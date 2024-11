Sadece 18 yaşında ve inanılmaz bir rekor kırdı! Yeni hedefi bugüne kadar kimsenin başaramadığını başarmak: 'Böyle bir şey daha önce hiç yapılmadı'

Nima Rinji Şerpa dünyanın en zor işlerinden birini yapıyor. Nima'nın işi insanların nefes almakta bile zorlandığı ve havanın bir anda ölümcül bir hal alabildiği dağ zirvelerine tırmanmak.

Ekim ayı başlarında Nima, Dünya üzerindeki en yüksek 14 zirvenin tamamına tırmanmayı başaran en genç dağcı oldu. 18 yaşındaki Nepalli dağcı bununla yetinmediğini, bir sonraki hedefinin bugüne kadar kimsenin yapamadığını yapmak olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gülerde CNN International'a konuşan Nima, birkaç hafta dinlendikten sonra dünyanın en yüksek sekizinci dağı olan Manaslu tırmanışı için hazırlıklara başlayacağını dile getirdi. Nima, Manaslu'ya İtalyan dağcı Simone Moro'yla birlikte tırmanacaklarını ve bu tırmanışı kış aylarında gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Nima, "Yani kış aylarında 8.000 metrelik bir dağa tırmanacağız. Bizi koruyacak sabitlenmiş ipler olmayacak, ekstra oksijen takviyeleri olmayacak, bizi destekleyecek hiçbir şey olmayacak. Bir başka deyişle saf insan dayanıklılığı. Böyle bir şey dağcılık tarihinde daha önce hiç yapılmadı" dedi. Nima bu tırmanışın ardından biraz dinleneceğini de kahkahalar eşliğinde sözlerine ekledi.



Nima son tırmanışın ardından Katmandu'da kahraman gibi karşılandı

14 ZİRVEYİ İKİ YILDA TAMAMLADI

Nima'nın epik yolculuğu Eylül 2022'de Nepal'de bulunan 8.163 metrelik Manaslu'ya ilk kez tırmanmasıyla başladı. Sonraki iki yılda "sekiz binlikler" olarak bilinen ve Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu tarafından Dünya'nın en yüksek zirveleri kabul edilen 14 dağa birbiri ardına tırmanan Nima bu süreçte 8.849 metrelik Everest'in ve 8.611 metrelik K2'nin zirvesine ulaştı.

Everest'in zirvesine tırmandıktan sadece 10 saat sonra 8.516 metrelik Lhotse'nin zirvesine de ulaşan Nima, zirvelerin 5 tanesini 5 haftadan daha kısa bir süre içinde tamamlamayı başardı.

Nima, "Everest'in zirvesine çıktığımda gece olmuştu, o yüzden manzara görünmüyordu. Bir sonraki dağa tırmanmak zorunda olduğum için harcayacak fazla vaktim yoktu. Birkaç fotoğraf çektim ama aklım tırmanacak olduğum bir sonraki zirvedeydi" diye konuştu.

"20 SAATTİR BEYNİME OKSİJEN GİTMİYORDU"

Favori tırmanışının oksijen tüpü kullanmadan tamamladığı 8.091 metrelik Annapurna olduğunu sözlerine ekleyen Nima, "17 yaşındaki bir ergen için oksijen kullanmadan böyle bir şey yapmak normalde tavsiye edilmiyor. Annapurna'da kendimi gerçekten çok güçlü hissettim. En iyilerden biriydi, benim için en güzel dağ Annapurna'ydı" dedi.

Son 200 metrede özellikle zorlandığını söyleyen Nima, "Çünkü 20 saattir beynime oksijen gitmiyordu. O ana kadar kendimi durdurulamaz hissediyordum. Hatta herkesten hızlı yürüyordum" dedi. Ama dağların her zaman insanı alçak gönüllü olmaya iten bir sebep bulabildiğini vurgulayan Nima, "Dağların güzelliğini ve zirve başarısını bir kenara bırakırsak, tırmanış her zaman tehlikeli bir spor olacak" dedi.



