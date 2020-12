Mart'ta neler olacak?

01 MART



KOÇ

Eski alışkanlıklarınızın yavaş yavaş değiştiğini görebilirsiniz. Tutucu yanlarınızın bu dönemde oldukça azaldığını görmek sizi şaşırtmasın. Genel ilişkilerinizde uyumlu ve başarılı bir gün geçiriyorsunuz. Aşk ve sevgi konularında ise bu başarı umduğunuzun altında olabilir. Aceleci ve sabırsız olmayın. Yaptığınız işleri sözleriniz ve tavırlarınızla abartmayın. Vurdumduymaz veya sorumsuz sözleriniz olabilir. Güvenilmez bir kişilik sergilememeli ve olayları olduğu ya da göründüğü kadarıyla değerlendirmelisiniz.

BOĞA

İş ve güncel yaşamınızda yenilikler olacak. Evde bazı kimselerle bu sebeple tartışabilirsiniz. fakat ikna kaabiliyetinizin devam etmesi ile olayları tatlıya bağlayacaksınız. Yanlız iş ve ev arasında bir dengesizlik görülüyor. Birinden birisi oldukça ağır basabilir. Konsantrasyon yeteneğiniz bu gün bir hayli güçlü görülüyor, bunu kullanmak için kendinize uygun fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sabır ve dayanıklılığınız göze çarpacak. Disiplin ve ciddiyet davranışlarınıza hakim olacak.

İKİZLER

Mantığınızı kontrollü kullandığınız sürece şansınız size destek verecektir. Yeni gelişmeler size aşk ve sevgi konularından uzaklaştırmışa benziyor. Bu da ilişkiniz açısından ufak ama tatsız sorunlarla uğraşacağınızı gösteriyor. Etkileme yeteneğiniz size oldukça yardımcı olacaktır. İlaç kullanımında dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Gereksiz ve dikkatsiz kullanımlar sorun yaratabilir. Yaşlı kimselerle ilişkileriniz olumlu yönde gelişecektir. Çekingenlik ve güvensizlik sizi bu gün biraz zorlayacak, daha ağır koşullar altında kalabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu gün keskin bir zekaya sahipsiniz, olayları ve gelişmeleri iyi izliyorsunuz. Yenilikler ve devrimci düşünceleriniz yoğunluk kazanıyor, alışılmamış düşüncelere ve olaylara ilginiz her zamankinden fazla olacak bunlara karşın inatçı bir tutum sergiliyorsunuz, dikkatli olun. Genelde kadınlarla olan ilişkileriniz gerilimli olabilir. Özellikle de anneniz veya eşiniz ya da kız kardeşiniz ile. Beklenmedik gelişmeler ve davranışlarınızdaki olumlu değişiklikler eski güncelliğinizi korumanızı sağlayacaktır. Olayların dengesini kurmakta biraz zorlanabilirsiniz ama genelde başarılı ve verimli bir gün geçireceksiniz.

ASLAN

Davranışlarınızı ve neşenizi kıskanan kimseler çıkabilir. Ayrıca bu gün değişik organizasyonlara katılabilirsiniz. Ve kararlarınızdaki tutarlılık şaşırtıcı olabilir, bazı dostlarınız sizden akıl danışacaklardır. İsabetli kararlarınızı kendi işlerinizde de kullanın. Bağımsızlık isteğiniz ve fikirleriniz depreşebilir, bu yönde bir hareketlilik gözleniyor. Yaşamınızda hareketliliği hemen hissedeceksiniz ve seyahat planları yapıyor olabilirsiniz. Başağrılarına dikkat.

BAŞAK

Satürn burcunuzda retro yani ters etki yapıyor, size enerji ve hareket getirirken, aynı zamanda da aceleci ve patavatsız yapıyor. Ayrıca alışılmamış olaylarla karşılaşmanız da mümkün. Sinirlisiniz ve patlama noktasına gelebilirsiniz. Sakin olun ve dinlenin. Yeni tanışabileceğiniz birisine yakınlık hissedebilir ve verimli bir dostluk kurabilirsiniz. Karşı cinsten olan bu kimse ile daha yakın olmak isterseniz bir süre beklemeniz ve zamanlamanızı iyi kullanmanız gerekiyor. Ayrıca parasal yönden açılma devresinde olduğunuzu hatırlatırım

TERAZİ

Satürn'den gelen olumlu etki işinize yarayabilir. Bu gün hayal gücünüz bir hayli gelişmiş ve zengin olacak, bunu iş ve meslek hayatınızda kullanabilirsiniz. Fantazilerinizde yoğunluk gözleniyor, daha önce kabul edemediğiniz düşünceleri kabul edebilirsiniz. Gizli ve alışılmadık olayların içine girebilirsiniz. Duygusal yönünüz yeniden canlanıyor. Birlikteliğiniz açısından oldiukça verimli bir dönem geçiriyorsunuz. Bir çok toplantıda gündemde olacak, şansınızın da yardımı ile yeni ve değişik kimselerle tanışacaksınız.

AKREP

Bu gün ve yarın aile içinde geçebilecek tartışmalar sizin olumlu ve akılcıl yaklaşımlarınız ile çözüme kavuşacaktır. Para açısından şanslı olmakla birlikte belki de sadece gösteriş uğruna aşırı masraflar yapabilirsiniz. Kendinize dönük manevi dünyanız ağırlık kazanabilir, hatta bu gibi konularda daha da bilinçlenmek isteyebilirsiniz. Genelde filozofik düşüncelerinizin yoğun olduğu bir gündesiniz. Kendinizi beğeniyorsunuz. Sağlığınızın bozulma olasılığına karşı dikkatli olun.

