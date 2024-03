Haberin Devamı

Antarktik'ten kopan soğuk rüzgarlar yüzünü ısırırken, seyahat blogger'ı Johnny Ward büyük bir rahatlama hissediyordu. Nihayet Güney Kutbu'nu ziyaret etme hedefine ulaşmıştı.

Üstelik Güney Kutbu'ndan sadece bir hafta önce yani Ocak 2024 başlarında Antarktika'nın en yüksek zirvesi olan Vinson Masifi'ne de tırmanmıştı Ward. Bir başka deyişle dünyada çok az insana nasip olacak iki başarıya, birkaç gün arayla imza atmıştı.

Aslında Ward böyle ilklere alışkın bir insan. 2017 yılında dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret eden ilk İrlandalı olarak tarihe geçti Ward. O sırada henüz 33 yaşındaydı.

Ömrünün çok büyük bir kısmını seyahatlerde ve tırmanışlarda geçiren Ward, bugün bir başka ilki daha başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyor. Ultimate Explorer's Grand Slam olarak adlandırdığı bu hedef kapsamında Ward, hem Kuzey hem de Güney Kutbu'nu ziyaret etti ve tüm kıtaların en yüksek dağlarının zirvelerine tırmandı.

Ward'un blog'unda Kapadokya'dan pek çok fotoğraf var

Ward, geçtiğimiz günlerde CNN Travel'a yaptığı açıklamada, 4.892 metre yüksekliğindeki Vinson Masifi'ne tırmanıp 12 Ocak günü Güney Kutbu'na ayak bastıktan sonra "rahatlamış hissettiğini" belirtti ve ekledi:

"Ama dünya çapında bir sporcu olmadığımın, normal bir adam olduğumun farkındayım. Dolayısıyla bence bunu başarmamın ardında herhangi bir beceriden ziyade azim ve kararlılık yatıyordu."

Bütün bunlar inanılmaz geliyor. Her zaman tüm dünyayı görmek istediğimi söylemişimdir. Elbette tüm dünyayı gördüm diyemem ama elimden geleni fazlasıyla yaptım. Çok mutluyum ve bunu yaptığım için çok gururluyum. Ben havalı bir şey yapmaya karar veren normal bir insanım. Bu süreçte inanılmaz şeyler yapan insanların farklı olmadığını öğrendim. Tek fark şu: Ben bu konuda kararlılık gösterdim. Her şeyi yapabiliriz. Yeter ki harekete geçin. Johnny Ward

KITALARI TEKER TEKER TAMAMLIYORDU

Ward'un ilk hedefi 30 yaşına gelmeden 100 ülke görmekti. 5 yıl boyunca sırt çantasıyla seyahat eden Ward, ayda 500 sterlin kazanmasına rağmen bu hedefi "az daha" yakaladığını belirterek, "Her zaman özgür olmak istedim. Başlangıçta en özgür olmanın yolunun her ülkeyi ziyaret etmek olduğunu düşünüyordum. 100 ülkeye yaklaştığımda, kendime her ülkeyi ziyaret etmiş ilk İrlandalı olma hedefini koydum. Üstelik o dönemde bu işi yapan ilk kişi olacaktım" dedi.

2007-2017 arasında dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret etmeyi başaran Ward, bu dönemde günde ortalama 10 sterlin harcıyordu. Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkenin yanı sıra Vatikan, Filistin toprakları, Tayvan ve Kosova'yı ziyaret eden Ward, bu akıl almaz yolculuklar esnasında konteyner gemisiyle Umman'dan Yemen'in Sokotra adasına gitti, karayoluyla Kahire'den Cape Town'a uzandı, otobüs ve gemiyle Güney Kore'den Avustralya'ya yolculuk yaptı.

Ward, ziyaret ettiği ülkelerin 70'ine annesiyle 50'sine de eşiyle gittiğini söyledi

Ward, fazla para harcamamak için yabancıların evlerinde kalıyor, otobüs terminallerinde uyuyor, otostop yapıyor, trenlerle ve halk otobüsleriyle seyahat ediyordu. Mümkün olduğunca uçağa binmekten kaçınıyor sadece kıtalar arası seyahati uçakla yapıyor, ardından aylar boyunca kara yoluyla bir ülkeden öbürüne geçiyordu.

Ward, "Kıtaları teker teker tamamlıyordum. Çok korkutucu yerlere ya da çok pahalı yerlere gitmiyordum. Yaşım ilerledikçe ve daha fazla param oldukça buralara giderim diye düşünüyordum. Sonlara yaklaştığımda blog'um bana para kazandırmaya başlamıştı. Bu sayede geri dönüp atladığım yerlere de gittim. Kendimi gerçekten özgür hissetmek istiyordum. Bu nedenle her ülkede 2-3 hafta geçiriyordum. Sanırım bu yüzden dünyayı tamamlamak 11 yıl sürdü" dedi.

