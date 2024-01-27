Bir tanesi bu yıl Avrupalı turistlerin gözdesi oldu: Kışın ılıman olan yerler | 4 ŞEHİR 10 ADRES

Ülkemizde tatil dendi mi akla hemen yaz mevsimi geliyor. Yıllık izinler yaz aylarına saklanıyor ve kış tatillerine pek ilgi gösterilmiyor. Halbuki Türkiye’de kış aylarında da baharı ya da yazı yaşayabileceğiniz birçok yer bulunuyor.

Seyahat acentesi On The Beach'in yıllık hazırladığı rapora göre kış güneşi arayan turistlerin yeni popüler adresi Türkiye oldu. İspanya’daki Kanarya Adaları Özerk Bölgesi’nin yedi adasından en büyüğü olan Tenerife, onlarca yılın ardından ilk kez listenin zirvesindeki konumunu Antalya'ya kaptırdı.

Bu kış sezonunda seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 12'si rotasını Antalya'ya çevirdi. İkinci Tenerife’yi diğer İspanyol adası Lanzarote takip ederken, dördüncü sırada yine İspanya’dan Costa Blanca, beşinci sırada ise Mısır'ın Hurgada kenti yer aldı.

On The Beach'in yöneticilerinden olan Zoe Harris, “Türkiye nihayet kış güneşinin bir numaralı adresi oldu. Son yıllarda Antalya ve Dalaman'ı ziyaret eden tatilcilerin sayısında muazzam artışlar olduğunu fark ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Biz de bu haber üzerine gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Didem Mutçalıoğlu, Erdoğan Gümüş ve Özlem Köseoğlu’na kışın güneşin eksik olmadığı, güzel bir hafta sonu tatili için gidilecek ılıman yerleri sorduk.



Termalleriyle ünlü: Balçova / İZMİR

Tarihi oldukça eskilere dayanan bir termal su kaynağına ve kaplıcalara ev sahipliği yapan İzmir’in güzel ilçesi Balçova’da, yürüyüş ve kamp yapabileceğiniz harika doğa alanları bulunuyor.

Özlem Köseoğlu, “Balçova, jeotermal bölgesi olduğu için kış mevsiminde ülkemizin doğusuna ve güneyine göre her zaman daha ılıman bir iklime sahip” dedi. Bir tarafı dağa, bir tarafı sahile bakan doğanın içindeki Balçova’da gezilecek çok fazla adres olduğuna değinen Köseoğlu, şu önerilerin altını çizdi:

-- Çeşitli kuş ve deniz hayvanlarını gözlemleyebileceğiniz İnciraltı Kent Ormanı ve Çakalburnu Lagünü, teleferikle ulaşılan Balçova Dede Dağı, muhteşem bir yürüyüş parkuruna sahip olan İnciraltı Sahili ve Türk denizcilik tarihine ışık tutan İnciraltı Deniz Müzesi görülecek yerlerden bazıları…

-- Ayrıca Balçova’ya gitmişken şifalı termal sulardan da faydalanmayı ihmal etmeyin. Bölgeden çıkan termal suların; eklem, kemik, ortopedi, nöroloji, fıtık ve spor rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor.





Balçova



Kışın en sıcak adreslerinden: Bodrum / MUĞLA

Bodrum, Muğla’nın her yıl en fazla yerli ve yabancı turist ağırlayan ilçesi… Kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkan ilçe, genellikle deniz, kum ve güneş üçlüsü ile akıllara geliyor. Ancak Bodrum’da kışın da oldukça keyifli bir hayat var.



Özlem Köseoğlu, “Birbirinden özel noktaları bulunan Bodrum’da, kış zamanında da görülecek çok fazla koy ve tadılacak harika lezzetler bulunuyor. Hâlâ bakir kalmayı başarabilmiş Cennet Koyu, sıcak ve tertemiz denizi ile Bitez Koyu, balıkçıları ve doğası ile ünlü Gümüşlük, yeşilin ve mavinin en çok yakıştığı Torba Plajı ve Zeki Müren’in koyu olarak bilinen Bardakçı Koyu başı çeken yerler. Soğuk havalarda nispeten daha ılık olan bu koylarda yürüyüş yapmak çok keyifli” ifadelerini kullandı.