YAY

Hislerinizin ve sezgilerinizin kuvvetli olması size bazı gelecek olayları hissetmenizde yardımcı olacaktır. Ruhsal yönden gelişme isteğinde olabilirsiniz ve bu tür insanları her zamankinden daha çok anlayacaksınız. Yanılmalara ve aldanmalara karşı dikkatli olmalısınız. İşlerinizi ve özel yaşamınızı aksatacak bazı misafirleriniz olabilir. İsteksiz ve pasif davranışlarınız sizi kaderci bir havaya sokabilir. Çevrenizde aranır olmanıza rağmen yabancılaşma eğilimi gösterebilirsiniz.

OĞLAK

Öncelikle olayları takip etmeniz ve sonuçlandırmanız gerekiyor. Çevrenizde başarılarınızı kıskanan bir çok kimse çıkabilir. Aceleciliğiniz sonucu yapacağınız bir hata en çok bu kimseleri sevindirecektir. Genel çevrenizde veya kendi içinizde kargaşa yaşayabilirsiniz, bundan doğabilecek algılama hataları neticesinde yanlış kararlar verebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyecek bir davranışa maruz kalabilirsiniz.

KOVA

Beklentilerinizin arttığını ve bununla birlikte maddi gelirinizin de biraz yükseldiğini göreceksiniz. Ama aceleci olmayın çünkü bir süre yeni gelişmeleri dengelemek ve düzene koymak için uğraşacaksınız. bu da gelişmelerin hızını biraz kesecektir. Daha çok ikili ilişkiler bu gün gündemde olacaktır. Başkalarını etkileme çabasına girebilirsiniz, düşüncelerinizi çevrenizdeki insanlara aktarma eğilimindesiniz. Güçlü ve ani kararlar veya düşünce değişiklikleri yaşamanız olasıdır.

BALIK

Manevi dünyanız ağırlık kazanabilir hatta bu yoldan rahatlayabilirsiniz. Beklentileriniz için biraz daha sabırlı olmanızda yararlar var. Satürn ile zıtlaşan Güneş etkisi sonucunda bazı düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. Aşırı bir gayret içersindesiniz, inatçılık bu gün ön planda olacaktır. Kendinizi tanımakta güçlük çekeceksiniz. Çevrenizdeki insanları etkileme çabasındasınız ama sert eleştiriler alabilirsiniz.

02 MART



KOÇ

Bu gün mesleki konularda yakın ilişkiniz olan insanlarla aranızda sorun çıkmasını istemiyorsanız onları yapamayacakları şeyler konusunda zorlamayın. İlişkilerinizin yolunda gitmesi için soğukkanlılığınızı kaybetmemeye önem vermelisiniz. Oysa, bir çok açıdan olumlu bir gündesiniz. Maddi konularda şanslısınız. Ummadığınız yerlerden hediye alabilirsiniz. Bu arada yararlı ve giderek değer kazanacak şeyler de satın alabilirsiniz.

BOĞA

Bugün sizin için biraz karışık ve olaylı bir gün olabilir. Eğer karamsarlığa kapılır veya cayarsanız zararlı çıkarsınız. Üzerinizdeki etkiler hem iyi, hem kötü sayılabilir. Bu durumda cesaretli davranın ve verdiğiniz kararlarda sebat edin. En karışık anlarda bile olumlu bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde de heyecanlı ve hoş bir gün yaşayabilirsiniz fakat bazı ailevi sorunlar duygusal ilişkilerinizi gölgeleyebilir. Astrolojik etkilerin çoğu da sizi desteklemekte. Önem verdiğiniz işleri bugün harekete geçtiğiniz takdirde daha kolay halledebilir veya halledilebilir hale getirebilirsiniz.

İKİZLER

Bugün birçok burçtan daha şanslısınız. Hemen hemen her istediğinizi yapabilecek durumdasınız. Parasal durumunuzla ilgili ani bir rahatlama bekleyebilirsiniz. Fakat çekingenlik ya da güvensizlik önemli kayıplara sebep olabilir. Herkesten güçlü olduğunuza inanmanız lazım. Gerekeni yapmaktan çekinmeyin. Başarabilecek ve elde edecek güçtesiniz. Gelişmelere ümitsiz bakmayın. Günün son yarısında şartlar birdenbire değişebilir ve herşeyin size yardımcı olabilecek şekilde yönlendiğini görebilirsiniz.

YENGEÇ

Çıkabilecek anlaşmazlıklarda karşılıklı bir anlayışsızlık ikiniz içinde son derece kırıcı bir hava yaratacaktır. Onun duygularını anlamaya, ancak size ters gelen yanları varsa orta bir nokta bulmaya çalışmalısınız. Özellikle aranızda sorun haline gelebilecek meseleleri herhangi bir şekilde gündeme getirmeyin. Sert bir tavırla insanlarla diyalog kurmamalısınız, o zaman isteklerine ulaşmanız daha kolay olacaktır. Profesyonel davranmanız gereken yerde öyle davranın. Gezegensel olumsuz etki, kuşku ve tartışmadır, bu olay tüm aile ilişkilerinizde ortaya çıkabilir.

ASLAN

Bu gün yapmanız gereken işler fazlalaşarak hayli zamanınızı alabilirler. Yorgunluk ve zaman kaybına rağmen fazla şikayetçi olacağınız da söylenemez çünkü bütün bunların sonunda kazançlı çıkacağınızı bilin. Ama eğer hayatın eğlenceli yanlarını da yaşamak istiyorsanız günlük işlerinizin ayrıntılarını da gözden uzak tutmamalısınız. Karşı cins ilişkilerinde de şansınız oldukça açık, bugün özellikle, bu konulardaki bir hayalinizi gerçekleştirmeniz de olasıdır. Genel ilişkileriniz verimli bir döneme girmekte, eğer gerilimleriniz varsa önümüzdeki birkaç gün içinde bunlar ortadan kalkabilirler.

