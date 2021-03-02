D Vitamininin Önemi

D vitamini, “güneş ışığı vitamini” olarak da adlandırılır çünkü cildimizde güneş ışığına tepki olarak üretilir. Genel sağlığımız için D vitaminine ihtiyaç duyarız çünkü D vitamininin; kemikleri güçlendirmek, kas gücünü artırmak, diyabet riskini düşürmek ve kanser riskini azaltmak gibi birçok faydası vardır. Kalsiyum ve fosforun emilimini düzenleyen ve normal bağışıklık sistemi fonksiyonunu kolaylaştıran D vitamini, hastalıklara karşı daha fazla direnç için önemlidir.

D vitamini eksikliğinde ise;

– Genel vücut ağrısı

– Yorgunluk

– Denge problemi

– Kemik ağrısı

– Kuvvet kaybı

– Saç dökülmesi

– Baş ağrısı

– Depresyon

– Değişken ruh hali

– Uykusuzluk

– Eklemlerde ve parmaklarda ağrı

– Gözaltı morlukları

– Aşırı terleme

– Kilo vermekte güçlük çekme

– Sürekli üşüme

gibi sorunlarla karşılaşmak muhtemeldir.

Vücudumuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir ancak bazı besin ve takviyelerle de vücudumuza D vitamini depolayabiliriz.

D vitamini bulunan besinler ise;

– Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri

– Süt ve süt ürünleri

– Yumurta

– Tavuk ciğeri

– Balık yağı

– Tahıl ürünleri

– Isırgan otu

– Maydanoz