Köseoğlu, tadılacak lezzetlere de dikkat çekerek, “Biftekli meşhur Çökertme kebabı, yöresel kabak çiçeği dolması, bölgeden çıkan taze balık çeşitleri, ünlü Bitez dondurması ve şifalı Bodrum acı ot kavurması mutlaka tadılması gereken yemekler” dedi.





Bodrum

Ülkemizin en özel turistik adreslerinden biri: Dalyan / MUĞLA



Köyceğiz Gölü’nü denize bağlayan doğal bir kanalın kıyısında yer alan Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan, şirin bir tatil beldesi olarak yerli ve yabancı turistlerin gözde mekânlarından… Aynı zamanda doğal güzelliği ve kültürel zenginliğiyle ülkemizin en önemli merkezlerinden biri…



Erdoğan Gümüş, “Soğuk havaların yurt genelinde hâkim olduğu bugünlerde Dalyan, yanı başında yer alan kanalın da etkisiyle oluşan ılıman havasıyla seyahat severler için iyi bir seçenek… Şirin belde, yakın çevresindeki gezilebilecek tarihî ve turistik yerler açısından da bir hayli zengin seçenekler barındırıyor” dedi.





Dalyan

Gümüş, gezilecek yerlerle ilgili şu önerilerde bulundu:



Kaunos Antik Kenti: Antik kente Dalyan merkezinden kral mezarlarının tam karşısına gelen yerden sandalla ya da tekneyle gidilebileceği gibi, iskeleden Göcek Gölü’nü denize bağlayan kanaldan feribotla geçip 10-15 dakika yürüyerek de ulaşılabiliyor.



Yuvarlak Çay: Yılın her dönemi lezzet severlerin uğrak yerlerinden biri… Akarsuyun üzerinde kurulan restoranların çardaklarında şark usulü donatılmış minder ve sofralarda oturup, çayın üzerinde kurulu salıncaklarda sallanıp, içinizdeki çocuğu açığa çıkarabilirsiniz. Damaklarınızda enfes lezzetler bırakacak, odun ateşinde köy tereyağı ile pişirilen alabalık, tandır ve köy kahvaltısı önerebileceğim lezzetlerden bazıları…





Kaunos Antik Kenti



Kışın çok sakin: Akyaka / MUĞLA

Kış havasından kaçmak ve doğa içinde birkaç gün geçirmek için bir diğer adres de Ula'ya bağlı olan Akyaka…



“Akyaka’nın konumu ve doğası muhteşem” diyen Didem Mutçalıoğlu, “Arkada yükselen dağlar ve yamacında harika bir çam ormanı… Bir yanı deniz bir yanı ise inanılmaz berraklıkta akan Azmak Nehri… Akyaka’da nereye bakarsanız bakın karşınıza ruhunuzu dinlendirecek manzaralar çıkıyor. Kış aylarında tüm bunlar insan kalabalığından arınmış olarak size kalıyor” dedi.



Mutçalıoğlu, “Akyaka sokaklarında buraya özgü evlerin arasında kaybolmak ve Azmak üzerinde tekneyle gezintiye çıkmak, güneşli bir kış gününde inanılmaz keyifli. Üstelik yaz sezonunda tıklım tıklım olan restoran ve kafeler sakin bir şekilde sizi bekliyor” ifadelerini kullandı.





Azmak Nehri

Buraya kış neredeyse hiç uğramıyor: Datça / MUĞLA

Dondurucu kış şartlarında bile ılıman bir havaya sahip olan Datça, mevsimin en huzur veren noktalarından biri olarak ön plana çıkıyor.



