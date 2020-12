Mayıs'ta neler olacak

012

KOÇ

Bugün duygusal olarak kötümser olmanız ya da her şeye olumsuz yönden bakmanız mümkündür. Çevrenize küsüp içinize de kapanabilirsiniz. Bugün sizin daha çok arkadaşlık ilişkisine ve insanlarla bir arada olmaya ihtiyacınız var. Bazı konularda beklentilerinizin arttığını ve bununla birlikte maddi gelirinizin yükseldiğini göreceksiniz.

BOĞA

Bugün konuşma ve ikna edebilme gücünüz oldukça yüksek olduğu bir gündesiniz. Haksız olduğunuz durumlarda bile güzel ve akıcı konuşmanızla durumu kendi lehinize çevirebilirsiniz. Bazı kimselerle yapacağınız görüşmelerde onları faka bastırarak hakkınızdaki bazı dedikoduların detaylarını ve kaynaklarını da öğrenmeniz olasıdır.

İKİZLER

Bugün birçok alanda şanslı olduğunuz ve yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gününüzdesiniz. Eğer dargın olduğunuz kimseler varsa onlarla barışmaya gerginlikleri yumuşatmaya ve anlaşmazlıkları tatlıya bağlamaya uygunsunuz. Duygusal olarak oldukça hassassınız. Çevrenizdeki olaylar sizi fazlasıyla duygulandırabilir.

YENGEÇ

Bugün bir çok farklı olayla karşılaşmanız olasıdır. Çıkabilecek olan minik sorunlaraysa aklınızı kullanarak çabucak çare bulabileceksiniz. Her şeyden önce, birçok konuda yardımcı olduğunuz bir insanın size karşı olumsuz tutumlara girdiğini görerek şaşırmanız olasıdır. Çeşitli gelişmeler, bazı planlarınızı ertelemenize ya da gecikmenize de sebep olabilir.

ASLAN

Bugün duygusal hayatınızın ön planda olacağı ancak sevgide hata yapabileceğiniz bir gününüzdesiniz. Karşı cinsle yeni bir arkadaşlık geliştirebilir, kısa bir süre heyecanlı ve zevkli anlar yaşayabilirsiniz. Ancak bugün başlayan ilişkilerin sonu gelmeyebilir. bugün sosyal hayatınızda canlanma olabilir.

BAŞAK

Bugün artık hayalleri bir yana bırakıp, günlük işlerinize gereken önemi vermeniz gerekiyor. Hem ayrıntıların üzerinde durmanız, hem de verdiğiniz kararlarda ısrarcı olmanız sizin açınızdan fayda getirebilir. Çevrenizdeki kimselere biraz daha anlayış gösterip onlarla uyum sağlarsanız her şey daha kolaylaşacaktır. Ancak, bu girişimden zarar görmemeniz için, ayaklarınız sağlam olarak yere basmalı ve ölçülü olmalısınız.

TERAZİ

Bugün duygusal hayatınızda kargaşalar yaşayabilir ve bazı çılgınlıklar yapma eğiliminde olabilirsiniz. Akla hayale gelmeyen işlere kalkışabilir, ani bir maceraya atılabilirsiniz. En kötüsü de size hiç de uygun olmayan kimselerle yakınlık kurmanız ihtimalidir. Bu tür alel acele geliştirilmiş yakınlıklardan fazlasıyla zarar görebilirsiniz.

AKREP

Oldukça güçlü ve değişik konularda büyük başarılar kazanmaya uygun olduğunuz bir gündesiniz ancak karşı cins ilişkileriniz yüzünden kafanızın karışık olması da mümkündür. Bugün ayrıca size söz verilen bir şeyi elde edebilmek için mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

YAY

Bugün işyerinizde olumlu gelişmeler kaydetmeye devam edeceksiniz. Yeni bir takım ortaklıklara girebilir değişik iş alanlarına kaymak üzere girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu arada mektupla ya da telefonla size ulaşacak sürprizlerle dolu ilginç haberler alabilirsiniz. Bugün fazla tereddüt etmekten kaçınıp, gerektiği zaman, gerekeni yapmak için harekete geçmelisiniz.

OĞLAK

Bugün düşündüğünüz bir iş veya aşk ilişkisinin birden bozulduğuna tanık olabilirsiniz. Endişelendiğiniz ve hatta üzüldüğünüz bir konuda, aslında çok güçlü durumda olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Bu durumdan dolayı sevinecek ve her şeye yeni bir şevkle yaklaşacaksınız. İş ve para konularında önemli bir anlaşma yapmanız mümkündür.

KOVA

Bugün maddi açıdan şansız bir gününüzdesiniz. Geleceğe yönelik girişimlerden veya yatırımlarda bulunmaktan kaçınmalısınız. Eğer dikkatsiz davranırsanız zarar edebilirsiniz. Ortak işlerde özellikle sizin bazı hatalı kararlarınız nedeniyle para kaybına uğrayabilirsiniz. Hoşça vakit geçireceğiniz güzel şeyler paylaşabileceğiniz ortamlarda bulunabilirisiniz.

BALIK

Bugün duygusal ilişkileriniz açısından pek şanslı bir gününüzde değilsiniz. Yeni ilişkilere girmekten kaçınmalısınız. Bugün başlayacağınız bir ilişki uzun süreli olmayacaktır. Bunların dışında sakin ve rahat bir gün geçireceksiniz. Ev hayatınız huzurlu. Ancak geleceğe dönük kaygılarınız nedeniyle huzurunuzu kaçırıyorsunuz. Problemleri düşünmenin tek başına çözüm getirmeyeceğini bilmelisiniz.

013

KOÇ

Bugün aile ilişkilerinizin gündemde olacağı ve onların sorunlarıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Aile büyükleriniz sizin istediğiniz ya da planladığınız bazı şeylere karşı çıkabilirler. Ancak mantıklı açıklamalarla onları ikna edebilirsiniz. Yapacağınız en kötü şey sert tepki göstererek konuyu kestirip atmaktır.

BOĞA

Bugün başkalarının yarattığı aksaklıkları düzeltmek yerine onları kendi hallerine bırakıp, kendinizle ilgilenmelisiniz. Çünkü sürekli başkalarının işleriyle uğraşırken bu kez de kendi işinizi aksatabilirsiniz. Dışardan bakınca komik veya önemsiz görünen fakat sizin için üzücü olabilecek bazı şeylerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün sakin ve olaysız bir gün geçireceksiniz. Uzun süredir ilgilenemediğiniz yarım kalan işlerinizi sonuçlandırmak için iyi bir fırsat. Kendinize yeterince zaman ayıramamaktan dolayı kafanız oldukça yorgun düşmüş. Aslında problemleriniz çözülemeyecek kadar zor değiller. Tecrübeli ve sürekli destek aldığınız bir arkadaşınızın sayesinde moral kazanacak geleceğe daha güvenle bakabileceksiniz.