BAŞAK

Bugün oldukça mantıklı düşünceler geliştirmeniz, sadece beraber çalıştığınız kişiler üzerinde değil, genelde olumlu izlenimler bırakmanızı sağlayabilir. Bunun etkilerini hemen göremesiniz bile önümüzdeki günlerde meydana gelecek olan gelişmeler size ne kadar olumlu davrandığınızı belli edeceklerdir. Ufak tefek olumsuzlukların ya da gecikmelerin sizi etkilemelerine izin vermediğiniz takdirde, daha başanlı bir gün geçirmeniz mümkün. Maddi açıdan oldukça iyi bir gün geçirebilirsiniz. Maddi bazı yeni kaynaklar bulmanız mümkün olabilir.

TERAZİ

Bugün çekicisiniz. Ama özellikle yakın çevrenizdeki hemcinslerinizin tepkilerine açık bir konuma gelebilirsiniz. Belki çevrenizin kıskançlığını tahrik edebilirsiniz. Bir tatsızlık çıkmaması, tamamen sizin davranışlarınıza bağlı. Gereken çabayı göstermelisiniz. Mesleki açıdan yapıcı ve enerjiksiniz. Çıkması olası bir iş sorununu son anda önleyerek ya da gözden kaçmış olan birşeyi yakalayarak takdir toplayabilirsiniz. Bazı kimselerin sizi aramaları ya da sizin bir süreden beri ilişki kurmaya çalıştığınız kimselerle istediğiniz ilişkiyi kurmanız mümkündür.

AKREP

Oldukça değişik çevrelere girmeniz olasıdır. Bu durum sizin için iyi de olabilir, kötü de. Garip kimselere dikkat edin. Davranışlarınızda, duygusal ve gereksiz eğilimler olabilir. Bir kadına karşı bilinçaltı kıskançlıklarınız aniden yüzeye çıkabilir. Kolay etkilenebilir ve baştan çıkabilirsiniz. Bu gün herşeyin heyecanlı olacağı fakat kötü olmayan etkiler altındasınız. Beklenmedik şeyler yapmaya eğilimlisiniz. Kafanızda son derece zengin, orijinal ve yararlı düşünceler olabilir. Yeni şeyler öğrenebilir ve bir çok şeyin daha pratik yolunu keşfedebilirsiniz.

YAY

Bu gün sizi fiziksel olarak takviye edebilecek olan güçlü açılar altında bulunmaktasınız. Kısacası, fiziksel olarak dinç ve güçlüsünüz. Ailenizden kaynaklanan bir sevinç yaşamanız da ayrıca mümkündür. Bu gününüzün en olumsuz yanı biraz abartılı olmanızdır. Hayatınızı pozitif yönde etkileyebilecek olan bazı haberler duyabilir veya bilgiler edinebilirsiniz. Fiziksel yorgunluklardan ve aşırı güç isteyen işlerden kaçınmalısınız. Yeterince dinlenememiş olmak sizi zorlayabilir. Boşuna zaman kaybetmeniz olasıdır.

OĞLAK

Özellikle yakın zamanda yapmanız gereken ve sizi düşündüren bazı ödemeleriniz varsa onlarla ilgili ferahlatıcı gelişmeler olabilir. Duygusal ilişkilerinizde heyecanlı ve hoş bir gün yaşayabilirsiniz fakat bazı ailevi sorunlar duygusal ilişkilerinizi gölgeleyebilir. Karşı cins ilişkilerinizle ilgili olarak verdiğiniz sözleri tutmalı ve karşılıklı alınmış kararlardan tek yanlı olarak caymamalısınız. Bedensel isteklerinizi dile getirmekte zorlanıyor ve kendinizi karşı tarafın arzularına uydurmaya çalışıyor gibisiniz. Yalnız bir insansanız bu gün yeni bir ilişkinin ilk adımlarını atabilirsiniz. Bu gün herşeyi başarabilecek ve elde edecek güçtesiniz.

KOVA

Karşınızdaki kimsenin fazla üzerine düşmeniz sizin hakkınızda olumsuz düşünülmesine sebep oluyor. Bu gün, yeni tanıştığınız kimselerden gelen her şeyi şüpheyle karşılamalısınız. Siz bir erkekseniz sağlık olarak zayıfsınız ayrıca kendinizi riske sokacak şeylere eğilimlisiniz. Bu gün duygusal olarak aşırı hassas durumdasınız romantik ilişkileriniz iyidir. Karşı cinste de romantizm uyandırabilir, kendinizi iyi ifade edebilirsiniz fakat özellikle yeni başlayan ilişkilerde yaklaşımlar zor olabilir.

BALIK

Önemli veya başarılı bir insan size iş, ortaklık ya da benzeri birşey teklif edebilir. Aşk ve iş hayatınızda iyi haber ve gelişmeler olabilir. Sadece kendinize güvenerek yapacağınız bir şey büyük beğeni kazanabilir. Ama üzerine giderseniz ilerde çok önemli olabilecek bazı gelişmeler başlayabilir. Her durumda bu gün duygusal açıdan da bazı mahrumiyetleriniz olabilir. Eğer yalnız bir insansanız hatalı bir arkadaşlık kurabilirsiniz. Günün iyi yanı, ailenizle olan ilişkilerinizin güçlenmesidir.

