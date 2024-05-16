İstanbul’dan Bratislava’ya direkt uçuşlar başladı

15 Mayıs’tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen’den ilk kez Slovakya'nın başkenti Bratislava’ya (BTS) yeni uluslararası seferlere başlandığı duyuruldu.

İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) ile Bratislava (BTS) arasında Pegasus Havayolları’nın çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez uçuş yapacağı açıklandı.

Bu yeni hattın Sabiha Gökçen’e yılın geri kalanında ek olarak 23 bin uluslararası yolcu getirmesi bekleniyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı böylece 53 ülkede 40 iç hat ve 122 dış hat noktasına hizmet verir hale gelirken genel olarak 162 destinasyona bağlanacak.

ISG İcra Kurulu Başkanı (CEO) Serhat Soğukpınar konu hakkında yaptığı açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanı olarak, turizm sezonunun başında açılan bu yeni hat ile gözbebeğimiz İstanbul’u Avrupa’nın köklü şehirlerinden birine daha direkt uçuş ile bağlayarak seyahat deneyimini artırıyoruz. Hem İstanbul’dan Bratislava’ya hem de Bratislava’dan İstanbul’a seyahat edecek olan misafirlerimize konfor ve kolaylık sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa’nın göbeği sayılan Bratislava’ya uzanan bu hat, ISG’nin Avrupa bağlantılarını güçlendiren önemli gördüğümüz iş birliklerinden birini oluşturmakta. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” değerlendirmesini yaptı.