Nima'nın 19 Temmuz 2023 tarihli G2 tırmanışından bir kare

"BENİ KURTARACAĞINI BİLİYORDUM"

Nima, 9 Ekim 2024 tarihinde tırmanış partneri Pasang Nurbu Şerpa'yla birlikte 8.027 metrelik Shishapangma'nın zirvesine ulaştı ve "sekiz binlikler"i tamamlamış oldu.

Bu süreçte yaşadıkları tehlikelerden de bahseden Nima, Annapurna'da birkaç kez çığa yakalandıklarını belirtti. Shishapangma'ya tırmanmadan önce kolunu yaralayan Nima, yeterince su içmediği için kramp sorunu yaşadığını anlattı.

8.126 metrelik Nanga Parbat'ta sabitlenmiş ipler olmadan tırmanırken zirveye 700 metre kala buzlu bir kayanın üzerinde kaydığını ifade eden Nima, "Ağzımdan çıkan ilk kelime tırmanış partnerimin ismi oldu. Beni bir şekilde kurtaracağını biliyordum. O yüzden ona seslendim. Birlikteydik, aynı ipe bağlıydık. O yüzden ben düşünce o da düştü. Bir buz baltası fırlatmasıyla ikimiz birden durduk" diye konuştu.

BİR NOKTADAN SONRA FİZİKSEL BECERİLERİN ÖNEMİ KALMIYOR

"Ölüm bölgesi" olarak bilinen 8.000 metrenin üstündeki yerlerde uzun süre vakit geçirildiği takdirde, vücut kendini kapatmaya başlıyor. Bu kadar yüksekte nefes almak zorlaştığından beyne ve akciğerlere oksijen gitmemeye başlıyor. Bu da ölümcül bir durum olan hipoksiye dönüşebiliyor. Nima, 8.000 metrenin üzerinde yaşamayı "Bir insanın karşı karşıya kalabileceği en ağır koşullar" diye niteledi.

Hava sıcaklığının -16 derecenin altına düştüğü rüzgârın 100 kilometre hızla estiği anlarda tırmanışçının fiziksel becerilerinin önemini kaybettiğini onun yerini mental gücün aldığını vurgulayan Nima, "Belki de ben acı çekmekten hoşlanıyorumdur" diye konuştu.

BABASI VE AMCASI DA REKORTMEN ŞERPALAR

Son zirveye ulaştığı andaki hislerini "saf mutluluk" olarak tarif eden Nima, motivasyonunun birçok tanınmış tırmanışçıdan oluşan bir ailenin parçası olmaktan kaynaklandığını söyledi.

Gerçekten de Nima'nın babası Tashi Lakpa Şerpa, 9 kez Everest'e tırmandı ve 19 yaşındayken oksijen tüpü olmadan zirveye ulaşan en genç kişi unvanını elde etti. Nima'nın amcası Mingma Şerpa ise 2011 yılında 14 zirveyi tamamlayan ilk Güney Asyalı dağcı oldu.

Nima, "Babam ve amcalarım benim asla olamayacağım kadar başarılılar çünkü çok küçük bir köyden geliyorlar. Onlar için böyle bir başarıyı hayal etmek bile çok zordu. Ben onların sahip olmadığı bir ayrıcalığa sahibim" dedi.

BAŞARILARI GÖZ ARDI EDİLİYOR

Nepalli Şerpalar nesillerdir Himalayaların yüksek rakımlı bölgelerinde yaşıyor ve dağcılara rehber ve hamal olarak destek veriyor. Şerpaların bölgeye dair bilgi sahibi olmaları, Everest'e tırmanan yabancılara büyük kolaylık sağlıyor.

Bu nedenle Şerpa kelimesi adeta dağcılıkla eş anlamlı hale gelmiş durumda. Ağır ekipmanları taşıyan ve dağcıların tehlikeli koşullarda yüksek zirvelere ulaşmasına rehberlik eden Şerpalar, uluslararası dağcılık seferlerinin bel kemiği kabul ediliyor. Ancak Şerpalar çoğu zaman Batılı meslektaşlarının layık görüldüğü övgülerden ve ödemelerden mahrum kalıyor.