Peki kış aylarında Datça’da neler yapılır? İşte Didem Mutçalıoğlu’nun önerileri…





Datça sokakları



-- İster eski Datça’nın dar ve taş sokaklarında gezip kahvenizi için, ister merkezin hemen yakınındaki Kargı Koyu’nda denize karşı güzel yemekler tadın… Hatta 'Biraz soğuktan bir şey olmaz' derseniz güneşli bir kış gününde Datça’nın muhteşem koylarından birinde denize bile girebilirsiniz.

-- Gün batımı için Knidos Antik Kenti'ne gitmenizi öneririm. Türkiye’de güneşin en güzel battığı yerlerden biri olan Knidos Feneri’nde günü bitirmelisiniz. Üstelik ülkenin büyük bir bölümü kışı yaşarken Datça’da badem ağaçları çiçek açıyor ve yerler papatyalarla kaplanıyor. Özetle Datça’da kış güneşinde baharı yaşayabilirsiniz.





Knidos Antik Kenti



Harika lezzetlere sahip: Tarsus / MERSİN

Mersin’in en doğusunda kalan Tarsus’ta kışlar genelde ılık geçiyor. Özellikle tarihî yerlerde dolaşmayı seviyorsanız burası tam size göre…

Özlem Köseoğlu, “Tarsus Akdeniz iklimine sahip olduğu için kışları ılık ve yağışlı geçiyor. Bölgede kışın en düşük sıcaklık 10-12 derece oluyor. Keşfedilecek pek çok güzelliği de barındırıyor. Örneğin, Tarsus’un girişindeki Kleopatra Kapısı, Aziz St. Paul Kilisesi ve Siptilli Çarşısı’nın rengârenk şemsiyelerle süslenmiş sokağı görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçı…” dedi.

Tarsus’un lezzetleriyle de çok meşhur olduğunu söyleyen Köseoğlu, “Tantuni, nohudun başrol oynadığı topalak çorbası, tadı damağınızda kalacak olan cezerye ve künefe, fındık lahmacun ve yöresel ciğer şişi mutlaka tatmalısınız…” ifadelerini kullandı.

Temiz hava: Köyceğiz / MUĞLA



Fethiye’ye 60, Dalyan’a ise 15 kilometre mesafede bulunan ve 2019 yılında Cittaslow (sakin şehir) ağına dâhil olan Köyceğiz, kışın yazdan kalma günler yaşamak için oldukça ideal.



Erdoğan Gümüş, “Köyceğiz’in en önemli avantajı iyi bir lokasyona sahip olması. Gezilecek en güzel yerler ise Köyceğiz Gölü ve Sultaniye Kaplıcaları…” dedi. Gümüş, bu iki yerle ilgili şu önerileri paylaştı:



-- Bölgedeki kaplıcanın; romatizma, böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları, metabolizma bozuklukları, ruhsal yorgunluk, cilt ve kadın hastalıkları gibi hastalıklara iyi geldiği ve tam bir şifa kaynağı olduğu söyleniyor. Suları kalsiyum klorür, kalsiyum sülfat, kalsiyum sülfür, bromür, radon ve radyoaktif maddeler açısından oldukça zengin… Su sıcaklığının 39 derece olduğu tespit edilmiş. Köyceğiz Kaymakamlığı'nın internet sitesinde radon değeri açısından dünyada Endonezya’daki kaplıcadan sonra ikinci sırada yer aldığı belirtiliyor.



-- Köyceğiz Gölü ise temiz hava almak için harika bir yer. Göl kıyısında hem kahvaltı yapabileceğiniz hem de balık ve diğer deniz ürünlerinden hazırlanmış enfes lezzetleri tadabileceğiniz restoran ve kafeler oldukça fazla…

Doğa sporu seçeneği çok fazla: Olimpos / ANTALYA



Olimpos; ağaç evleri, tertemiz denizi ve antik kentiyle Antalya’da yeşil ile mavinin buluştuğu eşsiz köşelerden biri.