03 MART



KOÇ

Bu gün zihinsel olarak canlı ve dinç olmanıza rağmen fiziksel açıdan oldukça zayıf ve dirençsizsiniz. Sunulan yardımları nezaketle kabul ettiğiniz taktirde zorluk çektiğiniz şeyleri rahatlıkla halledebilirsiniz. Eş veya sevgilinizin ilgisiz veya kaba tutumları sizi fazlasıyla kırabilir. Siz bir erkekseniz aile üyelerinize de yansıyabilecek olan bir bolluk ve kazanç ortamı olabilir. Ciddi hesap ve planlar yüzünden yaşamınızın geri kalan kısımlarını ihmal edebilirsiniz. Bazı düşüncelerinizi değiştirebilirsiniz. Aşırı bir gayret içersindesiniz.

BOĞA

Konsantrasyon yeteneğiniz bu gün bir hayli güçlü, uygun fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sabır ve dayanıklılığınız göze çarpacak. Çevrenizdekiler iyi niyetinizi aptallık olarak değerlendirebilirler, boşverin. Beklediğiniz para varsa ya alamayacak vaya beklediğinizden daha az alacaksınız. İleriye yönelik planlarınızda aksamalar olabilir. Bu günlerde yorgunluğunuzu üzerinizden atabilmenizi sağlayacak hoş anlar yaşayacaksınız. Başkalarını etkilemek istiyorsunuz.

İKİZLER

Çalışma şartlarınızda zorlanmalar gözleniyor, her zamankinden daha ağır koşullar altında kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde bir süre için kendinizi geriye çekip, etraflıca düşünmeniz ve daha uyumlu davranışlar sergilemeniz iyi olabilir. Gereksiz harcamalardan kaçının. Fazla alıngansınız, masum yaklaşımları bile yanlış değerlendirebilirsiniz. İlişkilere zarar vermeden bu durumu aşın. Duygusal ilişkilerinizde bu gün, kendinizi sıkabilirsiniz. Başka bir konuyla kendinizi avutun veya tatmin edin.

YENGEÇ

Bu gün keskin bir zekaya sahipsiniz, olayları ve gelişmeleri iyi izliyorsunuz. Yenilikler yoğunluk kazanıyor, olaylara ilginiz her zamankinden fazla olacak bunlara karşın inatçısınız, dikkatli olun. Bu gün özellikle parayla ilgili sevindirici gelişmeler olabilir. Aşk hayatınızı sıkıntıya sokmak istemeyebilirsiniz fakat bu dönemde bazı dostlarınızın, size daha çok ihtiyaçları olabilir. Her şeyin ters gittiğini düşünebilirsiniz fakat her şeye rağmen şanslı ve başarılısınız. Bazı harcamalarınızı gerçekleştirebilmenin rahatlığını yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Bir süreden beri kafanızda oluşturduğunuz bazı ilişkileri gerçekleştirmek için bu gün harekete geçebilirsiniz. Aslında iyi bir durum olsa bile bu aralar vereceğiniz bazı sözler ilerde başınıza iş açabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Herhangi bir konuda harekete geçmeden önce istediğiniz şeyin ne derece mantıklı olduğunu düşünmelisiniz. Bazı şeyler için bir süre beklemeniz gerekebilir. Beklemediğiniz tartışmalara açıksınız. Özellikle siz bir Aslan erkeğiyseniz, daha temkinli bir tutum izlemeniz gerekiyor. Hedeflerinizin sabit fikirlere dönüşmemeli. Başağrıları çekebilirsiniz.

BAŞAK

Bu gün alışılmamış olaylarla karşılaşmanız mümkün. Bazı işleriniz gereksiz yere uzayabilir ve olmadık terslikler çıkabilir. İşlerinizi son dakikaya bırakmanın zararını görmeniz olasıdır. Evinizle ilgili gayretler içinde olacağınız bir gün. Kendinize güvenerek girişeceğiniz her iş ve alanda başarılı olmamanız için hiç bir sebep yok, yeter ki sakin olun. Söz verdiğiniz şeyleri yerine getiremezseniz zor durumda kalırsınız. Bu gün daha önce kabul edemediğiniz düşünceleri kabul edebilirsiniz.

TERAZİ

Yakın bir akrabanız kötü bir duruma düşebilir. Bu durum gerek sizi gerek ev halkınızı doğrudan ilgilendirebilir ve oldukça üzebilir. Bu gerilimden dolayı haklı haksız herkese karşı kırıcı olabilirsiniz. Siz bekarsanız ve süregelen bir aşk ilişkiniz varsa, hangi cinsiyetten olursanız olun bu dönem sevgilinizle ani bir bozuşma yaşayabilirsiniz ve bu yüzden süregelen ilişkinizin bozulması olasıdır. Ama eğer yalnızsanız bu yalnızlıktan beklenmedik şekilde kurtulabilirsiniz. İş ve para konularında ağır giden şeylerde hızlanma olacak gibi.

AKREP

Kendinizi hem fikirsel hem fiziksel olarak son derece dinamik hissedeceğiniz bir gün. Bu gün sizin üzerinizde otorite sahibi olan, kimselerle zıtlaşmaya açıksınız. Bir çok Akrep insanı bu günlerde umulmadık maceralara girebilir. Karışık duygular içindesiniz. Engellerden kurtulmanız için sizi zorlayan bazı psikolojik nedenleriniz olabilir, hayatınızı yenileştirmeniz gereklidir. Zihinsel olarak zaman zaman oldukça dalgınsınız. Bu durumda hata yapabilirsiniz. Sezgilerinizde güçlenme var. Bir çok şeyi önceden tahmin edebilirsiniz. Duygularınız bir insan hakkında olumsuz şeyler söylüyorlarsa o insandan uzak durun.

