Mart'ta neler olacak?

01 MART



KOÃ‡Â

Eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ deÄŸiÅŸtiÄŸini gÃ¶rebilirsiniz. Tutucu yanlarÄ±nÄ±zÄ±n bu dÃ¶nemde oldukÃ§a azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek sizi ÅŸaÅŸÄ±rtmasÄ±n. Genel iliÅŸkilerinizde uyumlu ve baÅŸarÄ±lÄ± bir gÃ¼n geÃ§iriyorsunuz. AÅŸk ve sevgi konularÄ±nda ise bu baÅŸarÄ± umduÄŸunuzun altÄ±nda olabilir. Aceleci ve sabÄ±rsÄ±z olmayÄ±n. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri sÃ¶zleriniz ve tavÄ±rlarÄ±nÄ±zla abartmayÄ±n. Vurdumduymaz veya sorumsuz sÃ¶zleriniz olabilir.Â GÃ¼venilmez bir kiÅŸilik sergilememeli ve olaylarÄ± olduÄŸu ya da gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla deÄŸerlendirmelisiniz.

BOÄžA

Ä°ÅŸ ve gÃ¼ncel yaÅŸamÄ±nÄ±zda yenilikler olacak. Evde bazÄ± kimselerle bu sebeple tartÄ±ÅŸabilirsiniz. fakat ikna kaabiliyetinizin devam etmesi ile olaylarÄ± tatlÄ±ya baÄŸlayacaksÄ±nÄ±z. YanlÄ±z iÅŸ ve ev arasÄ±nda bir dengesizlik gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. BirindenÂ birisi oldukÃ§a aÄŸÄ±r basabilir. Konsantrasyon yeteneÄŸiniz bu gÃ¼n bir hayli gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor, bunu kullanmak iÃ§in kendinize uygun fÄ±rsatlar yakalayabilirsiniz. SabÄ±r ve dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¶ze Ã§arpacak. Disiplin ve ciddiyet davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±za hakim olacak.Â

Ä°KÄ°ZLER

MantÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kontrollÃ¼ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÃ¼rece ÅŸansÄ±nÄ±z size destek verecektir. Yeni geliÅŸmeler size aÅŸk ve sevgi konularÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸa benziyor. Bu da iliÅŸkiniz aÃ§Ä±sÄ±ndan ufak ama tatsÄ±z sorunlarla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶steriyor. Etkileme yeteneÄŸiniz size oldukÃ§a yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Ä°laÃ§ kullanÄ±mÄ±nda dikkatli olmanÄ±zÄ± tavsiye ederim. Gereksiz ve dikkatsiz kullanÄ±mlar sorun yaratabilir. YaÅŸlÄ± kimselerle iliÅŸkileriniz olumlu yÃ¶nde geliÅŸecektir. Ã‡ekingenlik ve gÃ¼vensizlik sizi bu gÃ¼n biraz zorlayacak, daha aÄŸÄ±r koÅŸullar altÄ±nda kalabilirsiniz.

YENGEÃ‡

Bu gÃ¼n keskin bir zekaya sahipsiniz, olaylarÄ± ve geliÅŸmeleri iyi izliyorsunuz. Yenilikler ve devrimci dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz yoÄŸunluk kazanÄ±yor, alÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere ve olaylara ilginiz her zamankinden fazla olacak bunlara karÅŸÄ±n inatÃ§Ä± bir tutum sergiliyorsunuz, dikkatli olun. Genelde kadÄ±nlarla olan iliÅŸkileriniz gerilimli olabilir. Ã–zellikle de anneniz veya eÅŸiniz ya da kÄ±z kardeÅŸiniz ile. Beklenmedik geliÅŸmeler ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zdaki olumlu deÄŸiÅŸiklikler eski gÃ¼ncelliÄŸinizi korumanÄ±zÄ± saÄŸlayacaktÄ±r. OlaylarÄ±n dengesini kurmakta biraz zorlanabilirsiniz ama genelde baÅŸarÄ±lÄ± ve verimli bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz.

ASLAN

DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± ve neÅŸenizi kÄ±skanan kimseler Ã§Ä±kabilir. AyrÄ±ca bu gÃ¼n deÄŸiÅŸik organizasyonlara katÄ±labilirsiniz. Ve kararlarÄ±nÄ±zdaki tutarlÄ±lÄ±k ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olabilir, bazÄ± dostlarÄ±nÄ±z sizden akÄ±l danÄ±ÅŸacaklardÄ±r. Ä°sabetli kararlarÄ±nÄ±zÄ± kendi iÅŸlerinizde de kullanÄ±n. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k isteÄŸiniz ve fikirleriniz depreÅŸebilir, bu yÃ¶nde bir hareketlilik gÃ¶zleniyor. YaÅŸamÄ±nÄ±zda hareketliliÄŸi hemen hissedeceksiniz veÂ seyahat planlarÄ± yapÄ±yor olabilirsiniz. BaÅŸaÄŸrÄ±larÄ±na dikkat.

BAÅžAK

SatÃ¼rn burcunuzda retro yani ters etki yapÄ±yor, size enerji ve hareket getirirken, aynÄ± zamanda da aceleci ve patavatsÄ±z yapÄ±yor. AyrÄ±ca alÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ olaylarla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼n. Sinirlisiniz ve patlama noktasÄ±na gelebilirsiniz. Sakin olunÂ ve dinlenin. Yeni tanÄ±ÅŸabileceÄŸiniz birisine yakÄ±nlÄ±k hissedebilir ve verimli bir dostluk kurabilirsiniz. KarÅŸÄ± cinsten olan bu kimse ile daha yakÄ±n olmak isterseniz bir sÃ¼re beklemeniz ve zamanlamanÄ±zÄ± iyi kullanmanÄ±z gerekiyor. AyrÄ±ca parasal yÃ¶nden aÃ§Ä±lma devresinde olduÄŸunuzu hatÄ±rlatÄ±rÄ±m

TERAZÄ°

SatÃ¼rn'den gelen olumlu etki iÅŸinize yarayabilir. Bu gÃ¼n hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z bir hayli geliÅŸmiÅŸ ve zengin olacak, bunu iÅŸ ve meslek hayatÄ±nÄ±zda kullanabilirsiniz. Fantazilerinizde yoÄŸunluk gÃ¶zleniyor, daha Ã¶nce kabul edemediÄŸiniz dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri kabul edebilirsiniz. Gizli ve alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k olaylarÄ±n iÃ§ine girebilirsiniz. Duygusal yÃ¶nÃ¼nÃ¼z yeniden canlanÄ±yor. BirlikteliÄŸiniz aÃ§Ä±sÄ±ndan oldiukÃ§a verimli bir dÃ¶nem geÃ§iriyorsunuz. Bir Ã§ok toplantÄ±da gÃ¼ndemdeÂ olacak, ÅŸansÄ±nÄ±zÄ±n da yardÄ±mÄ± ile yeni ve deÄŸiÅŸik kimselerle tanÄ±ÅŸacaksÄ±nÄ±z.Â Â

AKREP

Bu gÃ¼n ve yarÄ±n aile iÃ§inde geÃ§ebilecek tartÄ±ÅŸmalar sizin olumlu ve akÄ±lcÄ±l yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z ile Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸacaktÄ±r. Para aÃ§Ä±sÄ±ndan ÅŸanslÄ± olmakla birlikte belki de sadece gÃ¶steriÅŸ uÄŸruna aÅŸÄ±rÄ± masraflar yapabilirsiniz. Kendinize dÃ¶nÃ¼k manevi dÃ¼nyanÄ±z aÄŸÄ±rlÄ±k kazanabilir, hatta bu gibi konularda daha da bilinÃ§lenmek isteyebilirsiniz. Genelde filozofik dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin yoÄŸun olduÄŸu bir gÃ¼ndesiniz. Kendinizi beÄŸeniyorsunuz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n bozulma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olun.