YENGEÇ

Bugün duygusal açıdan oldukça karmaşık bir gün sizi bekliyor. Aşk ilişkilerinizi aşırı kıskançlık hisleri yüzünden ya da herhangi bir sebepten karıştırmaya eğilimlisiniz. Eğer kıskançlık duygularınızı bastıramazsanız çok zararlı çıkabilir, birlikte olduğunuz kişiyi kaybedebilirsiniz.

ASLAN

Bugün birçok konuda yenilikler yapabilir, önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Her konuda iddialısınız ve bunun da karşılığını göreceksiniz. Teşebbüs ettiğiniz işlerde sizi bile şaşırtan ani başarılar kazanabilirsiniz. Çalışma isteğinizin artması ile olaylara bakışınız yeniden değişebilir. Sorumluluk duygunuzun yeniden artmasıyla aile yaşantınız da yeniden düzene girecek.

BAŞAK

Bugün iş hayatınızda yeni olanaklar ve sorumluluklarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İşinizde, üstünüz konumunda olan bazı kimselerin desteğini ve beğenilerini kazanarak önemli ilerlemeler yapabilirsiniz. Kendi gayretinizin ve çalışmalarınızın sonucu da iyi olacaktır. Emeğinizin karşılığını görmeye uygun bir gündesiniz.

TERAZİ

Bugün her konuda kararlılık ve istikrar gösterebileceğiniz bir gün. Kendinize ve arkadaşlarınıza zaman ayırmak için fırsat yaratabilirsiniz. Grup çalışmaları ve organizasyonlarda başarılı olabilir, yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Olumlu düşünmeniz ve duygularınızı doğru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Alacağınız davetleri de eğer sizin için çok zor olmayacaksa kabul etmelisiniz.

AKREP

Bugün duygusal açıdan oldukça hassas ve alıngansınız. Çevrenizde sizinle ilgisi olmayan konuşma ya da tavırları bile üzerinize alarak üzülmeniz ya da moralinizi bozmanız mümkündür. Biraz vurdum duymaz olmaya gayret ederseniz dengenizi daha iyi koruyabilirsiniz. Heyecan veya öfke gibi duygularınıza teslim olmanız sizi yanılgılara ve sonradan düzeltilmesi mümkün olmayan hatalara sürükleyebilir.

YAY

Bugün işinizde başarı göstermeniz, belirsiz durumdaki bir maddi soruna çare bulmanız ya da üzerinizden bir yükü atmanız olasıdır. Bazı iyi niyetli dostlarınızın yardımıyla büyük bir işi de çözüme ulaştırabilirsiniz.. Bu durum size şevk vererek işinizde ya da hayatınızda büyük değişiklikler yapmayı düşündürebilir. Duygusal olarak değişken bir gün geçirebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün maddi açıdan kendinize yeni imkanlar yaratabileceğiniz fırsatlar yakalayabileceğiniz bir gündesiniz. Bu fırsatları değerlendirdiğiniz takdirde güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Elinize beklenmedik paralar geçebilir ya da borçlarınızı tahsil edebilirsiniz. Sizin için önemli sayılabilecek ve tavsiyelerine değer verdiğiniz kişilerin sözlerini muhakkak dinlemelisiniz

KOVA

Bugün işlerinizi başarıyla yürütecek şansa ve enerjiye sahipsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını alabilir, gösterdiğiniz performans sayesinde üstlerinizin takdir ve beğenisini kazanabilirsiniz. Şans oyunlarında şansınızı denemek için güzel bir fırsat. Fikirlerinizle ve olaylara yaklaşımlarınızla çevrenizin dikkatini çekiyorsunuz. İşyerinizde olumlu gelişmeler kaydetmeye devam edeceksiniz.

BALIK

Bugün duygusal hayatınızda inişli ve çıkışlı bir gün yaşayabilirsiniz. Moralinizi fazla bozarsanız sevdiğiniz kimselere karşı kırıcı tutumlara girebilirsiniz. Bir süredir görmediğiniz bir dostunuz sizi arayıp çok önemli bilgiler verebilir. Ona zaman ayırmalısınız.

014

KOÇ

Bu gün çevrenizdeki bazı kişilerin olumsuz davranışları nedeniyle sinirlenmeniz mümkündür. En azından onlar tarafından önemsenmediğinizi hissederek bozulabilirsiniz. Ancak, fazla üzerinde durmayın. Bugün, sizin gününüz değil. Size de sıra geleceğini bilin ve sakin olun. Bugün sevdiğiniz türden bir eğlencede bulunmanız ve kendinizi yenileyebilecek derecede güzel vakit geçirmeniz olasıdır.

BOĞA

Bugün duygusal ilişkilerinizde içine kapanık bir tutum izleyebilirsiniz. Hislerini açamamanız ve çoğunlukla bunların açığa çıkmasını engellemek için göstereceğiniz çabalar, sizi daha da gergin yapabilir. Olmadık anlarda beraber olduğunuz kişiye karşı sahiplenme isteği ortaya çıkabilir ve kıskançlık duygunuz artabilir. İlişkinize durduğu yerde zarar verebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün tahmininizden daha karışık ve yorucu bir gün sizi bekliyor. Bu kadar yoğunluk arasında sizden haber bekleyen arkadaşlarınıza da zaman ayırmanız gerekiyor. Aksi takdirde o arkadaşlarınız sizden ümidi kesecek ve hakkınızda olumsuz düşünmeye başlayacaklar. Bugün iş yerinizdeki bazı kimselerin sinir bozucu tutumlarıyla da karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugün duygusal açıdan daha rahat olacağınız bir gündesiniz. Kendinizi huzurlu hissedebilir ve her konuda daha aktif davranışlar içinde olabilirsiniz. Kendi gayretinizle insiyatifi ele alacağınız bir işte önemli bir başarı kazanmanız olasıdır. Ancak, bunları başarabilmeniz için çevrenizdeki bazı engelleri aşmanız gerekiyor.

ASLAN

Bugün, planladığınız ve çok arzuladığınız bazı şeyler siz hiçbir efor sarf etmeden kendiliklerinden gerçekleşebilir veya harekete geçmeniz için her türlü desteği görebilirsiniz. Ayrıca maddi konularda da şansınız açıktır. Ağır ilerleyen işlerinize gerekli hızı kazandırmanıza uygun bir gündesiniz.

