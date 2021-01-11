Tok Tutan Besinler

Kırmızı kapya biber:

Kapsasin içeriğinden dolayı metabolizmayı hızlandırır. Acı olan ise termojeniteyi daha fazla artırır. Fe içeriği yüksektir. İyi bir antioksidandır. Kahvaltıda tüketildiğinde tokluk hissini arttırır.

Mango:

Yüksek miktarda A, E, C vitamini içerdiğinden antioksidan kapasitesi oldukça yüksektir.içerdiği lif sayesinde hem tok tutar, hem de sindirim sistemine yardımcı olur. Lifli olması mideyi geç terk etmesine yol açar.

Yoğurt ya da ayran:

Protein ve kalsiyum içeriği yüksek besinlerdir. Yüksek kalsiyum dokulardaki yağlanmayı azaltmada etkilidir. Bol naneyle, dereotuyla ve salatalıkla yapılmış bir cacık, hem posa içeriği yüksek, hem de dereotuyla beraber daha fazla kalsiyum içerir.

Soğuk çorba:

Haşlanmış nohut, haşlanmış buğday, sulandırılmış yoğurttan yapılan soğuk çorbanın üzerine bol nane ve dereotu eklendiğinde, hem posa içeriği artar hem de C vitamini artar. İçine eklenen kurubaklagil ve buğday posa içeriğini artırdığından doygunluk hissi verecek ve geç acıkmayı sağlayacaktır.





Maydanoz:

A, C ve E vitamini kaynağıdır. Yemeklerin yanında yenen 5-10 dal maydanoz, günlük C vitamini gereksiniminin 1/3’ünü karşılamaktadır. Bileşiminde flavon glikozidin bulunmaktadır ve bu sayede idrar söktürücü ve ödem atıcı etkisi bulunmaktadır.

Barbunya:

Glisemik indeksi düşük olduğundan dolayı, midede kalış süresi uzundur, dolayısıyla sindirime geç katıldıkların dolayı tokluk hissini arttırırlar. hem acıkmayı geciktirir, hem de bağırsak hareketlerini artırır.

Tarçın:

İnsülinin hücrelere bağlanmasını sağlayan enzimi etkinleştirir, engelleyen enzimi azaltır. Dolayısıyla insülin direncinin azaltarak, iştah kontrolüne katkı sağlamaktadır. İştahı baskılayarak, özellikle karbonhidrat isteğini kırmaktadır.

Yulaf:

İçindeki çözünebilir lif hem tokluk hissi verir, hem de açlık hissini geciktirir. İçerdiği dirençli nişastayla, metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Börülce:

Bitkisel kaynaklı doyurucu protein yüklü ve sindirim sistemi için oldukça yararlıdır. Vitamin ve mineral içeriği oldukça yüksektir.

Ananas:

İçerdiği bromelin sayesinde hazmı kolaylaştırır. Aynı zamanda yemekle beraber oluşan şişkinliğin ve ödemin vücuttan atılmasına oldukça yardımcıdır. Vücudu serbest radikallere karşı koruyan beta karotenden de oldukça zengindir.

Yeşil mercimek:

Glisemik indeksi düşük, lif içeriği yüksek, bitkisel proteinden zengin bir besindir. Bu sayede diyetlerde rahatlıkla kullanılabilir. Yeşil mercimek salatası, yada kıymalı yeşil mercimek, öğünlerde oldukça tok tutucu yemekler olarak kullanılmaktadır.

Badem:

Omega 3 içeriği ve protein içeriği yüksek olduğundan dolayı, tok tutan iyi bir ara öğün alternatifidir.

Kefir:

Çok iyi bir prebiyotik olan kefir, protein içeriği sayesinde tok tutma özelliği vardır. Mide ve bağırsak sisteminde koruyucu etkisi vardır. İçerdiği kalsiyum sayesinde karın bölgesindeki yağlanmayı azaltmada yardımcı olur.

Keten tohumu:

Omega 3 içeriği oldukça yüksektir. Ara öğünlerde yoğurt içine karıştırıldığında, omega 3'ün metabolizma hızlandırıcı etkisinde de faydalanmış olunur.

Domates:

Antioksidan özelliği olan likopeni yüksek oranda içerdiği için yapılan araştırmalarda kalp hastalıkları oluşum riskini azalttığı görülmüştür. Özellikle domates, suyu, püresi yada pişmiş domatesin likopen miktarı işlem gördükçe artmaktadır.

Guava:

Guava yüksek oranda içerdiği diyet lifleri, A ve C vitamini, folik asit, potasyum, manganez, bakır gibi elementler sayesinde süper meyveler grubu içerisindedir. Öyle ki düşük kalorili bilinen türden bir tane guava (elma guavası) bir portakalın 4 katı kadar vitamin içerebilir. Özellikle kırmızı ve pembe olanı çok fazla oranda likopen içerir.

Yumurta:

Demir, çinko, fosfor, omega 3 ve proteinden oldukça zengin bir besindir. Biyoyararlılığı en yüksek protein içeren besindir. Kahvaltıda tüketmek gün boyu tokluk sağlara, ana öğünlerde yumurtalı yeşil salata yada menemen olarak tüketmek, bir öğün için protein ve karbonhidrat açığını yeterince karşılayacaktır.

Mürdüm eriği:

Potasyum ve magnezyum açısından oldukça zengindir. İçinde bulunan hidroksifenilisatin adlı madde, lif içeriğinden dolayı sindirim sistemine yardımcıdır. Ara öğünlerde 4 adet tüketildiğinde tokluk sağlayacaktır.

Kırmızı et:

Kırmızı et protein içeriği oldukça yüksek bir besindir. Bu nedenle mideyi geç terk eder. Çabuk acıkmayı engelleyerek, tokluk hissi yaratır. Bol limonlu yeşil bir salatayla tüketildiğinde yüksek oranda vücuda demir sağlar.

Kiraz ve kiraz sapı:

Eklemlerdeki iltihaplanmanın azalmasına yardımcı olmasının yanı sıra içerdiği melatonin sayesinde, vücudun doğal uyku düzenini destekler. Kiraz saplarından demlenerek hazırlanan içeceğin de böbrek fonksiyonlarını hızlandırarak, idrar çıkışını arttırması ve ödem oluşumunun giderilmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir.