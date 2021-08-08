Kuzey’in tepelerindeki nazar boncukları

KAMP YAPMAYA UYGUN

Meşeli Karagöl/Artvin-Şavşat



Arsiyan (Genciyan) Dağları ile Cin Dağları arasındaki buzul gölü Sahara -Meşeli Karagöl Milli Parkı sınırları içerisinde. Kente uzaklığı 25 km olan göl Meşeli Köyü sınırlarında ve 1.630 metre yükseklikte. Göl kenarında bir butik otel, dört bungalov ve çok yakınında da üç tane butik dağ oteli var. Göl çevresinde yerel işletmeler halinde kır lokantaları da hizmet veriyor. Alanda kamp yapmak için de bir alan mevcut.

MANZARASI KAÇKAR ZİRVELERİ

Büyük Deniz Gölü/Rize-Çamlıhemşin

Kavrun Yaylası’nın doğu yamacındaki vadiden ulaşılan Kaçkarlar’ın kuzey yamacındaki en büyük göl. 5-6 saatlik bir yürüyüşle ulaşılan göl Kaçkar zirvelerini de seyredebileceğiniz konumda. Ayrıca gölün çevresindeki İsimsiz, Karadeniz ve Meterel göllerini de ziyaret edebilirsiniz. Kavrun Yaylası’ndaki pansiyon ve restoranlarda tüm ihtiyaçları karşılamak mümkün. Göl, 2.900 metre yükseklikte ve buz gibi suyunun içinde çok fazla kalmak mümkün değil.

FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ

Damar Karagöl/Artvin-Murgul

Tiryal Dağı eteğindeki Damar Köyü sınırları içinde kalan göl 2.600 metre yükseklikte. Artvin’in saklı kalmış güzelliklerinden... Özellikle sonbaharda doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunan göl çevresinde kamp kurabilirsiniz. Borçka’da konaklayıp bir gün ayırarak Delikaya Şelalesi’ni de görebilirsiniz.

NADİR CANLILARIN EVİ

Sarıkum Gölü/Sinop

Sinop Yarımadası’nın batısındaki Sarıkum, aynı zamanda bir lagün gölü. 102 hektar su ve 82 hektar bataklık olmak üzere toplam 184 hektarlık alana sahip gölün uzunluğu 2 kilometre. Kuş gözlemi ve sucul canlılar açısından oldukça zengin olan alan, yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor. 1987’de Tabiat Koruma Alanı ilan edilen bölgede nadir bir çiçek olan kum zambağına bolca rastlamak mümkün. Göl, İnceburun, Akliman ve Hamsilos koylarına da çok yakın. Yanındaki Sarıkum Köyü’nde ihtiyaçların karşılanabileceği küçük işletmeler var.

ZENGİN YABAN HAYATI

Akgöl/Sinop-Ayancık

İlçeye 34 km mesafede, 1.200 metre yükseklikte iki çayın birleşmesi sonucu oluşan gölün çevresi köknar ormanlarıyla kaplı. Yaklaşık 3 dönümlük bir alana yayılıyor. Çevresindeki ormanlarda yabandomuzu, ayı, kurt, çakal ve tavşan gibi yabani hayvanlara rastlamak mümkün olan gölün yanında Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir tesis var. Etrafı günübirlik geziler yapmak ve kamp kurmak için uygun.

HER MEVSİMİ BAŞKA GÜZEL

Karagöl/Artvin-Borçka

Karçak Dağları silsilesi Klaskur Deresi Vadisi’ndeki göl 1.550 metre yükseklikte. Heyelanın set oluşturması nedeniyle oluşan Karagöl, ülkemizin de en güzel ve en şöhretli göllerinden. Yağmur ormanlarıyla çevrili Karagöl doğal anıt statüsünde. Gölün yamaçlardaki Haba ve Kalaskur yaylalarından kuşbakışı seyri oldukça etkileyici. Bu yaylalarda bolca pansiyon, otel ve yerel restoran seçenekleri var. Çadır kamp alanı da olan gölün kıyısında bir de kafe mevcut. Göle, kentten saat başı kalkan dolmuşla ulaşmak mümkün. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip bölge, özellikle fotoğraf meraklılarının olmazsa olmaz duraklarından.

