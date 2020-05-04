Akdeniz’in tatil cennetinden şaşırtan karar! Uçak ve otel harcamalarının yarısını karşılıyorlar…

Times’ın haberine göre Akdeniz’in en büyük adası olan Sicilya’nın bölge yönetimi, adalarını ziyaret edecek turistlerin uçak biletlerinin yarısını, üç gece boyunca yapacakları konaklamalarının bir gecesini ödeyeceklerini açıkladı. Bu haber içeriğine göre hükümet, sınırlar açıldığında gezginleri teşvik etmek için, yaklaşık 50 milyon Euro’luk bir bütçe kullanarak, turistlere turizm ofislerinden kültürel noktaları gezmek için ücretsiz bilet verilmesini sağlayacak.







Adanın küresel salgından dolayı zararı

Sicilya, 10 Mart’ta sınırlarını turistlere kapatmasından beri, neredeyse 1 milyar dolar gelir kaybetmiş durumda. Seyahat etmenin tekrar güvenli olduğu zamanlarda, yeni turizm düzenlemeleriyle beraber bu bütçenin geri kazanılması umuluyor. Yetkililere göre teklif edilen plan, adaya 50 milyon Euro’ya mal olsa da karantinadan sonra turist ziyaretlerinin kayıp gelirin bir kısmını geri getireceği kanısında.







Müzeler ve kültürel noktalar 18 Mayıs'ta açılıyor

İtalya, bugünden itibaren bazı karantina kurallarında yeni kurallar koyarak ikinci faza geçiyor. Paket servis hizmeti veren restoranlar ile parklar tekrar açılacak fakat yine de çoğu insanın evden çıkmaması istenecek. Bir takım dükkânlar, müzeler, kültürel noktalar ve kütüphaneler, 18 Mayıs’ta tekrar açılacak. Bu haberlerle birlikte İtalyan yetkililer, yine de turizmin yeniden eski günlerine kavuşacağı konusunu netleştirebilmiş değiller.





İtalyan sınırlarının 2020 sonuna kadar yabancı turistlere kapalı olacağı haberleri yayılsa da İtalyan Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschin şu açıklamalarda bulundu: “İtalyan sınırlarının 2020 için turistlere kapatılması hakkında hiç konuşmadım, hatta bunu düşünmedim bile. Hatta tam tersi hakkında çalışıyorum. Avrupa Birliği Turizm Bakanları toplantısında, Avrupa Birliğindeki turistlerin serbest dolaşımına izin veren salgın riskine yönelik tek düze Avrupa güvenlik kuralları düzenlenmesini teklif ettim. Bu yüzden, İtalya’ya gelen diğer ülkelerle ikili görüşmeler yapıyoruz. Sınırların açılması, her bir ülkenin politikalarına ve epidemiyolojik duruma bağlı olacak.”







Çizme'nin en güneyindeki Sicilya

Salgın sonrası beyaz kumları ile Sicilya, her zaman ağırladığı misafirlerini merakla bekliyor olacak. El değmemiş muhteşem ötesi kıyıları, tarihi, kültürel bölgeleri ve İtalyan mutfağının aktif mi aktif bir noktası olan samimi ada, salgın sonrası için hazırladığı yeni planları ile eski sıcaklığına kavuşmak niyetinde.