YAY

Hislerinizin ve sezgilerinizin kuvvetli olmasÄ± size bazÄ± gelecek olaylarÄ± hissetmenizde yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Ruhsal yÃ¶nden geliÅŸme isteÄŸinde olabilirsiniz ve bu tÃ¼r insanlarÄ± her zamankinden daha Ã§ok anlayacaksÄ±nÄ±z. YanÄ±lmalara ve aldanmalara karÅŸÄ± dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸlerinizi ve Ã¶zel yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± aksatacak bazÄ± misafirleriniz olabilir. Ä°steksiz ve pasif davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z sizi kaderci bir havaya sokabilir. Ã‡evrenizde aranÄ±r olmanÄ±za raÄŸmen yabancÄ±laÅŸma eÄŸilimi gÃ¶sterebilirsiniz.

OÄžLAK

Ã–ncelikle olaylarÄ± takip etmeniz ve sonuÃ§landÄ±rmanÄ±z gerekiyor. Ã‡evrenizdeÂ Â baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ± kÄ±skanan bir Ã§ok kimse Ã§Ä±kabilir. AceleciliÄŸiniz sonucu yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir hata en Ã§ok bu kimseleri sevindirecektir. Genel Ã§evrenizde veya kendi iÃ§inizde kargaÅŸa yaÅŸayabilirsiniz, bundan doÄŸabilecek algÄ±lama hatalarÄ± neticesinde yanlÄ±ÅŸ kararlar verebilirsiniz. HoÅŸunuza gitmeyecek bir davranÄ±ÅŸa maruz kalabilirsiniz.

KOVA

Beklentilerinizin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bununla birlikte maddi gelirinizin de birazÂ yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶receksiniz. Ama aceleci olmayÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ bir sÃ¼re yeni geliÅŸmeleri dengelemek ve dÃ¼zene koymak iÃ§in uÄŸraÅŸacaksÄ±nÄ±z. bu da geliÅŸmelerin hÄ±zÄ±nÄ± biraz kesecektir. Daha Ã§ok ikili iliÅŸkiler bu gÃ¼n gÃ¼ndemde olacaktÄ±r. BaÅŸkalarÄ±nÄ± etkileme Ã§abasÄ±na girebilirsiniz, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi Ã§evrenizdeki insanlara aktarma eÄŸilimindesiniz. GÃ¼Ã§lÃ¼ ve ani kararlar veya dÃ¼ÅŸÃ¼nce deÄŸiÅŸiklikleri yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

BALIK

Manevi dÃ¼nyanÄ±z aÄŸÄ±rlÄ±k kazanabilir hatta bu yoldan rahatlayabilirsiniz. Beklentileriniz iÃ§in biraz daha sabÄ±rlÄ± olmanÄ±zda yararlar var. SatÃ¼rn ile zÄ±tlaÅŸan GÃ¼neÅŸ etkisi sonucunda bazÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. AÅŸÄ±rÄ± bir gayret iÃ§ersindesiniz, inatÃ§Ä±lÄ±k bu gÃ¼n Ã¶n planda olacaktÄ±r. Kendinizi tanÄ±makta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekeceksiniz. Ã‡evrenizdeki insanlarÄ± etkileme Ã§abasÄ±ndasÄ±nÄ±z ama sert eleÅŸtiriler alabilirsiniz.Â

02 MART



KOÃ‡

Bu gÃ¼n mesleki konularda yakÄ±n iliÅŸkiniz olan insanlarla aranÄ±zda sorunÂ Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemiyorsanÄ±z onlarÄ± yapamayacaklarÄ± ÅŸeyler konusunda zorlamayÄ±n. Ä°liÅŸkilerinizin yolunda gitmesi iÃ§in soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kaybetmemeye Ã¶nem vermelisiniz. Oysa, bir Ã§ok aÃ§Ä±dan olumlu bir gÃ¼ndesiniz. Maddi konularda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. UmmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerlerden hediye alabilirsiniz. Bu arada yararlÄ± ve giderek deÄŸer kazanacak ÅŸeyler de satÄ±n alabilirsiniz.

BOÄžA

BugÃ¼n sizin iÃ§in biraz karÄ±ÅŸÄ±k ve olaylÄ± bir gÃ¼n olabilir. EÄŸer karamsarlÄ±ÄŸa kapÄ±lÄ±r veya cayarsanÄ±z zararlÄ± Ã§Ä±karsÄ±nÄ±z. Ãœzerinizdeki etkiler hem iyi, hem kÃ¶tÃ¼ sayÄ±labilir. Bu durumda cesaretli davranÄ±n ve verdiÄŸiniz kararlarda sebat edin.Â En karÄ±ÅŸÄ±k anlarda bile olumlu bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu bulabilirsiniz. Duygusal iliÅŸkilerinizde de heyecanlÄ± ve hoÅŸ bir gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz fakat bazÄ± ailevi sorunlar duygusal iliÅŸkilerinizi gÃ¶lgeleyebilir. Astrolojik etkilerin Ã§oÄŸu da sizi desteklemekte. Ã–nem verdiÄŸiniz iÅŸleri bugÃ¼n harekete geÃ§tiÄŸiniz takdirde dahaÂ kolay halledebilir veya halledilebilir hale getirebilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n birÃ§ok burÃ§tan daha ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Hemen hemen her istediÄŸinizi yapabilecek durumdasÄ±nÄ±z. Parasal durumunuzla ilgili ani bir rahatlama bekleyebilirsiniz. Fakat Ã§ekingenlik ya da gÃ¼vensizlik Ã¶nemli kayÄ±plara sebep olabilir. Herkesten gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunuza inanmanÄ±z lazÄ±m. Gerekeni yapmaktan Ã§ekinmeyin. BaÅŸarabilecek ve elde edecek gÃ¼Ã§tesiniz. GeliÅŸmelere Ã¼mitsiz bakmayÄ±n. GÃ¼nÃ¼n son yarÄ±sÄ±nda ÅŸartlar birdenbire deÄŸiÅŸebilir ve herÅŸeyin size yardÄ±mcÄ± olabilecek ÅŸekilde yÃ¶nlendiÄŸini gÃ¶rebilirsiniz.

YENGEÃ‡

Ã‡Ä±kabilecekÂ anlaÅŸmazlÄ±klarda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir anlayÄ±ÅŸsÄ±zlÄ±k ikiniz iÃ§indeÂ son derece kÄ±rÄ±cÄ± bir hava yaratacaktÄ±r. Onun duygularÄ±nÄ±Â anlamaya, ancak size ters gelen yanlarÄ± varsa orta bir noktaÂ bulmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–zellikle aranÄ±zda sorun halineÂ gelebilecek meseleleri herhangi bir ÅŸekilde gÃ¼ndeme getirmeyin. Sert bir tavÄ±rla insanlarla diyalog kurmamalÄ±sÄ±nÄ±z, o zamanÂ isteklerine ulaÅŸmanÄ±z dahaÂ kolay olacaktÄ±r. Profesyonel davranmanÄ±z gereken yerde Ã¶yle davranÄ±n. GezegenselÂ olumsuz etki, kuÅŸku ve tartÄ±ÅŸmadÄ±r, bu olay tÃ¼m aile iliÅŸkilerinizde ortaya Ã§Ä±kabilir.

ASLAN

Bu gÃ¼n yapmanÄ±z gereken iÅŸler fazlalaÅŸarak hayli zamanÄ±nÄ±zÄ± alabilirler. Yorgunluk ve zaman kaybÄ±na raÄŸmen fazla ÅŸikayetÃ§i olacaÄŸÄ±nÄ±z da sÃ¶ylenemez Ã§Ã¼nkÃ¼ bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonunda kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± bilin. Ama eÄŸer hayatÄ±n eÄŸlenceli yanlarÄ±nÄ± da yaÅŸamak istiyorsanÄ±z gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerinizin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± da gÃ¶zden uzak tutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde de ÅŸansÄ±nÄ±z oldukÃ§a aÃ§Ä±k, bugÃ¼n Ã¶zellikle, bu konulardaki bir hayalinizi gerÃ§ekleÅŸtirmeniz de olasÄ±dÄ±r. Genel iliÅŸkileriniz verimli bir dÃ¶neme girmekte, eÄŸer gerilimleriniz varsa Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde bunlar ortadan kalkabilirler.