YAY

Bu gün duygusal ilişkiler yüzünden gereksiz yere üzülebilir ve önemsiz şeyler için küsebilirsiniz. Uzakta bulunan bir kadından haber alamadığınız ya da hoşunuza gitmiyecek haberler aldığınız için moraliniz bozulabilir. Bu gün insanlarla olan ilişkilerinizde, konu sizi sinirlendirse bile patlama yerine politik yaklaşımları tercih etmelisiniz. Her durumda alçak gönüllü olmalı ve çevrenize karşı tutum değiştirmemelisiniz. Oldukça hareketli bir gündesiniz. İnsani ilişkiler siz de sebepsiz sıkıntı ya da üzüntülere sebep olabilirler.

OĞLAK

Sağlığınıza bu gün özellikle dikkat edin. İstediğiniz konularda şanslısınız. Her geçen gün sizin için daha fazla kayba sebep olabilir. Bu yüzden her konuda, gereken teşebbüslere zaman kaybetmeden başlayacağınız bir gün. Eğer süregelen bir duygusal ilişki içindeyseniz bir tatsızlık yaşayabilirsiniz. Bir arkadaşınızın yararına, önemli bir işten ya da olası bir karşı cins ilişkisinden vazgeçebilirsiniz. Gerek iş ilişkilerinizde, gerek duygusal ilişkilerde bağımsızlık istemeniz olasıdır. Bu nedenle olumsuz davranabilir ve farkında olmadan çevrenizdekileri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.

KOVA

Bir kadına karşı beslediğiniz bilinçaltı öfke ve hırs bilinçüstüne taşabilir ve çevrenizdeki herkesi şaşırtabilirsiniz. Ev içinde olumsuz konuşmalar geçebilir, aile büyüklerinizle münakaşa edebilirsiniz. Başlıca neden, yakın akrabalarınızla ilgili bazı olumsuz gelişmeler olabilir. Karşılıklı olarak her şeyi yanlış anlamanız olasıdır. En azından devamlı olarak artan bir asabi gerginlik içinde olabilirsiniz. Bunun dışında bir kadından önemli bir sıkıntı görmeniz olasıdır. Bu sıkıntı onun bazı sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalmanızdan kaynaklanacaktır.

BALIK

Düşüncelerinizi dertlerinize gereğinden fazla odaklamanız tehlikeli olabilir. Büyük işlere uygun, keskin bir zeka akışına sahipsiniz fakat oldukça peşin hükümlüsünüz. Peşin hükümlülüğünüzü kontrol altında tutamadığınız takdirde ilişkilerinizden beklediğiniz sonuçları alamazsınız. Ama burcunuz üzerinde olumsuz etki yapan bir astrolojik oluşum olmadığı gibi uzun zamandan beri burcunuzda oluşan etkiler size hala şans vermeye devam ediyor. Bunun dışında bu günlerde aşırı kafa yorgunluklarından kaçınmanız lazım.

04 MART



KOÇ

Gezegensel etkiler genelde olumlu. Bu gün içinde karşılaşacağınız işlerde hemen ileri atılmanız ve daha sonra çoşkunuzu yitirirerek kendinizi ortada kalmış gibi hissetmeniz doğaldır. Çünkü plansız ve programsız hareket ediyor, olayları tam anlamadan atılımlarda bulunuyorsunuz. Aşk hayatınızda genel olarak ilk yargılarınız doğru ve kesin fakat ayrıntılarla fazlaca ilgilenmeniz zaman kaybına neden oluyor. Kimsenin aklına gelmeyen, değişik düşünceler üreteceksiniz. Enerjinizi doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.

BOĞA

Bu gün onu kendi haline bırakın ve hiçbir etki ve zorlama yapmayın. Onun duygularını kontrol etmek için zaman erken. Burcunuzdaki güncel boşluğun bir olumsuz etkisi de kuşku ve tartışmadır, bu olay tüm aile ilişkilerinizde ortaya çıkabilir. Bu gün ilgi alanınız oturduğunuz evi ve aileyi de kapsayacak. Aileden kimselerin sorunlarıyla ilgileneceksiniz. Her türlü anlaşma sözleşmelerden, başkasına kefil olma gibi durumlardan, yeni başlangıçlardan bir hafta uzak durmanız gerekiyor. Toplumla olan ilişkilerinizde ise, sezgilerinizi kullanın.

İKİZLER

Hayatınızı yenileştirmeniz gerekli. Zihinsel olarak zaman zaman dalgın olabilirsiniz. Oysa sezgilerinizde güçlenme var. Bu gün içinde size uygun görünse bile duygularınız bir insan hakkında olumsuz şeyler söylüyorlarsa o insandan uzak durun. Yapmanız gereken şeylerden birisi de, sonuca gitmeden önce ayrıntılara bir göz atmak olacaktır. Göreceksiniz küçük olmaları yüzünden farketmediğiniz ufak ayrıntılar başınıza ne dertler açmışlar. Hafif gribal durumlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer bunun önlemini zamanında alırsanız kolay atlatacaksınız.

YENGEÇ

Sağlığınızda önemli bir zayıflık olmamakla birlikte enerjiniz düşük ve fiziksel bitkinlik içinde olabilirsiniz. Dışa dönük bir yaşam isteği aklınızı başınızdan alabilir ama gerektiği yerlerde ve zamanlarda kendinizi dizginlemeyi bilmelisiniz. Zaten bunu yapacak mantığa sahipsiniz. Mantıklı kararlar alarak yerine gelmesi gereken işlere hemen adapte oluyor ve gereksiz hareketlerde bulunmuyorsunuz. Yine de boşvermemeli ve bir kez daha düşünmelisiniz. Sorun veya olay, belki içinizden dışarıya atamadığınız sıkıntılardan kaynaklanıyordur. Ayrıntılara önem verirseniz iyi olacak.

