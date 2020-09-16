Süleymaniye Camii Nerede? Süleymaniye Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın kendi ismini verdiği Süleymaniye Camii, aslında yapıldığı dönemde hakimiyetin ve gücün simgesi olmuştur. Caminin içinde konumlandığı Süleymaniye Külliyesi’nde ise toplamda bin tane kubbe bulunmaktadır.

Süleymaniye Camii Hakkında Bilgi

Süleymaniye Camii, Osmanlı mimarisini yansıtan en güzel örneklerden biridir. Yapı, Süleymaniye Külliye’si içerisinde yer almakta olup; medrese, kütüphane, hamam ve imaret gibi yapılarla da komşuluk etmektedir. Süleymaniye Külliyesi içinde yer alan yapıların Süleymaniye Camisi etrafında, “U” profil çizerek sıralandığı görülmektedir. Külliye içerisinde bundan başka Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan ve Mimar Sinan’a ait türbeler yer almaktadır. Süleymaniye Camii, yapıldığı tarihten bu yana şiddetli depremlere maruz kalmış ancak hasar görmeden ayakta kalmayı başarmıştır.

Süleymaniye Camisi’nin toplamda dört tane minaresi vardır. Bu minareler üzerinde de on tana şerefe yer alır. Bu sayılar rastgele seçilmemiş ve bir anlamı ifade etmek için kullanılmıştır. Buna göre KANUNİ Sultan Süleyman, İstanbul fethedildikten sonra tahta çıkan dördüncü padişahtır. Kendisi Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibarense onuncu padişah olmuştur.

Süleymaniye Camii Nerede ve Nasıl Gidilir?

Süleymaniye Camisi, İstanbul ilinin Fatih ilçesine bağlı bir alanda yer alır. Buraya gitmek isteyenler içinse ulaşım açısından pek çok alternatif bulunmaktadır. Buna göre Süleymaniye Camisi’ne; vapurla, tramvayla, toplu taşıma araçlarıyla ve şahsi arabalarla gitmek mümkündür.

Süleymaniye Camii Tarihi

15 bölümden oluşan Süleymaniye Külliyesi’nin yapımına 1150 senesinde başlanmış ve yapıların tamamlanması da yaklaşık yedi sene sürmüştür. Bu dönemin 1551 ile 1557 arasında ise Süleymaniye Camii inşaatı tamamlanmıştır. Heybetli duruşu ile göz kamaştıran bu cam, 463 senedir hasar görmeden ayakta kalmayı başarmıştır.

Süleymaniye Camisi Özellikleri

Süleymaniye Camisi içinde yanan kandillerin çıkardığı isleri temizleyecek bir sisteme sahiptir. Buna göre yağ lambalarından çıkan islerin önceden hesaplanan bir hava akımı sayesinde tek bir yerde toplanması sağlanmıştır. Toplanan bu isler ise mürekkep yapılarak üretime katılmıştır.

Cami mihrabının her iki tarafında pencereler yer almaktadır. Bu pencerelere işlenmiş çini madalyonlarda ise Fetih Suresi yazılı bulunmaktadır. Benzer şekilde, Süleymaniye Camisi’nin ana kubbesine de Nur Suresi işlenmiştir. Camide yer alan yazılar dönemin meşhur hattatı olan Ahmed Karahisari Şemseddin Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Kendisine çalışmalarında talebesi Hasan Çelebi eşlik etmiştir. Bu yazılara sonrasında kazasker görevinde bulunan Mustafa Efendi tarafından bazı eklemeler yapılmıştır.

Süleymaniye Camisi Hikayesi

Evliya Çelebi, Süleymaniye Camisi’nin yapımını kendi sözleri ile uzun uzadıya anlatmıştır. Buna göre, Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan tüm yetenekli ustalar (yapı ustası, işçi, taşçı ve mermerciler), üç sene boyunca yalnızca caminin temeli için uğraşırlar. Sonraki üç yılda da yapının üst tarafı tamamlanır. Bundan sonra da caminin kubbesi yapılır. Evliya Çelebi’ye göre bu kubbenin tepesi Ayasofya’nın kubbesinden bile yuvarlaktır ve tüm cihanı kaplamaktadır.

Süleymaniye Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Süleymaniye Camii, Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Kendisi bu eserini “kalfalık devri eseri” olarak nitelendirmiştir. Mimar Sinan’ın ellerinden çıkan bu yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne de alınmıştır. Mimar Sinan’ın diğer eserlerinde de olduğu gibi, Süleymaniye Camisi’nde sadelik büyük bir ihtişama çevrilmiştir. Cami içerisinde yer alan süsleme ve bezeler dahi kendi içlerinde estetik açıdan bir ziyafet oluşturmaktadır.