BAÅžAK

BugÃ¼n oldukÃ§a mantÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceler geliÅŸtirmeniz, sadece beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸiler Ã¼zerinde deÄŸil, genelde olumlu izlenimler bÄ±rakmanÄ±zÄ± saÄŸlayabilir. Bunun etkilerini hemen gÃ¶remesiniz bile Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde meydana gelecek olan geliÅŸmeler size ne kadar olumlu davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± belli edeceklerdir. UfakÂ tefek olumsuzluklarÄ±n ya da gecikmelerin sizi etkilemelerine izin vermediÄŸiniz takdirde, daha baÅŸanlÄ± bir gÃ¼n geÃ§irmeniz mÃ¼mkÃ¼n. Maddi aÃ§Ä±dan oldukÃ§a iyi bir gÃ¼n geÃ§irebilirsiniz. Maddi bazÄ± yeni kaynaklar bulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n olabilir.

TERAZÄ°

BugÃ¼n Ã§ekicisiniz. Ama Ã¶zellikle yakÄ±n Ã§evrenizdeki hemcinslerinizin tepkilerine aÃ§Ä±k bir konuma gelebilirsiniz. Belki Ã§evrenizin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahrik edebilirsiniz. Bir tatsÄ±zlÄ±k Ã§Ä±kmamasÄ±, tamamen sizin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±za baÄŸlÄ±. Gereken Ã§abayÄ± gÃ¶stermelisiniz. Mesleki aÃ§Ä±dan yapÄ±cÄ± ve enerjiksiniz. Ã‡Ä±kmasÄ± olasÄ± bir iÅŸ sorununu son anda Ã¶nleyerek ya da gÃ¶zden kaÃ§mÄ±ÅŸ olan birÅŸeyi yakalayarak takdir toplayabilirsiniz. BazÄ± kimselerin sizi aramalarÄ± ya da sizin bir sÃ¼reden beri iliÅŸki kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerle istediÄŸiniz iliÅŸkiyi kurmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

AKREP

OldukÃ§a deÄŸiÅŸik Ã§evrelere girmeniz olasÄ±dÄ±r. Bu durum sizin iÃ§in iyi de olabilir, kÃ¶tÃ¼ de. Garip kimselere dikkat edin. DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zda, duygusal ve gereksiz eÄŸilimler olabilir. Bir kadÄ±na karÅŸÄ± bilinÃ§altÄ± kÄ±skanÃ§lÄ±klarÄ±nÄ±z aniden yÃ¼zeye Ã§Ä±kabilir. Kolay etkilenebilir ve baÅŸtan Ã§Ä±kabilirsiniz. Bu gÃ¼n herÅŸeyin heyecanlÄ± olacaÄŸÄ± fakat kÃ¶tÃ¼ olmayan etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Beklenmedik ÅŸeyler yapmaya eÄŸilimlisiniz. KafanÄ±zda son derece zengin, orijinal ve yararlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceler olabilir. Yeni ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenebilir ve bir Ã§ok ÅŸeyin daha pratik yolunu keÅŸfedebilirsiniz.

YAY

Bu gÃ¼n sizi fiziksel olarak takviye edebilecek olan gÃ¼Ã§lÃ¼ aÃ§Ä±lar altÄ±nda bulunmaktasÄ±nÄ±z. KÄ±sacasÄ±, fiziksel olarak dinÃ§ ve gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼z.Â Ailenizden kaynaklanan bir sevinÃ§ yaÅŸamanÄ±z da ayrÄ±ca mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu gÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼n en olumsuz yanÄ± biraz abartÄ±lÄ± olmanÄ±zdÄ±r. HayatÄ±nÄ±zÄ± pozitif yÃ¶nde etkileyebilecek olan bazÄ± haberler duyabilir veya bilgiler edinebilirsiniz. Fiziksel yorgunluklardan ve aÅŸÄ±rÄ± gÃ¼Ã§ isteyen iÅŸlerden kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yeterince dinlenememiÅŸ olmak sizi zorlayabilir. BoÅŸuna zaman kaybetmeniz olasÄ±dÄ±r.

OÄžLAK

Ã–zellikle yakÄ±n zamanda yapmanÄ±z gereken ve sizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren bazÄ± Ã¶demeleriniz varsa onlarla ilgili ferahlatÄ±cÄ± geliÅŸmeler olabilir. Duygusal iliÅŸkilerinizde heyecanlÄ± ve hoÅŸ birÂ gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz fakat bazÄ± ailevi sorunlar duygusal iliÅŸkilerinizi gÃ¶lgeleyebilir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili olarak verdiÄŸiniz sÃ¶zleri tutmalÄ± ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ kararlardan tek yanlÄ± olarak caymamalÄ±sÄ±nÄ±z. Bedensel isteklerinizi dile getirmekte zorlanÄ±yor ve kendinizi karÅŸÄ± tarafÄ±n arzularÄ±na uydurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor gibisiniz. YalnÄ±z bir insansanÄ±z bu gÃ¼n yeni bir iliÅŸkinin ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± atabilirsiniz. Bu gÃ¼n herÅŸeyi baÅŸarabilecek ve elde edecek gÃ¼Ã§tesiniz.

KOVA

KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kimsenin fazla Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmeniz sizin hakkÄ±nÄ±zda olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesine sebep oluyor. Bu gÃ¼n, yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerden gelen her ÅŸeyi ÅŸÃ¼pheyle karÅŸÄ±lamalÄ±sÄ±nÄ±z. Siz bir erkekseniz saÄŸlÄ±k olarak zayÄ±fsÄ±nÄ±z ayrÄ±ca kendinizi riske sokacak ÅŸeylere eÄŸilimlisiniz. Bu gÃ¼n duygusal olarak aÅŸÄ±rÄ± hassas durumdasÄ±nÄ±z romantik iliÅŸkileriniz iyidir. KarÅŸÄ± cinste de romantizm uyandÄ±rabilir, kendinizi iyi ifade edebilirsiniz fakat Ã¶zellikle yeni baÅŸlayan iliÅŸkilerde yaklaÅŸÄ±mlar zor olabilir.

BALIK

Ã–nemli veya baÅŸarÄ±lÄ± bir insan size iÅŸ, ortaklÄ±k ya da benzeri birÅŸeyÂ teklif edebilir. AÅŸk ve iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda iyi haber ve geliÅŸmeler olabilir. Sadece kendinize gÃ¼venerek yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir ÅŸey bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni kazanabilir. AmaÂ Ã¼zerine giderseniz ilerde Ã§ok Ã¶nemli olabilecek bazÄ± geliÅŸmeler baÅŸlayabilir. Her durumda bu gÃ¼n duygusal aÃ§Ä±dan da bazÄ± mahrumiyetleriniz olabilir. EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z hatalÄ± bir arkadaÅŸlÄ±k kurabilirsiniz. GÃ¼nÃ¼n iyi yanÄ±, ailenizle olan iliÅŸkilerinizin gÃ¼Ã§lenmesidir.