ASLAN

Size belki çok zor gelebilir ama dikkatli ve özenli bir yaklaşım korkularınızı ortadan kaldırabilir. Bu arada politika ve finans gibi konularda çalışıyorsanız daha başarılı olacaksınız. Değişikliği pek de önemsemeyen ya da sevmeyen biriyseniz yaşadığınız ortam içinde edindiğiniz yer size yeterli geliyor demektir. Bu düşüncelerden kendinizi arındırmalı hatta bu konuda yardım alabileceğiniz kimselerle beraber olmalısınız. Düşüncelerinizi hayata geçirirken tersliklerle karşılaşmanız sizi olumsuz yapıyor ve şu anda kafanızdaki düşünceleri dışarıya yansıtmakta zorluk çekiyorsunuz.

BAŞAK

Çevrenizdeki insanlardan etkileniyorsunuz, yeterince değerlendirme yapamazsanız size zarar gelebilir. Sizin için en iyi çözüm ise heyecana ve hayale kapılmadan ayakları yere basan bir tablo çizmenizdir. Beklediğiniz haberler birkaç gün aksayabilir veya beklemediğiniz sonuçlar ortaya çıkabilir. Temkinli olmaya devam edin. Alınganlığınız yüzünden çok şeye itiraz edip, kusur bularak çevrenizi sinirlendirebilirsiniz. Daha önceki dönemlerde meydana gelmiş olan ve o sıralarda farkına bile varmadığınız bazı şeyleri de sorun haline getirebilirsiniz. Aslında içinizdeki aşırı enerji yoğunlaşmasına olumlu çıkış yolları bulmakta bazı zorluklara sahipsiniz ve bu yüzden sinirleriniz gergin.

TERAZİ

Önünüzde çok önemli üç gün var. Amaçlarınıza yönelin, yapacağınız kısa gezintiler sizi umduğunuzdan daha çok rahatlatacaktır. Yeni her şeyi merak ediyor, çalışmalarınızda da bu konular üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Sosyal hayatınız için çok iyi olacak bu durum diğer yandan özel hayatınızdaki sürekli bir ilişkiyi ortadan kaldırabilir. Daha önce belirtilen hareketlilik kendini bariz bir şekilde ortaya koyacak. Eğer yeni girişimlerde bulunmak istiyorsanız veya süregelen işlerinizle ilgili bir değişiklik yapacaksınız yeterli zamanınız olacak. Eşiniz, sevgiliniz ya da iş ortağı olduğunuz kişilerle aranızda çıkabilecek sürtüşmelerde, çözümsüz olduğunu düşündüğünüz bir noktaya varacak olursanız zorunlu kopuşlar gündeme gelebilir.

AKREP

Eğitim hayatınız hala devam ediyorsa ya da işiniz eğitimle ilgiliyse, kullanabileceğiniz yeni bir alt yapı oluşturabilirsiniz. Ancak ani çıkışlarla her şey tersine dönebilir. Ateşli kişiliğinizi kendinize zarar verebilecek bir silah gibi kullanmamaya dikkat edin. Sizin gibi enerjik bir insan bu sözü sık sık tekrarlamalı. Pişman olabileceğiniz bazı kararlar almanız olasıdır. Bilinçli olarak insanlar hakkında olumsuz düşünmeye eğilimlisiniz. Eğer evliyseniz eşinize karşı yabancılaşmanız olasıdır. Düşünce yönünden hareketlisiniz. Sürekli devinim halinde olan düşüncelerinizin size bir yerlere götürmeyeceği konusunda hiç endişeniz yok gibi.

YAY

Olayları çözümlenmeleri için kendi hallerine bırakıyorsunuz. Ama bu hatalı bir tutum. Fazlasına kalkışmak çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır. Aceleci olmayın. Telaş hata yapmanıza neden olacaktır. İşinizle ilgili bir kadına karşı dikkatli olmanız gerekmektedir. İşinizle ilgili haberlere bu dönem, tam olarak doğrulanana kadar inanmamalısınız. Sizi engellemek amacıyla maksatlı dedikodular dinlemeniz olasıdır. Eğer siz bir kadınsanız bu anlatılanlarda bazı değişiklikler olabilir. Baskı altında bulunmak ve düşünce yapısı olarak duygularınızı ön plana almak sizi sıkıntılı olayların içine itecektir.

OĞLAK

Eğer gerekli dinlenme şartlarını sağlayabilir ve kafanızı değişik konularla meşgul edebilirseniz olumsuzluklarla da karşılaşmazsınız. Bu gün aşırı heyecan duyabilir ve hislerinize kapılarak hareket edebilirsiniz. Mantıklı olduğunuz kadar çevrenizdeki olaylara hemen uyum sağlamanız, özellikle bunu düşüncelerinizde uygulamanız olumlu eleştiriler almanızı sağlıyor. Meslek hayatınızda ise çalışmalarınız esnasında düşüncelerinizin hemen dikkate alınmaması sizi sinirlendirebilir. Yakın bir akrabanız kötü bir duruma düşebilir. Bu durum gerek sizi gerek ev halkınızı doğrudan ilgilendirebilir ve oldukça üzebilir. Yapıcı ve uzlaşmacı olmaya çaba gösterin.

