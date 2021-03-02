D Vitamininin Önemi
"Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini sağlığımız için çok önemli. Peki hangi besinlerden tüketerek vücudumuza D vitamini depolayabiliriz?"
D vitamini, “güneş ışığı vitamini” olarak da adlandırılır çünkü cildimizde güneş ışığına tepki olarak üretilir. Genel sağlığımız için D vitaminine ihtiyaç duyarız çünkü D vitamininin; kemikleri güçlendirmek, kas gücünü artırmak, diyabet riskini düşürmek ve kanser riskini azaltmak gibi birçok faydası vardır. Kalsiyum ve fosforun emilimini düzenleyen ve normal bağışıklık sistemi fonksiyonunu kolaylaştıran D vitamini, hastalıklara karşı daha fazla direnç için önemlidir.
D vitamini eksikliğinde ise;
– Genel vücut ağrısı
– Yorgunluk
– Denge problemi
– Kemik ağrısı
– Kuvvet kaybı
– Saç dökülmesi
– Baş ağrısı
– Depresyon
– Değişken ruh hali
– Uykusuzluk
– Eklemlerde ve parmaklarda ağrı
– Gözaltı morlukları
– Aşırı terleme
– Kilo vermekte güçlük çekme
– Sürekli üşüme
gibi sorunlarla karşılaşmak muhtemeldir.
Vücudumuz doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında doğal olarak D vitamini üretir ancak bazı besin ve takviyelerle de vücudumuza D vitamini depolayabiliriz.
D vitamini bulunan besinler ise;
– Yağ bakımından zengin olan balık çeşitleri
– Süt ve süt ürünleri
– Yumurta
– Tavuk ciğeri
– Balık yağı
– Tahıl ürünleri
– Isırgan otu
– Maydanoz