03 MART



KOÃ‡

Bu gÃ¼n zihinsel olarak canlÄ± ve dinÃ§ olmanÄ±za raÄŸmen fiziksel aÃ§Ä±dan oldukÃ§a zayÄ±f ve direnÃ§sizsiniz. Sunulan yardÄ±mlarÄ± nezaketle kabul ettiÄŸiniz taktirde zorluk Ã§ektiÄŸiniz ÅŸeyleri rahatlÄ±kla halledebilirsiniz. EÅŸ veya sevgilinizin ilgisiz veya kaba tutumlarÄ± sizi fazlasÄ±yla kÄ±rabilir. Siz bir erkekseniz aile Ã¼yelerinize de yansÄ±yabilecek olan bir bolluk ve kazanÃ§ ortamÄ± olabilir. Ciddi hesap ve planlar yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ±n geri kalan kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ± ihmal edebilirsiniz. BazÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi deÄŸiÅŸtirebilirsiniz. AÅŸÄ±rÄ± bir gayret iÃ§ersindesiniz.

BOÄžA

Konsantrasyon yeteneÄŸiniz bu gÃ¼n bir hayli gÃ¼Ã§lÃ¼, uygun fÄ±rsatlar yakalayabilirsiniz. SabÄ±r ve dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gÃ¶ze Ã§arpacak. Ã‡evrenizdekiler iyi niyetinizi aptallÄ±k olarak deÄŸerlendirebilirler, boÅŸverin. BeklediÄŸiniz para varsa ya alamayacak vaya beklediÄŸinizden daha az alacaksÄ±nÄ±z. Ä°leriye yÃ¶nelik planlarÄ±nÄ±zda aksamalar olabilir. Bu gÃ¼nlerde yorgunluÄŸunuzu Ã¼zerinizden atabilmenizi saÄŸlayacak hoÅŸ anlar yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z. BaÅŸkalarÄ±nÄ± etkilemek istiyorsunuz.

Ä°KÄ°ZLER

Ã‡alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±zda zorlanmalar gÃ¶zleniyor, her zamankinden daha aÄŸÄ±r koÅŸullar altÄ±nda kalabilirsiniz. Ä°kili iliÅŸkilerinizde bir sÃ¼re iÃ§in kendinizi geriye Ã§ekip, etraflÄ±ca dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz ve daha uyumlu davranÄ±ÅŸlar sergilemeniz iyi olabilir. Gereksiz harcamalardan kaÃ§Ä±nÄ±n. Fazla alÄ±ngansÄ±nÄ±z, masum yaklaÅŸÄ±mlarÄ± bile yanlÄ±ÅŸÂ deÄŸerlendirebilirsiniz. Ä°liÅŸkilere zarar vermeden bu durumu aÅŸÄ±n. Duygusal iliÅŸkilerinizde bu gÃ¼n, kendinizi sÄ±kabilirsiniz. BaÅŸka bir konuyla kendinizi avutun veya tatmin edin.

YENGEÃ‡

Bu gÃ¼n keskin bir zekaya sahipsiniz, olaylarÄ± ve geliÅŸmeleri iyi izliyorsunuz. Yenilikler yoÄŸunluk kazanÄ±yor, olaylara ilginiz her zamankinden fazla olacak bunlara karÅŸÄ±n inatÃ§Ä±sÄ±nÄ±z, dikkatli olun. Bu gÃ¼n Ã¶zellikle parayla ilgili sevindirici geliÅŸmeler olabilir. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokmak istemeyebilirsiniz fakat bu dÃ¶nemde bazÄ± dostlarÄ±nÄ±zÄ±n, size daha Ã§ok ihtiyaÃ§larÄ± olabilir. Her ÅŸeyin ters gittiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz fakat her ÅŸeye raÄŸmen ÅŸanslÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z. BazÄ± harcamalarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmenin rahatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸayabilirsiniz.

ASLAN

Bir sÃ¼reden beri kafanÄ±zda oluÅŸturduÄŸunuz bazÄ± iliÅŸkileri gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in bu gÃ¼n harekete geÃ§ebilirsiniz. AslÄ±nda iyi bir durum olsa bile bu aralar vereceÄŸiniz bazÄ± sÃ¶zler ilerde baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ aÃ§abilir. Dikkatli olmakta yarar var. Herhangi bir konuda harekete geÃ§meden Ã¶nce istediÄŸiniz ÅŸeyin ne derece mantÄ±klÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. BazÄ± ÅŸeyler iÃ§in bir sÃ¼re beklemeniz gerekebilir. BeklemediÄŸiniz tartÄ±ÅŸmalara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Ã–zellikle siz bir Aslan erkeÄŸiyseniz, daha temkinli bir tutum izlemeniz gerekiyor. Hedeflerinizin sabit fikirlere dÃ¶nÃ¼ÅŸmemeli. BaÅŸaÄŸrÄ±larÄ± Ã§ekebilirsiniz.

BAÅžAK

Bu gÃ¼n alÄ±ÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ olaylarla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. BazÄ± iÅŸleriniz gereksiz yere uzayabilir ve olmadÄ±k terslikler Ã§Ä±kabilir. Ä°ÅŸlerinizi son dakikaya bÄ±rakmanÄ±n zararÄ±nÄ± gÃ¶rmeniz olasÄ±dÄ±r. Evinizle ilgili gayretler iÃ§inde olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gÃ¼n. Kendinize gÃ¼venerek giriÅŸeceÄŸiniz her iÅŸ ve alanda baÅŸarÄ±lÄ± olmamanÄ±z iÃ§in hiÃ§ bir sebep yok, yeter ki sakin olun. SÃ¶z verdiÄŸiniz ÅŸeyleri yerine getiremezseniz zor durumda kalÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu gÃ¼n daha Ã¶nce kabul edemediÄŸiniz dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriÂ kabul edebilirsiniz.

TERAZÄ°Â

YakÄ±n bir akrabanÄ±z kÃ¶tÃ¼ bir duruma dÃ¼ÅŸebilir. Bu durum gerek sizi gerek ev halkÄ±nÄ±zÄ± doÄŸrudan ilgilendirebilir ve oldukÃ§a Ã¼zebilir. Bu gerilimden dolayÄ± haklÄ± haksÄ±z herkese karÅŸÄ± kÄ±rÄ±cÄ± olabilirsiniz. Siz bekarsanÄ±z ve sÃ¼regelen bir aÅŸk iliÅŸkiniz varsa, hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun bu dÃ¶nem sevgilinizle ani bir bozuÅŸma yaÅŸayabilirsiniz ve bu yÃ¼zden sÃ¼regelen iliÅŸkinizin bozulmasÄ± olasÄ±dÄ±r. Ama eÄŸer yalnÄ±zsanÄ±z bu yalnÄ±zlÄ±ktan beklenmedik ÅŸekilde kurtulabilirsiniz. Ä°ÅŸ ve para konularÄ±nda aÄŸÄ±r giden ÅŸeylerde hÄ±zlanma olacak gibi.

AKREP

Kendinizi hem fikirsel hem fiziksel olarak son derece dinamik hissedeceÄŸiniz bir gÃ¼n.Â Bu gÃ¼n sizin Ã¼zerinizde otorite sahibi olan,Â kimselerle zÄ±tlaÅŸmaya aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Bir Ã§okÂ Akrep insanÄ± bu gÃ¼nlerde umulmadÄ±k maceralara girebilir. KarÄ±ÅŸÄ±k duygular iÃ§indesiniz. Engellerden kurtulmanÄ±z iÃ§in sizi zorlayan bazÄ± psikolojik nedenleriniz olabilir, hayatÄ±nÄ±zÄ±Â yenileÅŸtirmeniz gereklidir. Zihinsel olarak zaman zaman oldukÃ§a dalgÄ±nsÄ±nÄ±z. Bu durumda hata yapabilirsiniz. Sezgilerinizde gÃ¼Ã§lenme var. Bir Ã§ok ÅŸeyi Ã¶nceden tahmin edebilirsiniz. DuygularÄ±nÄ±z bir insan hakkÄ±nda olumsuz ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yorlarsa o insandan uzak durun.