KOVA

Kafanızı en iyi şekilde çalıştırmalı, nerede ne zaman hareket edeceğinizi bilmelisiniz. Yani herşey bir bakıma zamanlamayı iyi yapmanıza bağlı olacak. Atacağınız her adımı iyi hesaplamalı, baktığınız her yerde kendinizi görmeli ve hatalarınızı anında kavramalısınız. Sizden yaşlı ya da sizden hareketsiz olan kimseler sinirinize dokunabilir. Biraz kendini beğenmiş olmanız da çevrede tepkilere sebep olabilir. Her şeye rağmen aktif bir dönemdesiniz ve çevreye boş verip, elde edebileceginiz her şeyi toplamaya bakmalısınız. Bununla beraber, keskin sirkenin küpüne zarar vermesi gibi aşırı etkinliğinizden bazı zararlar da görebilirsiniz. Durumların böyle olması sizi hem bedensel hem de ruhsal olarak etkiliyor.

BALIK

Değişikliği pek de önemsemeyen ya da sevmeyen biriyseniz yaşadığınız ortam içinde edindiğiniz yer size yeterli geliyor demektir. Oysa bu düşüncelerden kendinizi arındırmalı hatta yardım alabileceğiniz kimselerle beraber olmalısınız. Düşüncelerinizi hayata geçirirken tersliklerle karşılaşmanız sizi olumsuz bir havaya sokuyor. Bir an önce gerçeklere dönmenin zamanı geldi. Sosyal ilişkilerinizde sizi tatmin etmeyen bir taraf hissederseniz, böyle bir durumda yeni uğraşlar zamanınızı çok daha renkli geçirmenizi sağlayabilir. Hareketli olmanın getirdiği yararları yaşayan biri olarak bu sıkıntıyı hiç farketmeyebilirsiniz.. Kendinizi iyi hissetmek için yaşamdan zevk alabileceğiniz bir takım şeylerle her zaman ilgilenmelisiniz.

05 MART



KOÇ

Yerleşik alışkanlıklarınızdan vazgeçmek sizi bir hayli korkutuyor. Oysa siz sıradan bir insan değilsiniz. Kendi hatalarınızın yüzünden ne başkasını suçlayın ne de kendiniz zor durumlarda kalın. Kendinizi tanıdığınız ölçüde tepkilerinizi kontrol edebilir ve yapacağınız işleri dengeli bir ortamda yürütebilirsiniz. Aslında zaman zaman kendinizi denetlemenin yararı olacaktır. Gerilimli gelişmelere fazla önem vermemeli ve kanınızın kaynadığını hissettiğiniz an hemen kendinizi kontrol etmelisiniz. Ağırbaşlı ve yumuşak olmanız başarınızın derecesini belirleyebilir. Beraberinizdeki kişilerle birlikte aynı şeylere ilgi gösteriyorsunuz, bağlantılarınızda bir hayli hareketlilik gözleniyor.

BOĞA

Başkalarına ve yakınlarınıza karşı sorumluluk hissediyorsunuz, sevdiğinizle beraber olmak isteğinizde yoğunluk gözleniyor. Bu gün yakın çevreniz ile veya yakınlarınız ile düşünce alışverişlerinde bulunacaksınız, kendiniz ile ilgili düşüncelerinizde bazı değişiklikler olacak. Bazı olayların içinde bulunmak zorunda kalabilirsiniz. Yakınlarınız ile ilgili sorunlar bir dönem daha devam edecek. Fakat sonuçta olayları yaşca büyük birisinin halletmesi ile rahatlayacaksınız. Evinizde bazı sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Bu dönem bazı duygusal patlamalara da açıksınız. Duygusal ilişkide olduğunuz kimseyle aranızda önemsiz bir kırgınlık olabilir.

İKİZLER

Bazı kimselerle, dini, felsefi ya da ideolojik konularda düşünce ayrılıklarınız olabilir. Soğukkanlılığı elden bırakmaz ve mantığınıza duygularınızdan fazla şans tanırsanız fikir münakaşalarında kazanan taraf olabilirsiniz. Küçük bir maddi sarsıntı yaşamanız olasıdır fakat fazla moralinizi bozacak bir şey yok. İş ve para konularında hala sıkıntılı dönemdesiniz. Gelir kaynaklarınızda tıkanıklıklar olabilir. Buna karşılık duygusal hayatınızda yeni bir heyecan yaşayabilirsiniz. Sevgi konuları oldukça verimli. Bunların yanında özellikle de aile fertlerine karşı düşüncesiz davranışlarda bulunabilirsiniz. Özellikle de kendinizi kanıtlama isteğiniz artacak ve ilişkilerinizi bu düzeyde davam ettireceksiniz.

YENGEÇ

Beklemediğiniz kimseler size kalıcı misafir olarak gelebilirler. Eğer iş hayatında veriminizin düştüğünü görürseniz hemen harekete geçmeli ve daha çok yoğunlaşmaya çalışmalısınız. Harcamalarınız oldukça artacak, maddi gelirinizin üstünde bazı borçlara girmiş olabilirsiniz. Bu borçların ödenmesinde bu aralar bir hayli zorlanacaksınız. Özel bağlantılar ve atılımlar yapmak istiyorsunuz ama mesleğiniz yönünden şüpheye düşebilirsiniz aslında kararsızsınız. Kendinizi eleştirmekten yoksunsunuz, atılımlarınızda dikkatli davranmalısınız. Bir arkadaşınızın bilerek ya da bilmeyerek, bir işinizi engellemesi mümkündür. Bu ara sosyal ilişkileriniz rahat değil, bir kadın hakkınızda bazı olumsuz söylentiler çıkmasına sebep olabilir.

