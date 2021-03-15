Greyfurtun Önemi

Hem meyvesi hem de suyu oldukça önemli olan greyfurtun yararları olduğu gibi bazı ilaçlara bağlı yan etkileri de olabiliyor. Öncelikle yararlarına bakacak olursak;

1 adet greyfurt ortalama 50 kalori ve 80 mg C vitamini içerir. Kış aylarında çok iyi bir C vitamini kaynağıdır. Greyfurt içerisindeki flavanoidler sayesinde, tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Meyve suları ile yapılan çalışmalarda, en çok greyfurt suyunun sistolik ve diastolik kan basıncını düşürdüğü saptanmıştır.

Yüksek tansiyon hastalarında, tansiyon düşürücü ilaç kullanılmaya başlamadan önce diyet ve idrar söktürücü ilaç verildiğinde greyfurt suyunun tedaviye destek olarak kullanılması riskli olabilir.

Greyfurt suyu içerisinde yüksek oranda bulunan tansiyonun düşürülmesine yararlı olduğu bildirilen naringin ve naringenin isimli flavonoitlerin, aynı zamanda ağız kanseri oluşumunu da azaltıyor. Deney hayvanları üzerinde yürütülen bu çalışmada, ağız kanserine yol açtığı bilinen kimyasal maddelere, greyfurtta bulunan naringin ve naringenin belli bir etki göstermiştir. Greyfurtun lycopene ve liminoids içeriği de aynı zamanda prostat kanserinde olumlu etkiler sağlamaktadır.

Metabolizmayı hızlandırarak insülin direncini azalttığından, kilo vermede oldukça olumlu sonuçlara yol açmaktadır. Greyfurt meyvesi ve suyu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmada, diyetleri ile birlikte greyfurt meyvesi ve suyu verilen gönüllülerde kilo kaybının daha belirgin bir şekilde arttığı görülmüş. Muhtemelen etki şekli olarak; greyfurtun insülin hormonunu baskılaması ileri sürülüyor. İnsülin baskılanınca kişi kendini tok hissediyor, daha az yemek yeme ihtiyacı duyuyor.

Greyfurt suyunun bazı ilaçların, özellikle kolesterol ilaçlarının (statinler) emilimini arttırdığı, dolayısıyla ilaçların bazı yan etkilerinin belirginleştiği bildirilmektedir. Bu nedenle, bazı uzmanlar ilaçlardan en az iki saat önce ve sonrasında greyfurt suyu içilmemesi gerektiğini öneriyorlar. Greyfurt suyunun bu etkisinin başlıca nedeni, aldığımız ilaçların büyük bir kısmının sitokrom p450 adı verilen bir enzim grubu tarafından karaciğerimizde bir dizi seri işlemlere tabi tutulmasıdır. Greyfurt suyu bu enzimlerden biri üzerinde baskılayıcı etkiye sahip olduğundan, aldığımız ilaç işlemlere uğrayamamakta ve dolayısıyla işlem görmeyen molekülün yüksek miktarda emilmesi ile zararlı etkiler görülebilmektedir.

Yapılan başka bir çalışma da, günde 2 greyfurt meyvesi yenmesi ile dişetlerinde kanamaların belirgin bir şekilde azaldığı gözlemlenmiş. Bunun muhtemel nedeni, greyfurtun yüksek C vitamini içeriğine bağlı olarak yara iyileşmesini hızlandırmaktadır.

Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle içerdiği yüksek lif kabızlığa karşı en iyi ilaçlardan biridir. Sindirim sistemi işleyişini düzenler ve dengeler. Günde 1 tane greyfurt yenilmesi kalp hastalıklarını azaltır.

Greyfurt ya da greyfurt suyu tüketiminde etkili bileşenleri olan flavonoitlerin, vücutta ilaçları metabolize eden bazı enzimlerin miktarını azaltması nedeniyle ilaç kullanan hastalarda kullanılması sırasında dikkatli olunması gerekir. Ama herhangi bir ilaç kullanmıyorsanız ya da kullandığınız ilaçların greyfurt suyuyla olumsuz bir etkileşmesi yok ise günde bir adet greyfurt ya da 1 su bardağı greyfurt suyu tüketebilirsiniz.

Greyfurtlu Detoks İçeceği

Yarım demet maydanoz

1 adet kabuksuz limon

1-2 dal taze nane

Yarım greyfurt

Yarım yeşil elma

1 tatlı kaşığı kadar zencefil

Malzemelerin hepsini blenderdan geçirip 1 litre suya karıştırıp gün boyu içebilirsiniz.

Greyfurtlu Salata

3 adet haşlanmış limonlu enginar

2 adet kabuksuz, ince dış zarı alınmış greyfurt

İnce kıyılmış bir demet maydanoz

3 dal ince kıyılmış taze soğan

Yarım ince kıyılmış göbek marul

2 yemek kaşığı ceviz yağı

1 tatlı kaşığı hardal

Greyfurt hariç tüm malzemeleri ince kıyıp karıştırıyoruz. Üzerine greyfurtla süsleyip servis yapıyoruz. Çok doyurucu, vitamin ve lif değer yüksek bir salata. Hem kilo vermeye yardımcı hem de kalp sağlığını koruyucu etkisi mevcut. Ayrıca tansiyon düşürücü ve karaciğeri de enginar sayesinde koruyan bir salata. İyi posa kaynağı olan greyfurt salatalarda çok tok tutmasından dolayı oldukça kullanılmaktadır.