Ward, seyahatleri boyunca pek çok tehlike atlattı. Everest'in zirvesinde ölümden döndü, Angola'ya adım attıktan 10 dakika sonra bir adamın öldürülmesine şahit oldu, Ebola krizi sırasında Fildişi Sahili'nde iki kez göz altına alındı ve -36 derecede hayatta kalmayı başardı. Sonlara doğru Somali, Kongo, Çad ve Yemen'e giden Ward'un nihai destinasyonu Norveç oldu. Ward bunun sebebini, "Aşağı yukarı 150 ülkeyi tamamladığım günlerde, seyahatimi Avrupa'da bir ülkede tamamlamaya karar verdim. Ailemin gelip benimle birlikte kutlama yapabileceği bir yer olmasını istedim" sözleriyle açıkladı.

YOLCULUKLAR SONA ERİNCE BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Ancak bu hedefe ulaştıktan sonra bir duygusal çöküntü yaşadığını ifade eden Ward, "Çok büyük bir hedefti. Hayatımın 10 yılından fazlasını buna adamıştım. Bitince biraz kayboldum. Kötü beslenmeye başladım, kilo adım ve işimi ihmal ettim" diye konuştu.

Yaşadığı bu çöküntüden çıkmanın en iyi yolunun kendisine yeniden meydan okumak olduğuna karar veren Ward, ultra maratonlara katılmaya ve dağcılığa başladı. Kısa süre içinde bu uç hedefler, Ward'a hayatı tekrar sevdirdi.

Ward, "Ben de bunu kabullenip yoluma devam ettim. Eğer koşacaksan dünyanın en zor yarışını koşmalısın diye düşündüm. Aynı şekilde dağlara tırmanacaksam hedefim Everest olmalıydı" ifadelerini kullandı. Dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret ederek yaklaşık 250 kişilik elit bir grubun üyesi haline gelmiş olan Ward, gözünü bir başka büyük hedefe dikti ve Explorer's Grand Slam'i tamamlamaya karar verdi.

Bu zorlu grand slam, Kuzey ve Güney Kutbu'na gitmenin yanı sıra her kıtadaki en yüksek zirveler olan Everest, Denali, Kilimanjaro, Aconcagua, Elbruz, Puncak Jaya, Vinson Masifi'ne tırmanmayı gerektiriyor. Şu ana kadar bu hedefe ulaşabilmiş kişi sayısı 70 civarında.

Ward, hem her ülkeyi ziyaret etmiş hem de Explorer's Grand Slam'i tamamlamış ilk kişi olabileceğini fark ettiğinde hedefini hayata geçirmesi gerektiğine daha da fazla inandı. Bunun için yedi yılını dağcılık eğitimlerine ve tırmanışlara ayırdı.

"UMARIM YAKINDA BAŞKALARI DA OLACAK"

Ultimate Explorer's Grand Slam adını verdiği hedefine ulaştıktan sonra konuşan Ward, "İlk olmak nasıl bir duygu mu? Çılgınlık. Bu hedefe ulaşmak isteyen başkalarına yardımcı olabilmek için bir internet sitesi kuracağım. Umarım kısa süre içinde bu unvanı taşıyan başkaları da olacak" dedi.

Ward'a göre, bu hedeflerin en zor yanı lojistik, antrenmanlar ya da fiziksel zindelik değil, yolculukları yapmak için gerekli para. Her ülkeyi ziyaret etmenin kendine göre masrafları olduğunu ancak örneğin Everest'e tırmanmak için 77.000 dolar harcadığını belirten Ward, "Üstelik bu 7 zirveden sadece bir tanesi" dedi.

Ward, zirve tırmanışlarının masraflarının yanı sıra Kuzey ve Güney Kutbu yolculukları için de hatırı sayılır ödemeler yaptığını belirtti.

Dağcılık geçmişi olmadığından "kolay olsun diye" Kilimanjaro ile işe başlayan Ward, 2023 yılında tırmandığı Everest'in favori zirvesi olduğunu belirtti. Everest'e tırmanmayı "hayatında yaptığı en zor iş" olarak nitelendiren Ward, 7 Ocak'ta zirve tırmanışı yaptığı Vinson Masifi'nin nispeten kolay ancak çok soğuk olduğunu sözlerine ekledi. Kuzey Kutbu'nun sonu gelmeyen buzlarla kaplı bir hiçlik olarak tanımlayan Ward, Güney Kutbu'nun ise Amerikan üssü nedeniyle o kadar boş hissettirmediğini ifade etti.

ÇOK ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Seyahatlerinin masraflarını kendi girişimleriyle karşıladığını da sözlerine ekleyen Ward, bugün yaşadığı hayatı çocukken hayal bile edemeyeceğini ifade etti.

İrlanda'nın Galway şehrinde dünyaya gelen Ward, aile içi problemler nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle birlikte ülkeden kaçıp isim değiştirmek ve Birleşik Krallık sınırları içinde bulunan Kuzey İrlanda'ya yerleşmek zorunda kaldı. O dönemde Ward'un babası da hapisteydi.