ASLAN

İstek ve sevgi ile çalışmak arzusundasınız, bu gün iş hayatınızda sizi sevindirecek bir haber olabilir. Sempatik davranışlarınız ile ilgi çekiyorsunuz, sevgi duygunuz bu gün bir hayli gelişmiş durumda ve sevilmek ihtiyacı duyuyorsunuz. Sanatsal içgüdüleriniz iyi çalışıyor. Olaylar belki de size şanssız olduğunuzu düşündürebilir. Ama bu gelişmelerden oldukça fazla tecrübe edineceğinizi ve umduğunuzun altında bir zararla kurtulacağınızı söylemeliyim. Böyle olunca biraz daha rahatlayacağınızı umarım. Yanlız kişisellikten Sağlık konusunda dikkatli olmanız gerekmekte. Bazı minik rahatsızlıklar sizi bezdirebilir.

BAŞAK

Bu gün rahat, huzurlu ve küçük mutlulukların yoğunlukta olduğu bir gün olacaktır. Aşk hislerinize hakim olmıyorsunuz, bu sizi zor durumlara düşürebilir. Hislerinizi iyi anlatabildiğiniz ve aktarabildiğiniz bu gün iyi iletişim kurmanıza yardımcı olacaktır. Yeni ve kalıcı bir ilişki düşünüyorsanız iyi değerlendirmeniz gerekecek. Şansınızın aşk ve sevgi konularında size daha çok destek vermesi iyi bir fırsat olabilir. Savurganlığa ve gereksiz harcamalara eğilimlisiniz. Sosyal etkinler içinde son derece başarılısınız fakat bu durumlar size masraf açabilir. Kalabalık ortamlarda bazı konuşmalar yapmanız olasıdır.

TERAZİ

Aile ilişkilerinizin düzene girdiğini görmek sizi rahatlatabilir. Bu moralle günü başarılı ve verimli sonuçlarla bitirebilirsiniz. Çok yakın geleceğe oldukça romantik ve duygusal bir giriş yapacaksınız. Kalbi boş olanlara aşkta oldukça heyecanlı anlar yaşayacağınızı müjdelemeliyim. Gereksiz eşyalar alabilir veya ihtiyacınızın üstünde para harcayabilirsiniz, isteksizlik ve moral bozukluğu veriminizi ve aktivitilerinizi düşürecektir daha da önemlisi fazla yemekten sağlığınız bozulabilir, dikkatli olmalısınız.

AKREP

Bu günlerde olaylar lehinize gelişiyor ve siz bu gelişmelerden memnunsunuz, bunun yanı sıra genelde bir memnunluk havası içersindesiniz. Arzularınızın artışı sizi oldukça karışık düşüncelere götürebilir. Bu sebeple dikkatli ilişkiler kurmanızda yarar var. Hisleriniz ve duygularınız şuursuzca yükselebilir. Rahatlık, sessizlik ve huzur isteğiniz de yoğunlaşacak, her zamankinden daha fazla hissedeceğiniz güçsüzlük duygusu sizi olayların gelişimine karşı ilgisiz kılacak çünkü duygusal yönden bugün bir hayli zayıfsınız. İş yerinizde bazı huzursuzluklar ve çıkar çatışmalarının olması da söz konusu olabilir.

YAY

Düşündüklerinizi ve yapmak istediklerinizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Fakat kararsız kalmanız olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ayrıca gecikebilirsiniz. Kararsızlığınızı çabuk yenmeye çalışın. Bunun için de yakın bir dostunuzdan manevi yardım göreceksiniz. Bu teşvik ile işlerinizi halledebiliyor ve isteklerinizin ne olması gerektiğine karar verebiliyorsunuz. Yeni stratejiler geliştirme imkanını bulabileceksiniz. Aile içinde birlikte yapmanız gereken bazı işler olacaktır. Gerek genel yaşamınız ve gerekse duygusal ilişkileriniz hakkında insanlar olur olmaz dedikodular üretebilirler, bazı dostlarınız emanet ettiğiniz sırlarınızı yayabilirler.

OĞLAK

Genel yaşam tarzınızda sorumsuz bir yaşam isteğindesiniz bunlara rağmen aşk düşünceleriniz yoğun. Sosyal yönünüzün ağır basması ile değişik ortamlarda bulunmak isteyeceksiniz. Gücünüz sizi ve beraber olduğunuz kimseyi oldukça şaşırtabilir. Günün sizin için en şanslı yanı iş ve para konularıdır. Olumlu haberler alabilirsiniz. Bütün enerjiniz iş ve para konularına odaklanmış. Hemen her yerde büyük konuşma konuşmayın, gülünç duruma düşebilirsiniz. Ayrıca yerine getirmeniz imkansız sözler verebilir ve sonra da bu yüzden kendinize dünyayı zindan edebilirsiniz.

KOVA

Eğer gereksiz uğraşlarla vakit öldürmez ve elinizden geleni yaparsanız gönlünüzdeki sonuçlara ulaşabilirsiniz. Özellikle sizden daha genç yaşta olan kimselerle olumlu işbirlikleri kurabilirsiniz. Bu gün bazı duygusal patlamalara da açıksınız. Ayrıca ilişkilerinizde bir hareketlilik gözleniyor. Eğlence yönünden bir hayli hareketli geçebilecek bir gün olabilir ve bunun yanında dinlenmeye de fırsat bulacaksınız ya da bulun. Ailevi anlaşmazlıklar döneminden çıkmış bulunuyorsunuz ve bu süreçte istediğiniz her şey için ailenizden köstek değil, destek görebilirsiniz.