YÜZEN ADALARI VAR

Adalı Göl/Rize-Çamlıhemşin

Koçdüzü Yaylası’ndaki buzul gölü ülkemizdeki yüzen adalara sahip nadir göllerden. 2.380 rakımdaki gölün yanı başındaki Koçdüzü Yaylası Kaçkar Dağları’ndaki en büyük düzlüğe sahip. Yaylada konaklama ve yemek hizmeti alabileceğiniz pansiyonlar mevcut. Adalı göl endemik kuzey su semenderinin de yaşam alanı. Bölgede doğal süreçler sonucu oluşan, yerel halkın ‘Balta Kaya’ ve ‘Cennet Cehennem Tepesi’ diye adlandırdığı yerler de görülmeye değer.

HALEN KARTPOSTALLIK

Uzun Göl/Trabzon-Çaykara

Soğanlı ve Kaçkar Dağları’nın birleştiği noktadaki göl, her ne kadar kıyısındaki yapılaşmayla son yıllarda doğallığı zarar görse de, kartpostallık bir görünüme sahip. Tabiat Koruma Alanı statüsüne sahip gölün etrafındaki dağlar 60 civarında endemik canlıya ev sahipliği yapıyor. Yoğun yapılaşma nedeniyle gölü çevresindeki yaylalardan seyretmek ve fotoğraflamak daha güzel. Bu yaylalara servis araçlarıyla gitmek mümkün.Göl çevresinde birçok otel, pansiyon ve restoran var.

BUZLARI YENİ YENİ ERİYOR

Deniz Gölü/Artvin-Yusufeli

Yaylalar Köyü sınırlarındaki göl 750 metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük, 60 metre derinliğiyle en derin, 3.384 metre rakımıyla da en yüksek buzul gölü. Kaçkar Dağları’nın güney zirve rotası üzerinde olan göl temmuz ayında çözülmeye başlıyor. Yani göl yılın 7-8 ayı buzlarla kaplı. Sıkı bir yürüyüş rotasıyla ulaşılan gölün yakınındaki Yaylalar Köyü’nde otel, pansiyon ve yemek hizmeti veriliyor.

BÖLGENİN KALBİ

Borabay Gölü/Amasya-Taşova

İlçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Borabay, 1.050 metre yükseklikte bir set gölü. Çevresinde bungalov tipi evler, kafeterya, kamp ve piknik alanları var. Tabanda su kaynaması olan göl dere suyuyla da besleniyor. Çevresinde doğa yürüyüşü yapmak ve bisiklet sürmek için uygun parkurlar var. Göl yaz aylarında sağladığı serinlikle ziyaretçi akınına uğruyor.

SUKUŞLARININ SIĞINAĞI

Efteni Gölü/Düzce-Gölyaka

Elmacık Dağı’ndan inen Aksu, Uğur, Asar, Küçük Melen derelerinin birleşmesiyle oluşan göl, ilçe merkezine 5 km mesafede. Göl ve çevresi olağanüstü bir canlı çeşitliliği barındırıyor. 3 endemik bitki, 175 kuş türü, 11 balık, 2 çift yaşamlı, 6 sürüngen, 9 memeli, 14 omurgasız türü burada yaşıyor. 1992 yılında Sukuşları Koruma ve Üretme Sahası ilan edilen gölde bir de kuş gözlem kulesi var. Yaklaşık büyüklüğü 25 hektar olan gölün çevresinde kamp ve yürüyüş yapmak da mümkün.

KARADENİZ’İN EN BÜYÜĞÜ

Ladik Gölü/Samsun-Ladik

İlçenin doğusunda, merkeze 5 kilometre mesafedeki göl 870 hektarlık alana sahip ve yüzölçümüyle Karadeniz’in en büyüğü. Birçok balık türüne ev sahipliği yapan gölde turna ve tatlı su levreği en lezzetli olanlar ve en çok tutulanlar. Ayrıca birçok sukuşunun yaşadığı gölde kara leylek ve turnaları da görmek mümkün. Gölde yelken yarışları da yapılıyor. Gölün çevresinde konaklamadan restorana birçok tesis var.

SONBAHARDA RENGÂRENK

Ulugöl/Ordu-Gökköy

Ulugöl Tabiat Parkı içindeki göl, ilçe merkezine 14 km mesafede olan Haruniye Köyü’nde, 1.233 metre yükseklikte. Bozulmamış doğal yapısıyla etkileyici bir görünüme sahip. Heyelan nedeniyle oluşan göl özellikle sonbaharda rengârenk oluyor. Çevresinde doğa yürüyüşü için uygun parkurlar var. Gölde ‘Abant alası’ denen nadir bir alabalık türü yaşıyor.