BAŞAK

Bu günü kendinizi yenilemeye ve özellikle de zihinsel olarak dinlenmeye ayırmanız çok iyi olabilir. Bugün ayrıca alacağınız bir haber sizi işiniz hakkında endişelendirebilir. Hemen paniğe kapılmayın. Aksayan bir şey yok sadece bir yanlış anlamadan dolayı sizi telaşlandırıyorlar. Boşuna kendinizin ve yakınlarınızın keyfini kaçırmayın. Aksilikler karşısında bağırıp, çağırıp, yakınlarınızı kırabilecek kadar gerilimlisiniz.

TERAZİ

Bugün geleceğe yönelik maddi girişimlerde bulunmaktan kaçınmalısınız. Yatırım amaçlı bir girişiminiz nedeniyle oldukça büyük para kaybedebilirsiniz. Ortak işlerde özellikle ortağınızın hatalı kararları nedeniyle zarar edebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinize gelince. Hoşça vakit geçireceğiniz güzel şeyler paylaşabileceğiniz ortamlarda bulunacaksınız.

AKREP

Bugün, özellikle yeni ilişkilere girmekten kaçınmalısınız. Bazı ufak sağlık problemleriniz olabilir. En kısa sürede enerjinizi yükseltmeli ve kendinize zaman ayırarak dinlenmelisiniz. Problemleri düşünmenin tek başına çözüm getirmeyeceğini bilmelisiniz. İşinizde size olumlu gelişmeler sağlayabilecek güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

YAY

Çevrenizdekilerin düşüncesiz ve duyarsız davranışlarından dolayı gününüzü koşuşturarak geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Başkalarının sebep olduğu aksamalarla uğraşmak yerine onları kendi hallerine bırakıp, kendinizle ilgilenmelisiniz. Bunun dışında genel olarak şanslı bir gününüzdesiniz. Karşı cins ilişkilerinizle ilgili bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün olayları zorladığınız takdirde bazı konularda büyük başarılar kazanabilirsiniz. En azından bugün size karşı olan bir şey ya da kişi yok. Sizin üzerinizde olan kimselerden bazı talepleriniz varsa bugün teşebbüse geçin. Yakında oluşacak olan bazı gelişmelerin belirtilerini görebilirsiniz. Olabilecekleri en mantıklı şekilde tahmin etmeye çalışmalı ve hazırlıklarınızı yapmalısınız

KOVA

Bugün önemli kimselerden gelebilecek olan zarar ve olumsuzluklara açıksınız. Mesela işvereniniz, yöneticiniz, babanız ya da kadınsanız eşini, öğrenciyseniz öğretmeninizle kavga edebilirsiniz. Bugün diğer bir çok konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Evinizde ya da işyerinizde kazalara karşı tedbirli olmalısınız. Duygusal olarak da öfkeli ve ani patlamalara açıksınız.

BALIK

Bugün iş hayatınızda oldukça hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yeni ve reddetmesi güç teklifler alabilirsiniz. Üzerinizde genel bir isteksizlik olabilir. Bunu yenip, alacağınız teklifleri mutlaka değerlendirmelisiniz. Bu dönemde fazla gürültülü ve hareketli eğlenceler sizi dinlendirmekten çok, daha fazla yorabilir. Her şeyi tamamen kavramadan harekete geçmemelisiniz.

015

KOÇ

Fazla alıngansınız ve olumlu yaklaşımları bile yanlış değerlendirebilirsiniz. Büyük bir kazanç getirecek olan, ani bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Eğer süregelen bir duygusal ilişki içindeyseniz bugün o ilişkinizle ilgili bir tatsızlık yaşayabilirsiniz. Aşırı heyecanlanmanızdan dolayı çok önem verdiğiniz bir işi karıştırmanız olasıdır.

BOĞA

Yeni başlattığınız her şey sıkıntılı gidebileceği gibi alacağınız bir maldan da hayır görmeniz oldukça zordur. Sizin hakkınızda zannettiğinizden çok daha olumlu düşünceler var. Bugün ciddi konulardan da uzak durmalısınız. Çevrenizdeki bir kadın bazı konuları bilmekte ve uygun şekilde yaklaşırsanız bilgi verecektir.Yeni geliştirmekte olduğunuz bir ilişkinizde ani bir kopukluk olabilir.

İKİZLER

Bugün kendinizi aldatma eğilimindesiniz. Gerek siz ve size hiçbir katkısı olmayan işlerle ilgilenmeniz olasıdır. Size sunulan yardımları nezaketle kabul ettiğiniz takdirde zorluk çektiğiniz şeyleri rahatça halledebilirsiniz. Yeni bir aşk ilişkisi başlatabilir, yeni işe girebilir kısaca her önemli teşebbüsü yapabilirsiniz. Karşınıza çıkabilecek yeni imkanlarla duygusal ilişkilerinizi bile kısa zamanda yenilemeniz mümkündür.

YENGEÇ

Bazı kıskançlık ve düşmanlıklarla karşılaşmanız olasıdır. Farkında olmadığınız sebeplerden dolayı bazı kimseler sizin kötülüğünüzü isteyebilirler. Aşk ve evlilik hayatınızda bir takım güçlüklere göğüs germeniz gerekebilir. Bu durumun düzeltilmesinde aslında iş size düşmüyor. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için karşınızdaki insanın harekete geçmesi gereklidir.

ASLAN

Hayal gücünüz ve hisleriniz çok güçlü. Bugün, her şeye rağmen hayatın daha mutlu olduğunu düşünebilirsiniz. Karşı cins ilişkilerinizde duygularınızı ifade edebilmeniz çok zordur. Sebebi olmayan sinir gerilimleriniz olabilir. İş ve para konularıyla ilgili yeni gelişmeler veya beklenmedik teklifleri bekleyebilirsiniz. Fiziksel dağınıklığınız olabilir.

BAŞAK

Kafanızdaki kuruntulardan biran önce kurtulmalısınız. Hiç bir şeyin üzerinde durmayın veya şüphe üzerine parlamayın.İnsanların söz ve vaatlerine inanarak pasif kalmamanız ve derhal harekete geçmeniz gerekmektedir. Karşı cinse güvenmemeniz gereken bir dönemdesiniz. İşinizle ilgili şeyleri ihmal etmeye eğilimlisiniz. Kafa olarak iş konularından uzaksınız. Kafanızda karşı cinsle ilgili planlar varsa onları yürürlüğe koyabilirsiniz.

TERAZİ

Finanssal yönden çok şanslı ve başarılı bir dönemde olsanız bile kendi maddi kapasitenizin üzerine çıkmaktan kaçınmaya gayret edin. Unutmayın fazlası sonuçlarını ağır olarak ödeyeceğiniz bir kumar olabilir. İşyerinizdeki saygınlığınız artmaya devam edecek. Ancak sizden istenen bazı işler biraz canınızı sıkabilir, bu işleri yapmanızın gereksiz ve zaman kaybı olduğunu düşünebilirsiniz.

