiniz yerlerden. Neredeyse 40 yıldır hizmet veren Kerim de koydaki balıkçılardan biri. Aslında buradaki balıkçıların hemen hepsinde aynı şeyler servis ediliyor. En önemli özellikleri bölgede çokça bulunan lagos balığını soslayıp hiç kurutmadan hakkını vererek pişirebiliyor olmaları. Lagosun vazgeçilmezleri sadece domates ve sarımsakla sunulan roka salatasıyla artık pek çok yerde moda olmaya başlayan, maydanoz, sarımsak ve limonla harmanlanan kızarmış köy patatesi. Buraya kadar gelmişken en az İskenderun’dakiler kadar lezzetli ve iri jumbo karidesleri de tatmadan dönmeyin.



ORFOZ - BODRUM

15 yıldır süren lezzet yolculuğu



Gelibolu’nun Güneyli Köyü’nde 18 yıl hizmet verdikleri motel-restoranlarından bu yana açık ara favorilerimden. Çağrı ve Çağlar Bozçağa kardeşler anne-babalarından el alarak çıtayı yukarıya taşıdılar, 15 yıldır da Bodrum’da devam ettiriyorlar. Kabuklular çok iyi. Malzemeyi seçmek kadar pişirme konusunda da ustalar.











YENGEÇ RESTORAN - URLA, İZMİR

Ara sıcakları can alıcı



Bir gün işten ayrılıp deniz kenarında mekân açma hayalini 2008’de Urla İskele’de açtığı Yengeç ile gerçekleştirmiş Oğuz Özer. Restoran 1860’tan kalma taş bir binada hizmet veriyor. Oğuz Bey diyor ki: “Ben ve ailem toplumda kalitesi ve kişiliği olan şahsiyetler olarak biliniyorsak, işletmemizin de kalitesi ve kendine has kişiliği olmalı. Evet, ticari bir müesseseyiz, ancak ilk hedef kalite ve misafir memnuniyeti.” Köz patlıcan yatağında mozzarellalı karides, ballı kalamar, tereyağlı şevketibostan, ahtapot tandır, ızgara veya tava bebek kalamar, koruk soslu barbun iddialı oldukları ara sıcaklardan. Bu aralar bolca bulunan kaya barbunu ile deniz levreği ve çipura da en çok satılan balıklardan.