Sonraki 10 yıl boyunca devlet yardımlarıyla geçindiklerini söyleyen Ward, "Okul arkadaşlarımın tatilde İspanya'ya ya da Florida'ya gittiklerini hatırlıyorum. Onları çok kıskanırdım. Belki de içimdeki seyahat aşkının fitilini ateşleyen şey bu olmuştur. Üniversiteden mezun olmamın üzerinden 12 saat geçmeden bir uçağa atladım. New York'a indim ve o günden sonra bir daha hiç Birleşik Krallık'ta ya da İrlanda'da yaşamadım" dedi.

"O andan sonra hayatım bir maceraya dönüştü. Yurt dışında yaşamaya ve hayatta olduğumu hissetmeye adeta âşık olmuştum" diyen Ward şu an eşi Jaa ile birlikte Tayland'da Chiang Mai'de yaşıyor.

Ward hayatında ilk kez 14-15 yaşlarındayken yurt dışına çıktığını belirterek, "10 yılı aşkın süre yardımlarla yaşadık. Ben o yaştayken annem çalışmaya başladı ve nihayet ilk arabamızı aldık ve Fransa'daki bir kamp alanına gittik. Feribottan indiğimde yüzüme çarpan sıcağı ve 'Vay canına burası İrlanda gibi değilmiş' dediğimi hatırlıyorum O zamanlar her şey bir heyecandı. Yeni yemekler, yeni para birimleri, yeni bina şekilleri. Bayılmıştım. Hep özgür olmak istedim; hem finansal anlamda hem de zaman anlamında." ifadelerini kullandı.

BLOG'U SAYESİNDE MİLYONER OLDU

Gezilerinin finansmanı için Tayland ve Güney Kore'de İngilizce dersleri veren, Avustralya'da çalışan hatta 5 hafta boyunca Belfast'ta yapılan bir tıp araştırmasında gönüllü katılımcı olan Ward, bu süreçte "One Step 4 Ward" isimli seyahat blog'unu hayata geçirdi. Blog'un zamanla ulaştığı başarı sayesinde bir milyonere dönüşen Ward, "Gerçekten önemli ne yaptığımdan emin değilim" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Ama benim gibi bir geçmişe sahip kişilere güzel bir mesaj verdiğimi düşünüyorum. Benim gibi insanlar da hayatlarında oldukça havalı şeyler yapabilirler. Varlıklı bir aileye ya da doğru okullara gitmenize gerek yok. Herkes rüyalarını gerçekleştirebilir."

Ward'u tarif etmek için "hırslı" kelimesi yetersiz kalıyor. Örneğin Güney Kutup yolculuğu öncesi havanın düzelmesini beklediği sırada boş kalmamak için Antarktik Maratonu'na katılan Ward, bir hedefi daha tamamlamanın yarattığı boşlukla yine sağlıksız yaşam tarzına dönmekten endişe ediyor.

Son yıllarda Ward'unki gibi seyahat hedefleri adeta bir yarışa dönüştü. Örneğin dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret eden en genç kişi rekorunu elinde tutan gezgin, listeyi tamamladığında henüz 21 yaşındaydı. Bu durum böyle büyük hedefleri hem daha zor hem de daha abartılı ve masraflı hale getiriyor.

SIRADA NE VAR?

Peki Ward'un bir sonraki destinasyonu neresi? Uzaya mı gidecek? Okyanusların en derin noktası olan Mariana Çukuru'nun dibine mi inecek? Yoksa tüm ülkeleri ziyaret etme hedefine baştan mı başlayacak?

Ward, "Çok iyi bir soru. Sosyal medya çağında herkes muğlak da olsa bir şeyler arıyor. Ama umarım başkaları da Ultimate Explorer's Grand Slam'de bana katılır. Oldukça etkileyici bir kulüp olur bu" diye yanıtladı bu soruyu.

Şu an var gücüyle başkalarının seyahat hedeflerini hayata geçirmesine yardım ettiğini ifade eden Ward, insanları konfor alanlarından çıkarmak için bir dizi dayanıklılık etkinliğini de hayata geçirdiğini söyledi.

Bunların ilki Aralık 2024'te Sahra Çölü'nde yapılacak üç günlük ve 150 kilometrelik bir ultra maraton.





Listesinde daha sıradan bir hedef olduğunu da ifade eden Ward, sözlerini, "Yakın zamanda 40 yaşıma girdim. Baba olmak istiyorum. Bu kesinlikle büyük bir plan. Macera açısından ise 'normal' insanlara gerçekten ama gerçekten çılgın tecrübelerden ne kadar fayda sağlayabileceklerini göstermek istiyorum. İyi olan her şeyin öncesinde acı çekilir. Bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. Bir sonraki planım bu" ifadeleriyle noktaladı.

CNN Travel'ın "He’s visited every corner of the Earth. Now he wants to try a very different challenge" ve Daily Mail'in "'That's the Ultimate Explorer's Grand Slam ticked off': Meet the 'normal guy from the UK' who's become the world's first person to climb the highest mountain on every continent, visit the North and South Poles... and all 197 countries" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.