AKREP

Maddi durumunuzda ise biraz ferahlama olabilir ve ilerisi için güzel olacağını umduğunuz gelişmeler art arda görülebilir. Karşı cins ilişkilerinizde bazı karışıklıklara ve duygusal incinmelere eğilimlisiniz, fakat siz bir erkekseniz, bu konularda daha şanslısınız. Erkekseniz, kadınlarla genel olarak iyi anlaşacağınız bir dönemde olduğunuz için birisiyle bozuşursanız, başkasıyla yakın ilişkiler içine girebilirsiniz.

YAY

Aşırı sakarlaşabileceğiniz bir dönemdesiniz.Bir şeyler kırıp dökebilir ya da kendinizi yaralayabilirsiniz. Sevdiğiniz kimselerin güzel sürprizleri size yorgunluğunuzu unutturabilir. Daha gerçekçi olmaya ve işleri zora sıkmamaya dikkat ederseniz imkanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Nasıl olsa bir şey kaybetmezsiniz.Herkese de bir şans verilmesi gerektiğini unutmayın İş ilişkilerinizle ilgili olarak işe yarar dedikodular alabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün bazı toplantılara katılmanız, bir kutlamada bulunmanız ya da sevdiğiniz bir kimseyle, belki de karşı cinsten birisi ile baş başa bir yerlere gitmeniz olasıdır. Eğer bazı şeyleri kendinize dert etmez de günü yaşamaya gayret ederseniz son derece hoş vakit geçirebilirsiniz. Bunun yerine kafanızı taktığınız konuları düşünür ve kendinizi kuruntulara kaptırırsanız günü ziyan etmiş olursunuz.

KOVA

Maddi sorunlar için yeni çözümler bulabilir ve harcamalarınızı, kendi isteklerinizden kısıtlama yapmadan dengeleyebileceksiniz. Bugün ayrıca alışveriş yapmaya uygunsunuz. Hem eviniz, hem kendiniz için bazı şeyler almanız olasıdır. Bu arada çoktandır istediğiniz fakat almakta tereddüt ettiğiniz bir şeyi de dayanamayıp alabilirsiniz.

BALIK

Önemli masraflar yapmanızı gerektirecek şeyler olabilir. Bütçenizi denkleştirmekte zorluk çekeceksiniz. Siz bir kadınsanız karşı cins ilişkilerinizin size gittikçe daha yavan gelmeye başladığını hissedebilirsiniz. Aslında sadece bir psikolojik yorgunluğunuz var yoksa iş, aşk, şansa bağlı her şeyde başarılı olmamanız için bir sebep yok. Sinir gerilimlerinizi kontrol altında tutmaya çalışmalı ve her şeye alınmamaya gayret etmelisiniz.

016

KOÇ

Aşk ve iş hayatınızda iyi haber ve gelişmeler olabilir. Ciddiye almayı hiç aklınıza getirmediğiniz bir ilişki aniden sizin için çok değerli hale gelebilir. Uzak çevrenizde karşı cinsten biri size bazı tekliflerde bulunmaya hazırlanıyor. Bu nedenle, teklife pek sıcak bakmayacaksınız. Duyduğunuz dedikoduları başkalarına anlatmanız nedeniyle bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

BOĞA

İkili ilişkilerinizde bir süre için kendinizi geriye çekip, etraflıca düşünmeniz ve daha uyumlu davranışlara girmeniz iyi olabilir. Mutlu beraberlikler ve başkalarıyla birlikte olumlu kararlar almak gibi şeylere açıksınız fakat hiç bir şey için kimseye söz vermemelisiniz. Hem genel hem karşı cins ilişkilerinde şanslı olmanıza rağmen bunları değerlendirmekten uzak kalıyorsunuz.

İKİZLER

Bugün önemli bir insan sizi her konuda destekleyebilir. Özel hayatınızda dikkatli olmalı ve hiç bir konuda fazla açılmamanız gerekiyor. Aile veya duygusal ilişkilerinizle ilgili bir mutluluk yaşamanız, birlikte bir yerde eğlenmeniz mümkündür. Karşı cinsten, istediğiniz fakat ummadığınız bir haber veya teklif alabilirsiniz

YENGEÇ

Çevrenizdeki şanssızlıklar sizi etkileyebilir ve bu gününüzü zehir edebilir. Eğer pasif kalırsanız beceriksiz durumuna düşebilirsiniz.Kararsızlığı ve tembelliği bir yana bırakmalısınız. Her türlü ihtiyacınızı gözden geçirip, fazla zaman kaybetmeden bunları halletmelisiniz. Yakın olduğunuz kimselerden bazı şeyleri saklamaya çalışmanız mümkündür.

ASLAN

Kararsızlığı ve tembelliği bir yana bırakmalı ve derhal gerekeni hatta gerekmeyeni bile yapmalısınız. Önemli olan, insanların sizi önemli bir şeyler yaparmış gibi görmeleridir.Yakın bir tarihte kendinizle ilgilenemeyecek kadar yoğun olacaksınız. Bu yüzden şimdiden her türlü ihtiyacınızı gözden geçirip, fazla zaman kaybetmeden bunları halletmelisiniz.

BAŞAK

Hedeflerinizi elde etmek için büyük bir itilim duymanız ve amacınızı gerçekleştirmek için her yolu mubah saymanız olasıdır. Bu tutumlarınız çevreyi kırmanıza ve sadece yeni düşmanlar kazanmakla kalmayıp, eski dostları da en azından kaybetmenize sebep olabilir. Özel hayatınızda ya da işinizde umulmadık entrikalarla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün büyük bir başarı kazanabilirsiniz fakat aynı zamanda da ev ya da işinizle ilgili bir konuda yanlış bir karar vererek zor durumda kalabilirsiniz. Her şeyde şanslı ve kalıcı başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni çıkan fırsatları daha çekici bulmanız ve o tarafa meyletmeniz mümkündür. Yapmak istediğiniz fakat bir süreden beri fırsat bulamadığını şeyler için hazırlanmalısınız.

AKREP

Rüyalarınız, imajinasyonunuz ve spiritüel hayat sizin için önem kazanabilir. Bu tür konularla hiç ilgilenmemiş bile olsanız eğer bugün karşınıza böyle bir konu çıkarsa sizi düşünemeyeceğiniz kadar cezbede bilir. Eğer siz müzik ya da herhangi bir sanat dalı ile ilgileniyorsanız bu dönem son derece verimli ve yaratıcı bir dönem olabilir. Dinsel ya da mistik olaylara ilgi duyabilirsiniz.

