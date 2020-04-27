Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 16:26 , 27 Nisan 2020 - 17:19

Türkiye'nin el değmemiş adresleri! Korona sonrası keşfedilmeyi bekliyorlar...

Türkiye’nin her bir köşesinde görülmeye ve keşfedilmeye değer muhteşem yerler var. Şu sıralar bu güzelliklerin içinde zaman geçiremesek de her şeyin normale döndüğü süreçte yola koyulacağız. Sizin için çok fazla ziyaretçi çekmeyen, korona sonrası keşfedilmeyi bekleyen Türkiye'nin el değmemiş adreslerini listeledik. Bu seçkiyi saklayın, ne de olsa bu günleri atlattıktan sonra açık havanın tadını hep birlikte bol bol çıkaracağız.