YAY

Bu gÃ¼n duygusal iliÅŸkiler yÃ¼zÃ¼nden gereksiz yere Ã¼zÃ¼lebilir ve Ã¶nemsiz ÅŸeyler iÃ§in kÃ¼sebilirsiniz. Uzakta bulunan bir kadÄ±ndan haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ya da hoÅŸunuza gitmiyecek haberler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in moraliniz bozulabilir. Bu gÃ¼n insanlarla olan iliÅŸkilerinizde, konu sizi sinirlendirse bile patlama yerine politik yaklaÅŸÄ±mlarÄ± tercih etmelisiniz. Her durumda alÃ§ak gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olmalÄ± ve Ã§evrenize karÅŸÄ± tutum deÄŸiÅŸtirmemelisiniz. OldukÃ§a hareketli bir gÃ¼ndesiniz. Ä°nsani iliÅŸkiler siz de sebepsiz sÄ±kÄ±ntÄ± ya da Ã¼zÃ¼ntÃ¼lere sebep olabilirler.

OÄžLAK

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za bu gÃ¼n Ã¶zellikle dikkat edin. Ä°stediÄŸiniz konularda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Her geÃ§en gÃ¼n sizin iÃ§in daha fazla kayba sebep olabilir. Bu yÃ¼zden her konuda, gereken teÅŸebbÃ¼slere zaman kaybetmeden baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±z bir gÃ¼n. EÄŸer sÃ¼regelen bir duygusal iliÅŸki iÃ§indeyseniz bir tatsÄ±zlÄ±k yaÅŸayabilirsiniz. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n yararÄ±na, Ã¶nemli bir iÅŸten ya da olasÄ± bir karÅŸÄ± cins iliÅŸkisinden vazgeÃ§ebilirsiniz. Gerek iÅŸ iliÅŸkilerinizde, gerek duygusal iliÅŸkilerde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k istemeniz olasÄ±dÄ±r. Bu nedenle olumsuz davranabilir ve farkÄ±nda olmadan Ã§evrenizdekileri kendinizden uzaklaÅŸtÄ±rabilirsiniz.

KOVA

Bir kadÄ±na karÅŸÄ± beslediÄŸiniz bilinÃ§altÄ± Ã¶fke ve hÄ±rs bilinÃ§Ã¼stÃ¼ne taÅŸabilir ve Ã§evrenizdeki herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtabilirsiniz. Ev iÃ§inde olumsuz konuÅŸmalar geÃ§ebilir, aile bÃ¼yÃ¼klerinizle mÃ¼nakaÅŸa edebilirsiniz. BaÅŸlÄ±ca neden, yakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±zla ilgili bazÄ± olumsuz geliÅŸmeler olabilir. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak her ÅŸeyi yanlÄ±ÅŸ anlamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. En azÄ±ndan devamlÄ± olarak artan bir asabi gerginlik iÃ§inde olabilirsiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir kadÄ±ndan Ã¶nemli bir sÄ±kÄ±ntÄ± gÃ¶rmeniz olasÄ±dÄ±r. Bu sÄ±kÄ±ntÄ± onun bazÄ± sorunlarÄ±yla ilgilenmek zorunda kalmanÄ±zdan kaynaklanacaktÄ±r.

BALIK

DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi dertlerinize gereÄŸinden fazla odaklamanÄ±z tehlikeli olabilir. BÃ¼yÃ¼k iÅŸlere uygun, keskin bir zeka akÄ±ÅŸÄ±na sahipsiniz fakat oldukÃ§a peÅŸin hÃ¼kÃ¼mlÃ¼sÃ¼nÃ¼z. PeÅŸin hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ kontrol altÄ±nda tutamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde iliÅŸkilerinizden beklediÄŸiniz sonuÃ§larÄ± alamazsÄ±nÄ±z. Ama burcunuz Ã¼zerinde olumsuz etki yapan bir astrolojik oluÅŸum olmadÄ±ÄŸÄ± gibi uzun zamandan beri burcunuzda oluÅŸan etkiler size hala ÅŸans vermeye devam ediyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaÂ bu gÃ¼nlerde aÅŸÄ±rÄ±Â kafa yorgunluklarÄ±ndan kaÃ§Ä±nmanÄ±z lazÄ±m.

04 MART



KOÃ‡

Gezegensel etkiler genelde olumlu. Bu gÃ¼n iÃ§inde karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde hemen ileri atÄ±lmanÄ±z ve daha sonra Ã§oÅŸkunuzu yitirirerek kendinizi ortada kalmÄ±ÅŸ gibi hissetmeniz doÄŸaldÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ plansÄ±z ve programsÄ±z hareket ediyor, olaylarÄ± tam anlamadan atÄ±lÄ±mlarda bulunuyorsunuz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda genel olarak ilk yargÄ±larÄ±nÄ±z doÄŸru ve kesin fakat ayrÄ±ntÄ±larla fazlaca ilgilenmeniz zaman kaybÄ±na neden oluyor. Kimsenin aklÄ±na gelmeyen, deÄŸiÅŸik dÃ¼ÅŸÃ¼nceler Ã¼reteceksiniz. Enerjinizi doÄŸru bir ÅŸekilde yÃ¶nlendirmelisiniz.

BOÄžA

Bu gÃ¼n onu kendi haline bÄ±rakÄ±n ve hiÃ§bir etki ve zorlama yapmayÄ±n. Onun duygularÄ±nÄ± kontrol etmek iÃ§in zaman erken. Burcunuzdaki gÃ¼ncel boÅŸluÄŸun bir olumsuz etkisi de kuÅŸku ve tartÄ±ÅŸmadÄ±r, bu olay tÃ¼m aile iliÅŸkilerinizde ortaya Ã§Ä±kabilir. Bu gÃ¼n ilgi alanÄ±nÄ±z oturduÄŸunuz evi ve aileyi de kapsayacak. Aileden kimselerin sorunlarÄ±yla ilgileneceksiniz. Her tÃ¼rlÃ¼ anlaÅŸma sÃ¶zleÅŸmelerden, baÅŸkasÄ±na kefil olma gibi durumlardan, yeni baÅŸlangÄ±Ã§lardan bir hafta uzak durmanÄ±z gerekiyor. Toplumla olan iliÅŸkilerinizde ise, sezgilerinizi kullanÄ±n.

Ä°KÄ°ZLER

HayatÄ±nÄ±zÄ±Â yenileÅŸtirmeniz gerekli. Zihinsel olarak zaman zaman dalgÄ±n olabilirsiniz. Oysa sezgilerinizde gÃ¼Ã§lenme var. Bu gÃ¼n iÃ§inde size uygun gÃ¶rÃ¼nse bile duygularÄ±nÄ±z bir insan hakkÄ±nda olumsuz ÅŸeyler sÃ¶ylÃ¼yorlarsa o insandan uzak durun. YapmanÄ±z gereken ÅŸeylerden birisi de, sonuca gitmeden Ã¶nce ayrÄ±ntÄ±lara bir gÃ¶z atmak olacaktÄ±r. GÃ¶receksiniz kÃ¼Ã§Ã¼k olmalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden farketmediÄŸiniz ufak ayrÄ±ntÄ±lar baÅŸÄ±nÄ±za ne dertler aÃ§mÄ±ÅŸlar. Hafif gribal durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. EÄŸer bunun Ã¶nlemini zamanÄ±nda alÄ±rsanÄ±z kolay atlatacaksÄ±nÄ±z.