YAY

Kolay etkilenebilir ve baştan çıkabilirsiniz.İdealleriniz ve gerçek arasındaki uyuşmazlıklar hayal kırıklığı getirebilir. Çevrenizde sizi beğenen bir çok kimse olabilir fakat bu kimselerle oluşabilecek bir arkadaşlığın sonradan hoşunuza gitmemesi de olasıdır. Diğer alanlardaysa sizin için aşırı şanslı bir gün. Mutluluk ve memnuniyet hisleri içinde olabilirsiniz.

OĞLAK

Kriz zamanlarında akıl danışmak için zaman kaybetmeden kendi içinizden gelen yolu tercih etmelisiniz.Ağır sözleriniz ya da ilgisizliğiniz yüzünden eşiniz ya da sevgilinizle aranız bozulabilir. Her durumda işleriniz büyük bir hız kazanacaktır. Biraz sinir bozukluğu ve biraz da yorgunluk çekebilirsiniz fakat üzerinize düşeni başarıyla yapabileceksiniz. İş çevrenizde bulunan birisi ile son derece uyumlu bir ilişkiye girmeniz mülkümdür.

KOVA

Ne istediğinizi, ne beklediğinizi tam olarak adlandıramayabilirsiniz. Size her şey sıradan ve son derece tatsız gelebilir. Gerilerseniz her şeyi kaybetmeniz kaçınılmaz olur. Harekete geçmekte geç kaldığınız işler için hemen davranmazsanız pişman olabilirsiniz. Asabi gerilimleriniz oldukça güçlü.Bu dönemde sağa sola çatmaya yatkınsınız.Küçük şeyler için kendini yorma ve büyük işlerle ilgilenmeme meylindesiniz.

BALIK

Büyük fakat patlayıcı bir enerjiye sahipsiniz. Daima bir barut fıçısının üzerinde oturuyormuşsunuz gibi bir durumdasınız. Her an patlayıp hem kendinizi hem çevrenizi yakabilirsiniz. Beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca aşırı derecede bağımsızlık arzularına sahipsiniz. Bunun için de her bedeli ödemeye hazırsınız.

017

KOÇ

Para konularında büyük hatalar yapmaya, para kaybetmeye ve hatta çaldırmaya açıksınız. Bazı şeyleri hayatınızdan tamamen çıkartıp atma arzuları içinde olabilirsiniz. Bazı dostlarınızın farkında olmadığınız ihanetleri olabilir.İçinizi sıkan ve tereddütte kaldığınız bir konuda heyecan verici gelişmeler olabilir. Bir düşmanınızın arkanızdan çevirdiği dolapları tam zamanında öğrenerek gereken tedbirleri alabilirsiniz.

BOĞA

Bugün bazı şeyler öğrenmeniz, ciddi düşünceler içinde olmanız olasıdır. Bu dönemi yalnız geçirebilirsiniz. Israrcı yaklaşımlarla karşı tarafı kaçırtmaktan başka bir şey elde edemezsiniz.Olayların akışından uzak durduğunuz takdirde daha pratik çözüm yollarını da görebileceksiniz fakat bunu son çare olarak düşünmeli ve olaylar sıcakken üzerine gitmeli ve son raddeye kadar zorlamalısınız.

İKİZLER

Paraya çok gerek duyacağınız gelişmeler olabilir. Bu olduğu takdirde bir dostunuzdan yardım görebilirsiniz. Planladığınız bir yolculuk varsa henüz uygun dönemde olmadığınızı bilmelisiniz. Bugünlerde biraz bencil olabilirsiniz. Şimdiye kadar sakin giden ve kararsız kaldığınız bir konu aniden hareketlenebilir. Yeni kimselerle tanışabilir, bunlarla olumlu ilişkiler geliştirebilirsiniz.

YENGEÇ

Dikkatli davranmazsanız aynı işi birçok kere yapmak zorunda kalmanız olasıdır. Daha sakin düşünmeye çalışmalısınız. Önünüze çıkan zorluklar karşısında yardım aramanız boşuna. Çevrenizden aradığınız destek ve yardımı bulamayabilirsiniz. Kolayca başa çıkmanız mümkün olan konular size yapılması imkansız ya da çok zor işler olarak görünebilirler.

ASLAN

Olayları takip etmeyi ve ilersi için hazır olmayı ihmal etmemelisiniz. Karşılaşacağınız bazı dertler küçük maddi kayıplar ve biraz zaman kaybıyla atlatılabilecek türden şeylerdir. İlersi için endişelenecek bir durum yok. Gerek duyduğunuz parayı bulabileceksiniz.İlişkilerinizin sağlığı açısından daha kararlı tutumlara girmenizde fayda var.

BAŞAK

İsteklerinizin olmasına uygun etkiler altındasınız fakat gene de fazla yüksekten uçmamaya gayret etmelisiniz. Gelebilecek olan yardımları dikkate almayıp, her şeyi kendinize göre programlamanız lazım. Çevrenizdeki talipleri yeniden değerlendirir ve bir daha düşünürseniz karlı çıkarsınız. Gereksiz masraflar yapmanız veya bütçenizin üzerinde harcamalar yapmaya mecbur olmanız da mümkündür

TERAZİ

Kişiliğiniz ve uğraştığınız konulara göre bir çok farklı olayla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Çevrenizde farkında olmadığınız bir veya birkaç düşmanınız olabilir ve bunların bazı faaliyetleri size gerçekten de zarar verebilir. Ev ve iş çevrenizde size rahatsızlık veren gelişmeler olabilir. Oldukça acelecisiniz ve bu yüzden de bazı iyi fırsatları kaçırabilirsiniz.

AKREP

Daha çok gruplaşmalar,arkadaşlıklarınızın, beklentilerinizin ve isteklerinizin ön planda olacağı bir dönemdesiniz. Ayrıca mistik konulara ve yeni düşüncelere de ilginiz olacaktır.Grup çalışmalarına katılmak isteyecek ve özellikle liderliğin size verilmesinden büyük mutluluk duyacaksınız. Arkadaşlarınız tarafından çok seviliyor ve onlarca el üstünde tutuluyorsunuz.

YAY

Sorumluluklarını bilen bir insan olarak davranmanız ve hiçbir şeyi savsaklamamanız gerekir. Kararsızlığınızı yenin ve bunun bir fırsat olduğunu anlayın. Süregelen ilişkilerinizde birlikte olduğunuz kimsenin tutumlarını ihtiyatlı karşılamanızda fayda vardır. Sizin yarı zekanızda olmayan kimseler size akıl öğretme hevesinde olabilirler.

