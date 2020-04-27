Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
Türkiye'nin el değmemiş adresleri! Korona sonrası keşfedilmeyi bekliyorlar...
Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Şu sıralar bu güzelliklerin içinde zaman geçiremesek de her şeyin normale döndüğü süreçte yola koyulacağız. Sizin için çok fazla ziyaretçi çekmeyen, korona sonrası keşfedilmeyi bekleyen Türkiye'nin el değmemiş adreslerini listeledik. Bu seçkiyi saklayın, ne de olsa bu günleri atlattıktan sonra açık havanın tadını hep birlikte bol bol çıkaracağız.
Koronavirüs sonrası çantaları hazırlayıp yaşanılan stresli günlerden biraz olsun uzaklaşmak, sinir-stresten arınmak yapacağımız ilk şey olacak. Sizin için korona sonrası kısa bir yolculukla, cebinizde de üç beş kuruş parayla doğayla iç içe zaman geçireceğiniz adresleri listeledik...
Kızılırmak Deltası’ndaki GALERİÇ ORMANI
Samsun’un Alaçam, Bafra ile 19 Mayıs ilçelerinin sınırlarında bulunan, Kızılırmak’ın Karadeniz’e döküldüğü bölgenin de içinde bulunduğu 56 bin hektar alanı kaplayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye’nin önemli sulak alanlarının başında geliyor. Türkiye’deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Galeriç Ormanları'nın macera ve doğa turizmcileri için iyi bir alternatif... Ayrıca fauna ve flora bakımından da ayrı bir özelliğe sahip...
İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar ormanları ile 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye’nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 143 türün ürediği belirlendi. Delta, biyoçeşitlilik, kuş göç yolları üzerindeki konumu, barındırdığı habitatlar gibi özellikleri ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunuyor. Korona sonrası her şeyden uzak farklı bir rota arayışındaysanız burası tam size göre...
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