YENGEÃ‡

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda Ã¶nemli bir zayÄ±flÄ±k olmamakla birlikte enerjiniz dÃ¼ÅŸÃ¼k ve fiziksel bitkinlik iÃ§inde olabilirsiniz. DÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼k bir yaÅŸam isteÄŸi aklÄ±nÄ±zÄ± baÅŸÄ±nÄ±zdan alabilir ama gerektiÄŸi yerlerde ve zamanlarda kendinizi dizginlemeyi bilmelisiniz. Zaten bunu yapacak mantÄ±ÄŸa sahipsiniz. MantÄ±klÄ± kararlar alarak yerine gelmesi gereken iÅŸlere hemen adapte oluyor ve gereksiz hareketlerde bulunmuyorsunuz. Yine de boÅŸvermemeli ve bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. Sorun veya olay, belki iÃ§inizden dÄ±ÅŸarÄ±ya atamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lardan kaynaklanÄ±yordur. AyrÄ±ntÄ±lara Ã¶nem verirseniz iyi olacak.

ASLAN

Size belki Ã§ok zor gelebilir ama dikkatli ve Ã¶zenli bir yaklaÅŸÄ±m korkularÄ±nÄ±zÄ± ortadan kaldÄ±rabilir. BuÂ arada politika ve finans gibi konulardaÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z daha baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. DeÄŸiÅŸikliÄŸi pek de Ã¶nemsemeyen ya da sevmeyen biriyseniz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ortam iÃ§inde edindiÄŸiniz yer size yeterli geliyor demektir. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden kendinizi arÄ±ndÄ±rmalÄ± hatta bu konuda yardÄ±m alabileceÄŸiniz kimselerle beraber olmalÄ±sÄ±nÄ±z. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi hayata geÃ§irirken tersliklerle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z sizi olumsuz yapÄ±yor ve ÅŸu anda kafanÄ±zdaki dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri dÄ±ÅŸarÄ±ya yansÄ±tmakta zorluk Ã§ekiyorsunuz.

BAÅžAK

Ã‡evrenizdeki insanlardan etkileniyorsunuz, yeterince deÄŸerlendirme yapamazsanÄ±z size zarar gelebilir. Sizin iÃ§in en iyi Ã§Ã¶zÃ¼m ise heyecana ve hayale kapÄ±lmadan ayaklarÄ± yere basan bir tablo Ã§izmenizdir. BeklediÄŸiniz haberler birkaÃ§ gÃ¼n aksayabilir veya beklemediÄŸiniz sonuÃ§larÂ ortaya Ã§Ä±kabilir. Temkinli olmaya devam edin. AlÄ±nganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok ÅŸeye itiraz edip, kusur bularak Ã§evrenizi sinirlendirebilirsiniz. Daha Ã¶nceki dÃ¶nemlerde meydana gelmiÅŸ olan ve o sÄ±ralarda farkÄ±na bile varmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± ÅŸeyleri de sorun haline getirebilirsiniz. AslÄ±nda iÃ§inizdeki aÅŸÄ±rÄ± enerji yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na olumlu Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ± bulmakta bazÄ± zorluklara sahipsiniz ve bu yÃ¼zden sinirleriniz gergin.

TERAZÄ°

Ã–nÃ¼nÃ¼zde Ã§ok Ã¶nemli Ã¼Ã§ gÃ¼n var. AmaÃ§larÄ±nÄ±za yÃ¶nelin, yapacaÄŸÄ±nÄ±z kÄ±sa gezintiler sizi umduÄŸunuzdan daha Ã§ok rahatlatacaktÄ±r. Yeni her ÅŸeyi merak ediyor, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zda da bu konular Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸÄ±yorsunuz. Sosyal hayatÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok iyi olacak bu durum diÄŸer yandan Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zdaki sÃ¼rekli bir iliÅŸkiyi ortadan kaldÄ±rabilir. Daha Ã¶nce belirtilen hareketlilik kendini bariz bir ÅŸekilde ortaya koyacak. EÄŸer yeni giriÅŸimlerde bulunmak istiyorsanÄ±z veya sÃ¼regelen iÅŸlerinizle ilgili bir deÄŸiÅŸiklik yapacaksÄ±nÄ±z yeterli zamanÄ±nÄ±z olacak. EÅŸiniz,Â sevgiliniz ya da iÅŸÂ ortaÄŸÄ± olduÄŸunuz kiÅŸilerle aranÄ±zdaÂ Ã§Ä±kabilecek sÃ¼rtÃ¼ÅŸmelerde, Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir noktaya varacak olursanÄ±z zorunlu kopuÅŸlar gÃ¼ndeme gelebilir.

AKREP

EÄŸitim hayatÄ±nÄ±z hala devam ediyorsa ya da iÅŸiniz eÄŸitimle ilgiliyse, kullanabileceÄŸiniz yeni bir alt yapÄ± oluÅŸturabilirsiniz. AncakÂ ani Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarla her ÅŸey tersine dÃ¶nebilir. AteÅŸli kiÅŸiliÄŸiniziÂ kendinize zarar verebilecek bir silah gibi kullanmamayaÂ dikkat edin. Sizin gibi enerjik bir insan bu sÃ¶zÃ¼ sÄ±k sÄ±kÂ tekrarlamalÄ±. PiÅŸman olabileceÄŸiniz bazÄ± kararlar almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BilinÃ§li olarak insanlar hakkÄ±nda olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye eÄŸilimlisiniz. EÄŸer evliyseniz eÅŸinize karÅŸÄ± yabancÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. DÃ¼ÅŸÃ¼nce yÃ¶nÃ¼nden hareketlisiniz. SÃ¼rekli devinim halinde olan dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin size bir yerlere gÃ¶tÃ¼rmeyeceÄŸi konusunda hiÃ§ endiÅŸeniz yok gibi.

YAYÂ Â Â Â

OlaylarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mlenmeleri iÃ§in kendi hallerine bÄ±rakÄ±yorsunuz. Ama bu hatalÄ± bir tutum. FazlasÄ±na kalkÄ±ÅŸmak Ã§eÅŸitli rahatsÄ±zlÄ±klara yol aÃ§acaktÄ±r. Aceleci olmayÄ±n. TelaÅŸ hata yapmanÄ±za neden olacaktÄ±r. Ä°ÅŸinizle ilgili bir kadÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±z gerekmektedir. Ä°ÅŸinizle ilgili haberlere bu dÃ¶nem, tam olarak doÄŸrulanana kadar inanmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizi engellemek amacÄ±yla maksatlÄ± dedikodular dinlemeniz olasÄ±dÄ±r. EÄŸer siz bir kadÄ±nsanÄ±z bu anlatÄ±lanlarda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler olabilir. BaskÄ± altÄ±nda bulunmak ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce yapÄ±sÄ± olarak duygularÄ±nÄ±zÄ± Ã¶n plana almak sizi sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olaylarÄ±n iÃ§ine itecektir.

OÄžLAK

EÄŸer gerekli dinlenme ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlayabilir ve kafanÄ±zÄ± deÄŸiÅŸik konularla meÅŸgul edebilirseniz olumsuzluklarla da karÅŸÄ±laÅŸmazsÄ±nÄ±z. Bu gÃ¼n aÅŸÄ±rÄ± heyecan duyabilir ve hislerinize kapÄ±larak hareket edebilirsiniz. MantÄ±klÄ± olduÄŸunuz kadar Ã§evrenizdeki olaylara hemen uyum saÄŸlamanÄ±z, Ã¶zellikle bunu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizde uygulamanÄ±z olumlu eleÅŸtiriler almanÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor. Meslek hayatÄ±nÄ±zda ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z esnasÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin hemen dikkate alÄ±nmamasÄ± sizi sinirlendirebilir. YakÄ±n bir akrabanÄ±z kÃ¶tÃ¼ bir duruma dÃ¼ÅŸebilir. Bu durum gerek sizi gerek ev halkÄ±nÄ±zÄ± doÄŸrudan ilgilendirebilir ve oldukÃ§a Ã¼zebilir.Â YapÄ±cÄ± ve uzlaÅŸmacÄ± olmaya Ã§aba gÃ¶sterin.