OĞLAK

Sosyal konular sizi her zamankinden fazla düşündürebilir. Kafanız iyi çalışmaktadır ve sorunlara çok kolay ve kullanılışlı çözümler bulabilirsiniz. Duygusal konularda yumuşak hislere sahipsiniz. İyi anlaşabilir,anlayabilir ve anlaşılabilirsiniz. Eğer siz bir kadınsanız ve istediğiniz bir erkek varsa o kişi bugün sizinle yakından ilgilenecektir.

KOVA

Bugün içine kapanıklığa ve duygusal çöküntülere açık olacağınız bir dönemdir. İnsani ilişkiler sizde sebepsiz sıkıntı ya da üzüntülere sebep olabilirler.Kendinizi çok yalnız hissettiğiniz bir zamanınızda aniden,artık ümit kesmiş olduğunuz bir dostunuz ya da sevgiliniz sizi arayabilir ve ondan büyük bir psikolojik destek görebilirsiniz. .

BALIK

İş, aşk, şansa bağlı her şeyde başarılı olmamanız için bir sebep yok. Size karlı bir iş teklif edebilirler. Bu işin kazancı ilk bakışta görüldüğü kadar çok olmayabilir. Yapmak istediğiniz fakat bir süreden beri fırsat bulamadığını şeyler için hazırlanmalısınız. Kendinize çekidüzen vermelisiniz. Mutlu beraberlikler ve başkalarıyla birlikte olumlu kararlar almak gibi şeylere açıksınız.

018

KOÇ

Sosyal çalışmalar ve ortaklıklar açısından bazı fırsatlar yakalamanız olasıdır. Ancak ortaklıklar da bazı çıkar çatışmaları yaşayabilirsiniz. Daha dikkatli olun ve ilkelerinize sahip çıkın. İkili ilişkilerinizde son derece hareketli ve keyifli olacağınız bir gündesiniz.Sahip bulunduğunuz esprili ve neşeli tavrınız etrafınızda bulunan insanlara da yansıyacak.Arkadaşlarınızı ve yakınlarınızı etkileyebilir, isteklerinizi kabul ettirebilirsiniz.

BOĞA

Bütün hayatınızı değiştirecek olan büyük sürprizlere hazır olmalısınız. Gene de bu olumlu gelişmeleri hemen bir gün içinde beklememelisiniz.Zamanla her şeyi teker teker göreceksiniz. Bugüne gelince. Müzik, araba veya bilgisayarla ilgili olan ve size büyük zevk veren bazı işler yapabilir veya bazı şeyler satın alabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde de mutlu bir gün yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün ani başlayan beklenmedik arkadaşlıklar size sosyal alanda değişik fırsatlar getirebilir. Çevrenizde size ihtiyacı olan ve ancak sizin yardımcı olabileceğiniz kimseler olabilir. Yardım elinizi uzatabilirseniz, sizin için fazla önemli olmayan ama onları çok rahatsız eden sorunlarını çözebilirsiniz.Bazı iş teklifleri almanız ve teklifleri değerlendirmekte kararsız kalmanız mümkündür.

YENGEÇ

Bugün önünüze mali alanlarda yeni kaynaklar yaratabilme, para konusunda daha akılcı davranma fırsatları çıkabilir. Bunları değerlendirmek için olumlu bir gününüzdesiniz. Ancak işyerinizde karşı cinsten bir kişiyle bir sürtüşmeye girmeniz olası. Böyle bir tartışma ortamı sizi üzebilir ve zihinsel olarak yorulmanıza neden olabilir. Dostlar tarafından sevildiğinizi hissetmek onların yanında enerji tutumunuzla yeni projeler üretmek size çok büyük keyif verecek.

ASLAN

Zekanız ve akılcı kararlarınızla çok iyi sonuçlar elde edebileceğiniz entelektüel alanda önemli başarılar yakalayabileceğiniz bir gününüzdesiniz. Ani, beklenmedik gelişmelerle daha iyi bir sosyal konuma ulaştığınızı görebilir bu sosyal konumda da çok güçlü olduğunuzu hissedebilirsiniz. Şansınızın yanı sıra sizin bu olumlu konuma gelmenizi sağlayan asıl gelişme, akılcı fikirlerinizdir.

BAŞAK

Güne başlarken size çok faydalı olabilecek bir hesaplaşma yapmanız mümkün.Bu değerlendirme sırasında kendinizi sosyal alanda pek hoşunuza gitmeyen ama aslında faydalı olan değişik şartlara adapte etmenin yollarını bulacak ve kendinizi yeni konumlar içinde nasıl ifade edebileceğinizi daha iyi düşüneceksiniz. Nerelerde güçlü olduğunuzu daha iyi anlayacak ve daha iyi kararlar verebileceksiniz.

TERAZİ

İş hayatınızda bir ikilem içinde bulunuyorsunuz. Bir yandan harekete geçme arzusuyla yanıp tutuşurken, başarısızlığa uğrama korkusu sizi frenliyor. Bu sonsuza kadar böyle devam edemez. Olayları yeniden gözden geçirin ve artık kararınızı verin. Aynı karmaşayı duygusal hayatınızda da yaşayabilirsiniz. Romantik yaşantınızda sizi hem mutlu hem de huzursuz edebilecek gelişmeler karşınıza çıkabilir.

AKREP

Uzun vadeli planlar yapmaya, uzun yolculuklara ve çevreden teşvik görmeye açık olduğunuz bir zamandasınız. Bu zamanda küçük gayretlerle büyük şeyler kazanabilirsiniz. Neşelisiniz. Uyumlu ilişkiler geliştirebilirsiniz. Hayatınız mutlu bir şekilde değişebilir. Yeni bir konuma erişebilirsiniz. Duygusal ilişkileriniz heyecan ve mutluluk vericidir.

YAY

Bugün biraz fazla gayret göstermenizi gerektiren ancak bunun karşılığını da görebileceğiniz gününüzdesiniz. Günlük işlerde karşılaşabileceğiniz karışıklıklar iş arkadaşlarınızdan bazılarının kıskançlıklarından kaynaklanabilir.Yani siz çalışmalarınızda dikkat çektikçe bazı kişiler işlerinizi baltalayabilirler. Sakin davranırsanız ve durumları gerektiği şekilde değerlendirirseniz olanlardan zarar görmezsiniz.

OĞLAK

Mesleki açıdan ilerleyebileceğiniz güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz ve bunu önümüzdeki hafta içindesiz de göreceksiniz. Yolunuza altın bir fırsat çıkabilir. Dikkatli olun ve onu yanlış kullanmayın. Bugün sezgileriniz son derece güçlüdür ve çevrenizdeki bir çok şeyi hissedebilir, size söylenenlerin ardındaki gerçekleri anlayabilirsiniz.