Nurgül Büyükkalay, “Burası birinci derece sit alanı olduğu için deniz kenarında hiçbir işletme yer almıyor. Olimpos’un en sevdiğim özelliği doğa ve tarihin iç içe olması. Mutlaka görülmesi gereken yer ise Olimpos Antik Kenti" dedi ve ekledi:

“Olimpos Antik Kenti MÖ 1'inci yüzyılda korsanların yerleştiği bir yermiş. Antik kenti mutlaka ziyaret edin. Olimpos ayrıca doğa sporları ile de meşhur. Çok sayıda tırmanış rotası bulunuyor. Tırmanış dışında kano, doğa yürüyüşü ve ATV turu yapabilirsiniz."





Olimpos Antik Kenti



Akdeniz’in en özel kasabalarından biri: Çıralı / ANTALYA



Tahtalı Dağı’nın eteklerinde adeta cennetten bir köşe Çıralı. Bir tarafı efsaneleriyle ünlü Olimpos, diğer tarafı hiç sönmeyen aleviyle Yanartaş ile çevrili…

Çıralı’nın Akdeniz’in en güzel doğaya sahip kasabalarından biri olduğunu söyleyen Nurgül Büyükkalay, “Portakal çiçeği kokulu bahçelerin arasında kuş sesleriyle uyanıp organik bir kahvaltıyla güne başlayıp, küçük beyaz çakıl taşlarıyla kaplı kumsalında güneşin keyfini sürebilirsiniz. Çıralı’nın mutlaka görmeniz gereken noktası ise Yanartaş. Çıralı’dan yürüyerek yaklaşık yarım saatte Yanartaş Mesire Alanı’na ulaşılıyor. Buradan da 30-40 dakikalık bir yürüyüşle tepeye çıkılıyor” dedi.





Çıralı



Büyükkalay, şöyle devam etti:

-- Yürüyüş biraz yorucu ancak karşınıza çıkan büyüleyici manzara görülmeye değer. Doğal gaz sızıntısından kaynaklanan ve taş içinden çıkan alevlerin yarattığı atmosfer akşamları çok büyüleyici. Taşların arasından çıkan alevler hiç sönmüyor. Olimpos’un sönmeyen ateşi, eski Yunan mitolojisine de konu olmuş. Homeros’un efsanesine göre yanan alevler, Kimera’nın yerin yedi kat dibinden fışkıran alevleriymiş.

-- Aracınız varsa Kemer’e bağlı Phaselis Antik Kenti’ni gezip tarihi kalıntılar arasındaki berrak denizde yüzebilirsiniz. Ayrıca Tahtalı Dağı’nın zirvesine teleferikle çıkabilir, sadece 10 dakika içinde deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yükseklikte kar keyfi yaşayabilirsiniz.





Yanartaş



Yeşil ve mavinin en güzel tonları: Kaş-Kalkan / ANTALYA

Kalkan’ın bozulmamış kent dokusu ve yamaçlara kurulmuş evleri harika… Dünyanın en uzun doğal plajlarından birine sahip Patara ve Patara Antik Kenti de mutlaka görmeniz gereken yerlerden.

Nurgül Büyükkalay, “Xanthos Vadisi’nde denize açılan tek yer olmasından dolayı tarih boyunca çok önemli bir yere sahip olan Patara, Likya uygarlığına başkentlik yapmış. Likya Yolu’nun Patara-Kalkan rotasına bir gününüzü ayırabilirsiniz. Burası Likya Yolu’nun orta seviyeli parkurlarından biri. Patara’ya kadar gitmişken Patara kum tepelerini sakın es geçmeyin. Kendinizi çöldeymiş gibi hissedeceksiniz” dedi.

“Kalkan-Kaş yolu arasında kalan, ülkemizin en meşhur ve en güzel plajlarından Kaputaş’ın bu mevsimdeki dingin maviliğine karşı tüm gününüzü geçirebilirsiniz” diyen Büyükkalay, “Gizli kalmış yerlerden biri olan Bezirgan köyünü ise mutlaka görülmelisiniz. 300 yıllık bir tarihe sahip. Yörük ve Türkmen kültürünün izlerini göreceğiniz köyde taş evler arasında gezinebilir, yemyeşil doğada yürüyüş yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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