KOVA

KafanÄ±zÄ± en iyi ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±, nerede ne zaman hareket edeceÄŸinizi bilmelisiniz. Yani herÅŸey bir bakÄ±ma zamanlamayÄ± iyi yapmanÄ±za baÄŸlÄ± olacak. AtacaÄŸÄ±nÄ±z her adÄ±mÄ± iyi hesaplamalÄ±, baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her yerde kendinizi gÃ¶rmeli ve hatalarÄ±nÄ±zÄ± anÄ±nda kavramalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizden yaÅŸlÄ± ya da sizden hareketsiz olan kimseler sinirinize dokunabilir. Biraz kendini beÄŸenmiÅŸ olmanÄ±z da Ã§evrede tepkilere sebep olabilir. Her ÅŸeye raÄŸmen aktif bir dÃ¶nemdesiniz ve Ã§evreye boÅŸ verip, elde edebileceginiz her ÅŸeyi toplamaya bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bununla beraber, keskin sirkenin kÃ¼pÃ¼ne zarar vermesi gibi aÅŸÄ±rÄ± etkinliÄŸinizden bazÄ± zararlar da gÃ¶rebilirsiniz. DurumlarÄ±n bÃ¶yle olmasÄ± sizi hem bedensel hem de ruhsal olarak etkiliyor.

BALIK

DeÄŸiÅŸikliÄŸi pek de Ã¶nemsemeyen ya da sevmeyen biriyseniz yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ortam iÃ§inde edindiÄŸiniz yer size yeterli geliyor demektir. Oysa bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden kendinizi arÄ±ndÄ±rmalÄ± hatta yardÄ±m alabileceÄŸiniz kimselerle beraber olmalÄ±sÄ±nÄ±z. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi hayata geÃ§irirken tersliklerle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z sizi olumsuz bir havaya sokuyor. Bir an Ã¶nce gerÃ§eklere dÃ¶nmenin zamanÄ± geldi. Sosyal iliÅŸkilerinizde sizi tatmin etmeyen bir tarafÂ hissederseniz, bÃ¶yle bir durumda yeni uÄŸraÅŸlar zamanÄ±nÄ±zÄ±Â Ã§ok daha renkli geÃ§irmenizi saÄŸlayabilir.Â HareketliÂ olmanÄ±n getirdiÄŸi yararlarÄ± yaÅŸayanÂ biri olarak bu sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ±Â hiÃ§ farketmeyebilirsiniz.. Kendinizi iyi hissetmek iÃ§inÂ yaÅŸamdan zevk alabileceÄŸiniz bir takÄ±m ÅŸeylerle her zaman ilgilenmelisiniz.

05 MART



KOÃ‡

YerleÅŸik alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zdan vazgeÃ§mek sizi bir hayli korkutuyor. Oysa siz sÄ±radan bir insan deÄŸilsiniz. Kendi hatalarÄ±nÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼nden ne baÅŸkasÄ±nÄ± suÃ§layÄ±n ne de kendiniz zor durumlarda kalÄ±n. Kendinizi tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¶lÃ§Ã¼de tepkilerinizi kontrol edebilir ve yapacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸleri dengeli bir ortamda yÃ¼rÃ¼tebilirsiniz. AslÄ±nda zaman zaman kendinizi denetlemenin yararÄ± olacaktÄ±r. Gerilimli geliÅŸmelere fazla Ã¶nem vermemeli ve kanÄ±nÄ±zÄ±n kaynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸiniz an hemen kendinizi kontrol etmelisiniz. AÄŸÄ±rbaÅŸlÄ± ve yumuÅŸak olmanÄ±z baÅŸarÄ±nÄ±zÄ±n derecesini belirleyebilir. Beraberinizdeki kiÅŸilerle birlikte aynÄ± ÅŸeylere ilgi gÃ¶steriyorsunuz, baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±zda bir hayli hareketlilik gÃ¶zleniyor.

BOÄžA

BaÅŸkalarÄ±na ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±za karÅŸÄ± sorumluluk hissediyorsunuz,Â sevdiÄŸinizle beraber olmak isteÄŸinizde yoÄŸunluk gÃ¶zleniyor. Bu gÃ¼n yakÄ±n Ã§evreniz ile veya yakÄ±nlarÄ±nÄ±z ile dÃ¼ÅŸÃ¼nce alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde bulunacaksÄ±nÄ±z, kendiniz ile ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizde bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler olacak. BazÄ± olaylarÄ±n iÃ§inde bulunmak zorunda kalabilirsiniz. YakÄ±nlarÄ±nÄ±z ile ilgili sorunlar bir dÃ¶nem daha devam edecek. Fakat sonuÃ§ta olaylarÄ± yaÅŸca bÃ¼yÃ¼k birisinin halletmesi ile rahatlayacaksÄ±nÄ±z. Evinizde bazÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu dÃ¶nem bazÄ± duygusal patlamalara da aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Duygusal iliÅŸkide olduÄŸunuz kimseyle aranÄ±zda Ã¶nemsiz bir kÄ±rgÄ±nlÄ±k olabilir.

Ä°KÄ°ZLER

BazÄ± kimselerle, dini, felsefi ya da ideolojik konularda dÃ¼ÅŸÃ¼nce ayrÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±z olabilir. SoÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ± elden bÄ±rakmaz ve mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±za duygularÄ±nÄ±zdan fazla ÅŸans tanÄ±rsanÄ±z fikir mÃ¼nakaÅŸalarÄ±nda kazanan taraf olabilirsiniz. KÃ¼Ã§Ã¼k bir maddi sarsÄ±ntÄ± yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r fakat fazla moralinizi bozacak bir ÅŸey yok. Ä°ÅŸ ve para konularÄ±nda hala sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemdesiniz. Gelir kaynaklarÄ±nÄ±zda tÄ±kanÄ±klÄ±klar olabilir. Buna karÅŸÄ±lÄ±k duygusal hayatÄ±nÄ±zda yeni bir heyecan yaÅŸayabilirsiniz. Sevgi konularÄ± oldukÃ§a verimli. BunlarÄ±n yanÄ±nda Ã¶zellikle de aile fertlerine karÅŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz davranÄ±ÅŸlarda bulunabilirsiniz. Ã–zellikle de kendinizi kanÄ±tlama isteÄŸiniz artacak ve iliÅŸkilerinizi bu dÃ¼zeyde davam ettireceksiniz.

YENGEÃ‡

BeklemediÄŸiniz kimseler size kalÄ±cÄ± misafir olarak gelebilirler. EÄŸer iÅŸ hayatÄ±nda veriminizin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼rseniz hemen harekete geÃ§meli ve daha Ã§ok yoÄŸunlaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. HarcamalarÄ±nÄ±z oldukÃ§a artacak, maddi gelirinizin Ã¼stÃ¼nde bazÄ± borÃ§lara girmiÅŸ olabilirsiniz. Bu borÃ§larÄ±n Ã¶denmesinde bu aralar bir hayli zorlanacaksÄ±nÄ±z. Ã–zel baÄŸlantÄ±lar ve atÄ±lÄ±mlar yapmak istiyorsunuzÂ ama mesleÄŸiniz yÃ¶nÃ¼nden ÅŸÃ¼pheye dÃ¼ÅŸebilirsiniz aslÄ±nda kararsÄ±zsÄ±nÄ±z. Kendinizi eleÅŸtirmekten yoksunsunuz, atÄ±lÄ±mlarÄ±nÄ±zda dikkatli davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n bilerek ya da bilmeyerek, bir iÅŸinizi engellemesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bu ara sosyal iliÅŸkileriniz rahat deÄŸil, bir kadÄ±n hakkÄ±nÄ±zda bazÄ± olumsuz sÃ¶ylentiler Ã§Ä±kmasÄ±na sebep olabilir.