KOVA

Hisleriniz düşünceleriniz, aşk ve evlilik ilişkileriniz de karışıktır. Süregelen bir ilişkiniz ya da evliliğiniz bile olsa karşı cinsten, başka birisine kafanızın takılmış olması ve kendi içinizde mücadele halinde olmanız mümkündür. Bu durumun da sizde sinir bozukluğu yaratması normaldir. Beklenmedik durumlarda ve beklenmedik şeylere aşırı sinirlenebilirsiniz.

BALIK

Hayatınızda köklü reformlarda ha doğrusu bu yönde başlangıç veya planlar yapabilirsiniz. Sanat ve güzel şeylere karşı ilginiz artabilir.Yeni ve güzel eşyalar alabilirsiniz. Sevdiğiniz kimselerle beraber iyi vakit geçirebileceğiniz dinlenme günü yaşayabilirsiniz. Hayat size bazı zevkli sürprizler hazırlıyor. Mutluluk getirici çabuk kararlar alabilirsiniz.

019

KOÇ

Bugün bir dikkatsizliğiniz yüzünden aynı şeyi defalarca yapmak zorunda kalmanız olasıdır. Daha sakin düşünmeye çalışmalısınız. Zorluklar karşısında yardım aramanız boşuna.Bugün aradığınız destek ve yardımı bulamazsınız. Buna karşılık, dikkatinizi toplar da işe dört elle sarılırsanız her şey çok kolay olabilir. İş hayatınızda oldukça verimli ilişkiler kurabilirsiniz.

BOĞA

Oldukça tuhaf bir ruh hali içindesiniz. Romantizminizle birlikte işe yönelik hırsınız da oldukça güçlenmiş ve davranışlarınız üzerinde etki kazanmış durumda. Bu nedenle, bu aralar gün içinde kendinize ayıracak, vücudunuzu ve kafanızı dinlendirecek zaman bulamıyorsunuz. Sürekli hareket halindesiniz ve zihniniz de meşgul. Mesleki düşünce ve kaygılara ara verip, yükselen romantizminizi tatmin edecek faaliyetlerde bulunmalısınız.

İKİZLER

Psikolojik ve fiziksel olarak güçsüz olduğunuz bir gündesiniz. Bu yüzden imkan bulduğunuz takdirde hiçbir şey yapmadan bu dönemin geçmesini beklemeniz gerekir çünkü harekete geçtiğiniz zaman mevcut olan sınırlı gücünüzü de boşa harcarsınız. İçinde olduğunuz psikoloji sizde ileri derecede asabiyet de yaratabilir.

YENGEÇ

İlham gücünüzün ve buna bağlı yaratıcı fikirlerinizin güçlendiği bir gündesiniz. Bu, son derece etkili ve çekicilik uyandıran bir güçtür. Ancak çok fazlası da kimilerince kıskançlıkla ve bunun doğuracağı çekemezlikle karşılanabilir. Fikirlerinizi cömertçe ortaya atabilir, onları savunabilirsiniz ancak çevrenizde bulunan aslında size göründükleri kadar dost olmayan kişilerin eleştirileri karşısında da,öfkeye kapılmadan, soğukkanlı ve kararlı bir biçimde hareket edin.

ASLAN

Bugün başınıza gelecek olaylar karşısında, duygularınızı bastırmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Hislerinizin etkisinde kalarak vereceğiniz kararlarla acele olarak harekete geçerseniz, sonradan pişman olacağınız sözler sarf edebilirsiniz. Eğer sinirlerinize hakim olmayı başarırsanız, tüm olumsuzluklara rağmen olayların yumuşakça çevrenizden akıp geçtiğini göreceksiniz.

BAŞAK

Bugün sosyal ilişkilerinizde hissedilir bir hareketlenme yaşayabilirsiniz. Hiç de tahmin etmediğiniz bir yerde, beğendiğiniz kimseyle karşılaşmanız olasıdır. Bu tesadüften faydalanarak aranızda bir yakınlaşmanın başlamasını sağlayabilirsiniz.Duygusal ilişkiler, arkadaşlıklar ya da aile içi ilişkiler gibi ikili ilişkilerde son derece başarılı ve olumlusunuz. Zihinsel olarak son derece canlı ve enerji dolusunuz.

TERAZİ

Genel hayat kalıbınızda ve işinizde değişiklikler olabilir. İlişkileriniz güvensizdir. Bir çok konuda kompleks yapabilirsiniz. Kendinize güvenebilmeniz zordur. Sağlığınız pek güçlü değil. Ruhsal hastalıklara açıksınız.Bazı ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Bu sayılan olumsuzluklar fazla korkutucu gibi görünse de bir ya da iki gün içinde normal seyrinize kavuşacaksınız.

AKREP

Ruhsal durumunuz ve uğraştığınız konulara göre birçok farklı olayla karşılaşabileceğiniz gündesiniz.Çevrenizde dost bildiğiniz ama aslında düşman olan bazı kimseler bulunabilir. Bu kişilerin perde arkasından yaptığı çalışmalar size gerçekten de zarar verebilir. Tartışmaya açık konulardan uzak durmaya özen göstermelisiniz, çünkü sinirleriniz üzerinizde olduğu için kendinizi kontrol edemeyebilirsiniz.

YAY

Bugün içinde bulunduğunuz koşulları yeniden değerlendirip, geleceğe yönelik farklı beklentiler içine girebilirsiniz. Ancak bu durum üzerinizde çok büyük bir gerilim yaratmayacak. Sakin ve kendinizden emin bir tavırla gelişmeleri takip edebilirsiniz.. Parasal konulara yönelik sıkıntılar duyabilirsiniz. Harcamalarınıza her zaman olduğundan daha fazla özen göstermeli yeni kişisel gelir kaynakları bularak bütçenizi dengelemelisiniz.

OĞLAK

Bugün gergin ve sıkıntılı bir tutum içine girebilir, özel hayatınızda ya da işinizde çevrenizin size karşı düşmanca davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca sağlam durmaya çalışmalı ve tüm sorunlarınızı ileriye bırakmadan anında çözmeye çalışmalısınız. Çokfazla tutumlu değilsiniz. Sadece maddi konularda değil her konuda savurgan olabilirsiniz.

KOVA

Savurgansınız. Sadece para harcama konusunda değil her şeyde savurgan olabilirsiniz. Sizi seven kimseleri, sosyal ilişkilerinizi, mental ve fiziksel enerjinizi ve bütün kaynaklarınızı tüketme meylindesiniz. Bu zamanda iş ilişkileriniz çıkmaza girebilir, maddi sıkıntılar çekebilirsiniz. Kendinizi mutsuz etmeye ve alkol gibi şeylere fazlaca eğilimli olabilirsiniz.