"UMARIM BEN BİR MARKANIN YÜZÜ OLURUM"

Nima için de durum çok farklı değil. Henüz çocuk denebilecek bir yaşta 14 zirveyi tamamlayan Nima'ya ünlü markalardan sponsorluk desteği gelmedi. Genç dağcı ihtiyaç duyduğu finansmanı ve lojistik desteği babasının sahibi olduğu 14 Peaks Expedition şirketinden aldı.

Nima, "Herkes Şerpaların insan üstü özelliklerinden bahsediyor. Ama bir markanın yüzü olan ya da bir sporcu olarak sponsorluk anlaşması yapan kaç tane Şerpa var? Sıfır" dedi.

Nima, diğer genç Şerpa tırmanıcılara, sadece destek elemanı olarak görülmemeleri, sporcu ve profesyonel dağcılar olarak potansiyellerini gerçekleştirmeleri yönünde ilham olmayı umduğunu da belirterek, "Umarım ben büyük bir markanın yüzü olurum. Bu sayede benden daha küçük Şerpalar da bunu ölü bir meslek, riskli bir meslek olarak görmeyi bırakır. Bunun aynı zamanda sportif bir çaba olduğunu görürler" dedi.



Nima'yı karşılayanlar arasında rekortmen amcası Mingma Şerpa da vardı

Son başarısının diğer Nepalli tırmanıcılar için bir kapı açmasını umduğunu sözlerine ekleyen Nima, "Çünkü bazen hayatta topluluğunuzun sizden daha büyük olduğunu düşündüğünüz anlar yaşarsınız. Benim hedeflediğim, umut ettiğim şey de bu" ifadelerini kullandı.

İKLİM KRİZİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKELERDEN BİRİ

Nima'nın memleketi Nepal, iklim krizini en ağır yaşayan ülkelerin başında geliyor. Yükselen sıcaklıklar Himalayalar'daki buzulların erimesine ve yıkıcı sellere yol açıp milyonlarca kişinin hayatını etkiliyor.

Turizm Nepal ekonomisinin can damarı ancak turistlerin dağlarda bıraktığı tonlarca çöp bölgenin hassas ekosistemini tehdit ediyor.

Nima, kendi yaşıtlarının bir sonraki nesle daha sürdürülebilir bir miras bırakabileceğini umduğunu belirterek, "Çok fazla sorun görebiliyorsunuz. Umarım ben ve benim gibi gençler, biz bu sektörü mobilize edebilir ve bizden sonrakiler için daha sürdürülebilir hale getirebiliriz" dedi.

Nima, genç Nepallilere tırmanış ve güvenli rehberlik işini bir kariyer olarak görmelerine yardımcı olacak eğitim imkanları ve teknik destek sağlayacak bir yapı kurmak istediğini de sözlerine ekledi.

TEK REKORTMEN NİMA DEĞİL

Bu yıl Nepalli tırmanıcılar Himalayalar'da birçok rekor kırdı. Dawa Yangzum Şerpa, 14 zirveye tırmanan en genç Nepalli kadın oldu. Mingma G Şerpa, oksijen tüpü kullanmadan 14 zirveyi tamamlayan ilk Nepalli tırmanıcı oldu. Phunjo Jhangmu Lama ise 14,5 saatte Everest'e tırmanarak rekor kırdı.

Nima, Nepalli tırmanışçıların da tıpkı Batılı tırmanışçılar gibi ilgi görmesini hayal ettiğini vurgulayarak, "Bizden önceki nesil öncülük etti. Biz onların açtığı yoldan tırmanıyoruz. Ama şu an bu anı yaşadığım için çok mutluyum. Dağcılık dünyasında çok şey oluyor. Genç nesil olarak her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