ASLAN

Ä°stek ve sevgi ile Ã§alÄ±ÅŸmak arzusundasÄ±nÄ±z, bu gÃ¼n iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda sizi sevindirecek bir haber olabilir. Sempatik davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z ile ilgi Ã§ekiyorsunuz,Â sevgi duygunuz bu gÃ¼n bir hayli geliÅŸmiÅŸ durumda veÂ sevilmek ihtiyacÄ± duyuyorsunuz. Sanatsal iÃ§gÃ¼dÃ¼leriniz iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Olaylar belki de size ÅŸanssÄ±z olduÄŸunuzu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rebilir. Ama bu geliÅŸmelerden oldukÃ§a fazla tecrÃ¼be edineceÄŸinizi ve umduÄŸunuzun altÄ±nda bir zararla kurtulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶ylemeliyim. BÃ¶yle olunca biraz daha rahatlayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± umarÄ±m. YanlÄ±z kiÅŸisellikten SaÄŸlÄ±k konusunda dikkatli olmanÄ±z gerekmekte. BazÄ± minik rahatsÄ±zlÄ±klar sizi bezdirebilir.

BAÅžAK

Bu gÃ¼n rahat, huzurlu ve kÃ¼Ã§Ã¼k mutluluklarÄ±n yoÄŸunlukta olduÄŸu bir gÃ¼n olacaktÄ±r. AÅŸk hislerinize hakim olmÄ±yorsunuz, bu sizi zor durumlara dÃ¼ÅŸÃ¼rebilir. Hislerinizi iyi anlatabildiÄŸiniz ve aktarabildiÄŸiniz bu gÃ¼n iyi iletiÅŸim kurmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Yeni ve kalÄ±cÄ± bir iliÅŸki dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z iyi deÄŸerlendirmeniz gerekecek. ÅžansÄ±nÄ±zÄ±n aÅŸk ve sevgi konularÄ±nda size daha Ã§ok destek vermesi iyi bir fÄ±rsat olabilir. SavurganlÄ±ÄŸa ve gereksiz harcamalara eÄŸilimlisiniz. Sosyal etkinler iÃ§inde son derece baÅŸarÄ±lÄ±sÄ±nÄ±z fakat bu durumlar size masrafÂ aÃ§abilir. KalabalÄ±k ortamlarda bazÄ± konuÅŸmalar yapmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

TERAZÄ°

Aile iliÅŸkilerinizin dÃ¼zene girdiÄŸini gÃ¶rmek sizi rahatlatabilir. Bu moralle gÃ¼nÃ¼ baÅŸarÄ±lÄ± ve verimli sonuÃ§larla bitirebilirsiniz.Â Ã‡ok yakÄ±n geleceÄŸe oldukÃ§a romantik ve duygusal bir giriÅŸ yapacaksÄ±nÄ±z. Kalbi boÅŸ olanlara aÅŸkta oldukÃ§a heyecanlÄ± anlar yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± mÃ¼jdelemeliyim. Gereksiz eÅŸyalar alabilir veya ihtiyacÄ±nÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼nde para harcayabilirsiniz, isteksizlik ve moral bozukluÄŸu veriminizi ve aktivitilerinizi dÃ¼ÅŸÃ¼recektir daha da Ã¶nemlisi fazla yemekten saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bozulabilir, dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z.

AKREP

Bu gÃ¼nlerde olaylar lehinize geliÅŸiyor ve siz bu geliÅŸmelerden memnunsunuz, bunun yanÄ± sÄ±ra genelde bir memnunluk havasÄ± iÃ§ersindesiniz. ArzularÄ±nÄ±zÄ±n artÄ±ÅŸÄ± sizi oldukÃ§a karÄ±ÅŸÄ±k dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere gÃ¶tÃ¼rebilir. Bu sebeple dikkatli iliÅŸkiler kurmanÄ±zda yarar var. Hisleriniz ve duygularÄ±nÄ±z ÅŸuursuzca yÃ¼kselebilir. RahatlÄ±k, sessizlik ve huzur isteÄŸiniz de yoÄŸunlaÅŸacak, her zamankinden daha fazla hissedeceÄŸiniz gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k duygusu sizi olaylarÄ±n geliÅŸimine karÅŸÄ± ilgisiz kÄ±lacak Ã§Ã¼nkÃ¼ duygusal yÃ¶nden bugÃ¼n bir hayli zayÄ±fsÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸ yerinizde bazÄ± huzursuzluklar ve Ã§Ä±kar Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olmasÄ± da sÃ¶z konusu olabilir.

YAY

DÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerinizi ve yapmak istediklerinizi rahatlÄ±kla gerÃ§ekleÅŸtirebileceÄŸiniz bir gÃ¼ndesiniz. Fakat kararsÄ±z kalmanÄ±z olumsuz sonuÃ§lar doÄŸurabilir. AyrÄ±ca gecikebilirsiniz. KararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§abuk yenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bunun iÃ§in de yakÄ±n bir dostunuzdan manevi yardÄ±m gÃ¶receksiniz. Bu teÅŸvik ile iÅŸleriniziÂ halledebiliyor ve isteklerinizin ne olmasÄ± gerektiÄŸine karar verebiliyorsunuz. Yeni stratejiler geliÅŸtirme imkanÄ±nÄ± bulabileceksiniz. Aile iÃ§inde birlikte yapmanÄ±z gereken bazÄ± iÅŸler olacaktÄ±r. Gerek genel yaÅŸamÄ±nÄ±z ve gerekse duygusal iliÅŸkileriniz hakkÄ±nda insanlar olur olmaz dedikodular Ã¼retebilirler, bazÄ± dostlarÄ±nÄ±z emanet ettiÄŸiniz sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± yayabilirler.

OÄžLAK

Genel yaÅŸam tarzÄ±nÄ±zda sorumsuz bir yaÅŸam isteÄŸindesiniz bunlara raÄŸmen aÅŸk dÃ¼ÅŸÃ¼nceleriniz yoÄŸun. Sosyal yÃ¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼n aÄŸÄ±r basmasÄ± ile deÄŸiÅŸik ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz. GÃ¼cÃ¼nÃ¼z sizi ve beraber olduÄŸunuz kimseyi oldukÃ§a ÅŸaÅŸÄ±rtabilir. GÃ¼nÃ¼n sizin iÃ§in en ÅŸanslÄ± yanÄ± iÅŸ ve para konularÄ±dÄ±r. Olumlu haberler alabilirsiniz. BÃ¼tÃ¼n enerjiniz iÅŸ ve para konularÄ±na odaklanmÄ±ÅŸ. Hemen her yerde bÃ¼yÃ¼k konuÅŸma konuÅŸmayÄ±n, gÃ¼lÃ¼nÃ§ duruma dÃ¼ÅŸebilirsiniz. AyrÄ±ca yerine getirmeniz imkansÄ±z sÃ¶zler verebilir ve sonra da bu yÃ¼zden kendinize dÃ¼nyayÄ± zindan edebilirsiniz.

KOVA

EÄŸer gereksiz uÄŸraÅŸlarla vakit Ã¶ldÃ¼rmez ve elinizden geleni yaparsanÄ±z gÃ¶nlÃ¼nÃ¼zdeki sonuÃ§lara ulaÅŸabilirsiniz. Ã–zellikle sizden daha genÃ§ yaÅŸta olan kimselerle olumlu iÅŸbirlikleri kurabilirsiniz. Bu gÃ¼n bazÄ± duygusal patlamalara da aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. AyrÄ±ca iliÅŸkilerinizde bir hareketlilik gÃ¶zleniyor. EÄŸlence yÃ¶nÃ¼nden bir hayli hareketli geÃ§ebilecek bir gÃ¼n olabilir ve bunun yanÄ±nda dinlenmeye de fÄ±rsat bulacaksÄ±nÄ±z ya da bulun. Ailevi anlaÅŸmazlÄ±klar dÃ¶neminden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bulunuyorsunuz ve bu sÃ¼reÃ§te istediÄŸiniz her ÅŸey iÃ§in ailenizden kÃ¶stek deÄŸil, destek gÃ¶rebilirsiniz.