Depresif Ruh Hali Bir Depresyon mudur?

Depresyonda biz ruh salÄ±ÄŸÄ± uzmanlarÄ± Ã¶zellikle Ã§Ã¶kkÃ¼n duygudurum, ilgisizlik, enerji azalmasÄ±, uyku ve iÅŸtah bozukluÄŸu gibi belirtilerin var olup olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat ederiz. Depresyon tanÄ±sÄ± alabilmesi iÃ§in bu belirtilerin gÃ¼nÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunda yaÅŸanÄ±yor olmasÄ± gerekir. SÃ¼re bizim iÃ§in Ã¶nemli bir faktÃ¶rdÃ¼r. MajÃ¶r depresyon dediÄŸimiz depresyon tÃ¼rÃ¼nde aynÄ± iki haftalÄ±k sÃ¼re iÃ§erisinde bu belirtiler gÃ¶rÃ¼lmelidir. Distimide yani sÃ¼regiden depresyonda bu durumlarÄ±n en az iki yÄ±l boyunca gÃ¶rÃ¼lmesi beklenir.

Depresyon bir duygudurum bozukluÄŸu olup psikiyatrik hastalÄ±klarÄ±n en sÄ±k gÃ¶rÃ¼lenlerindendir. AraÅŸtÄ±rmalar TÃ¼rkiye'de gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n %10 olduÄŸunu belirtmiÅŸlerdir ve bu oran TÃ¼rkiye iÃ§in azÄ±msanmayacak bir orandÄ±r. Bireylerin mesleki ve sosyal etkinliÄŸini Ã¶nemli derecede bozarak yaÅŸam kalitelerinin azalmasÄ±na neden olmaktadÄ±r. Genellikle genÃ§ yaÅŸlarda ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen Ã§ocukluktan yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa her yaÅŸ grubunda gÃ¶rÃ¼lebilir. Ä°nsanlar biyopsikososyal varlÄ±klar olduÄŸu iÃ§in depresyonun tek bir nedeni yoktur. Biyolojik, psikolojik ve sosyal faktÃ¶rlerin etkileÅŸimi ya da birleÅŸimi sonucu ortaya Ã§Ä±kabilir.

Depresyonda bireyler Ã§Ã¶kkÃ¼n duygudurum, umutsuzluk, Ã§aresizlik, deÄŸersizlik gibi duygularÄ± yoÄŸun yaÅŸayabilirler. Karar vermede gÃ¼Ã§lÃ¼k, konsantrasyon bozukluÄŸu, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin Ã§arpÄ±tÄ±lmasÄ± gibi biliÅŸsel deÄŸiÅŸimler meydana gelir. AynÄ± zamanda bireylerin davranÄ±ÅŸlarÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler gÃ¶zlemlenir. GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamlarÄ±mÄ±zda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸleri ihmal etme, sosyal hayatlarÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸma ve iÅŸ ortamÄ±mÄ±zdaki iÅŸleri erteleme gibi durumlar oluÅŸmaya baÅŸlar. AyrÄ±ca uyku dÃ¼zenimizde bozulmalar, iÅŸtahÄ±mÄ±zÄ±n artmasÄ± ya da azalmasÄ±, cinsel isteklerimizde azalma ve yorgunluk gibi fiziksel deÄŸiÅŸimler meydana gelir.

Bireye depresyon tanÄ±sÄ±nÄ± doÄŸru koyabilmek, danÄ±ÅŸan ile terapÃ¶tik uzlaÅŸma saÄŸlamak ve uygun tedaviyi birlikte belirlemek Ã§ok Ã¶nemlidir. Ä°ntihar riski tÃ¼m depresyon tedavisinde mutlaka dÃ¼zenli takip edilmesi gereken bir durumdur. Depresyon tanÄ±sÄ±, danÄ±ÅŸandan alÄ±nacak detaylÄ± Ã¶ykÃ¼ ve psikolojik testler yardÄ±mÄ± ile konulur. Tedavisinde psikoterapi, ilaÃ§lar ve beyin uyarÄ±cÄ± teknikler kullanÄ±lmaktadÄ±r. Depresyonda olan kiÅŸinin terapisi bu konuda uzman psikolog tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼r. Terapide hastalÄ±ÄŸÄ±n belirtileri, davranÄ±ÅŸ sorunlarÄ± ve kiÅŸisel geliÅŸim iÃ§in destek olunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±r.

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GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde insanlar hala psikologtan ya da psikiyatristen yardÄ±m alÄ±nmasÄ±na Ã¶n yargÄ±lÄ± yaklaÅŸmaktadÄ±r. Ancak ruhsal saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, fizyolojik saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadar Ã¶nemlidir. Ä°yi bir yaÅŸam iÃ§in hem ruhsal hem de bedensel olarak kendimizi iyi hissetmemiz gerekmektedir. EÄŸer siz de ruhsal saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili problemler yaÅŸÄ±yorsanÄ±z, profesyonel destek almak sizin iÃ§in en doÄŸru karar olacaktÄ±r.

Uzman Klinik Psikolog Seda KARABAÄž TÃœLÃœ