BALIK

Eski hatalarınızdan kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. bugün altında olduğunuz etkiler size iddiacı bir psikoloji kazandırmaktadır. Kendinize bile yabancı gelen kaprislerinizle çevreyi bıktırabilir, bir çok anlaşmazlığa sebep olabilirsiniz. Çalışmadan rahat yaşama istekleri duymanız ve bu yüzden işlerinizi gelişigüzel yapmanızdan dolayı başarısız kalmanız olasıdır.

020

KOÇ

Yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler veya yeni işler için önemli bir gününüzdesiniz. Kendinizde bulacağınız ani bir enerji ile çok yavaş ilerleyen bir işinizi bir anda halledebilirsiniz. Çevrenizdekilerin düşüncelerine aldırmadan harekete geçebilirsiniz. Size yapılan önerileri iyice düşünüp, süzgeçten geçirmelisiniz. Kaybettiğiniz sandığınız biranda moralinizi tekrar yakalayıp durumu kurtarmanız olasıdır.

BOĞA

Bugün yeni bir atılım içine gireceksiniz ve dikkatinizi sadece bu konu üzerine odaklamış durumdasınız. Üzerinde konsantre olduğunuz ve belki de sizi değişik ufuklara taşıyacak bu projenin başarıya ulaşması için ayrıntıları tekrar gözden geçirmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın ki şeytan ayrıntılarda gizlidir.Özel hayatınızda biraz daha dikkatli olun. Olayları değerlendirirken duygularınızla değil, mantığınızla hareket edin..

İKİZLER

Bugün her zamankinden daha duygusal, romantik ve hatta nostaljik olabilirsiniz. Sıcak ve kalıcı bir aşk ilişkisi geliştirmeniz ve ilersi için genel hayatınızla ilgili bazı yeni ümitlere kapılmanıza sebep olacak şeylerle karşılaşmanız olasıdır. Geçmişte yaşadığınız duygusal bir ilişkinizden kaynaklanan ve halen halledemediğiniz bazı sorunlarınızı şuanda yakın ilişkide bulunduğunuz kişiye yansıtıyor olabilirsiniz.

YENGEÇ

Yeteneklisiniz ancak biraz daha kendinize güvenmeniz gerekiyor. Becerilerinizi ön plana çıkartıp güven duygusunu da yakalarsanız daha başarılı projelere imza atabilirsiniz. Uzun süredir kafanızı meşgul eden bir konuda da bazı sert kararlar alıp kararsızlığınızı yenmelisiniz. Dalgınlığınızın ve kararsızlığınızın ilişkilerinize yansımamasına ve sizi zor durumlara sokmamasına dikkat edin.

ASLAN

Hayatınızda hemen hemen her konuda bazı değişiklikler yapma ihtiyacı içindesiniz. Sizin için önemli olan bu dönemde yapacağınız değişikliklerin kaderinizi olumsuz yönde etkilememesi için doğru olanı yapmanızdır. Hislerinize güvenmeniz gereken bir dönem, daha çok mantığımızla değil de hislerinize göre hareket etmenizi öneririm.

BAŞAK

Çevrenizdekileri çok çabuk yargılıyor ve vardığın sonuçlarda hata yapıyorsunuz. Zaten düşünmeden verilen kararların sağlam olmadığını, daha önce düştüğünüz durumlardan biliyor olmalısınız.. Sizi sıkan şeyler var ama bunların sebepleri de tamamen sizinle ilgili olduğu için, hırsınızı başkalarından almanız doğru değil. Bu tavrınız, yakınlarınızı şaşırttığı gibi, üzüyor da… Çok temel bir gerçeği hatırlamalı ve iyi düşünmeden sözler sarf etmemelisiniz.

TERAZİ

Kişisel şüphelerinizi bir yana bırakıp kendinizden emin olmanız gerekiyor. Çevrenizdekilerin birçoğu sizi olduğunuz gibi kabul edebildiğine göre, bu şekilde davranmayıp sizi eleştirenlerin etkisine kapılmamalısınız. Korkmayın, bu sadece onların kaybı olur. Duygusal açıdan hassas bir döneme giriyorsunuz gerçi ama iş hayatınızda başarıya ulaşmanın yolları açılıyor ve dikkatli hareket etmeniz durumunda bu başarı, bir istikrar da kazanacak.

AKREP

Geleceğe yönelik olumlu gelişmeler olabilir. Büyük bir para görülmemekle birlikte büyük bir ihtiyaç da yok. Bu konularda rahatsınız. İşiniz ya da maddi durumunuz aslında iyi fakat siz kafa olarak bu konulara ilgisiz olabilirsiniz. Duygusal açıdan biraz yalnız, biraz gerilimli bir döneminizdesiniz. Duygusal ilişkilerle ilgili aşırı sinir gerilimleriniz olabilir.

YAY

Birlikte olduğunuz insandan uzaklaşma duyguları içinde olabilirsiniz. Parayla ilgili sorunlarınızı ummadığınız kadar çabuk halledebilirsiniz.Bugün gerçekten de güçlüsünüz ve istediğiniz her konuda kendinizi kabul ettirebilirsiniz. İşlerinizi istediğiniz dengeye oturtmanız çok kolaydır fakat asabi ve saldırgan davranışlarda bulunmanız çok kötü not almanıza sebep olabilir.

OĞLAK

Başkasının başına gelen bir talihsizlik sizi son derece kızdırabilir. Hemen hüküm vermeyin.İşinizle ilgili bazı bozukluklar varsa onları düzeltebilmek için mükemmel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni ve çok daha rahat bir dönemin başlangıcındasınız. Ruhsal olarak romantiksiniz. Farkında olmadığınız bazı sinir gerilimlerine sahipsiniz. Bunları yakın çevrenize yansıtmanız olasıdır.

KOVA

Yoğun bir iş temposu sizi bekliyor. Arkadaşlarınızla birlikte ekip çalışmaları gündemde. Zamanınızın çoğunu işinize ayıracaksınız. Bunun sonucunda maddi ve manevi açıdan rahatlık kazanacaksınız. Uzaktan gelen biriyle tanışacaksınız. Bu insanla aranızda bir yakınlaşma olacak. Fakat seviyor ve seviliyorsanız bu ilişkiyi sınırlandırmalısınız. Bu kişiyle iş ilişkisine de girebilirsiniz.

BALIK

Karşı cinsten, çok beğendiğinizi birisinin ilgisi çekmeniz olasıdır. İstediğiniz takdirde uzun süreli bir ilişki ve beraberliğin ilk adımlarını atabilirsiniz. Ancak şimdilik sadece hoşça vakit geçirmeyi düşünmelisiniz. Üzerinde çalıştığınız önemli projelerinizden de olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Bugün özellikle etkilemek istediğiniz kimselerle görüşmelisiniz. Kimse size karşı duramayacaktır.