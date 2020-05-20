K Vitaminin SaÄŸlÄ±mÄ±zdaki Yeri

Uzun zamandÄ±r kemik dansitesi ve beraberinde kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hayati Ã¶neme sahip olduÄŸunu biliyorduk.

Bir Ã§alÄ±ÅŸmada 55 yaÅŸ ve Ã¼zeri bireylerde, en fazla miktarda K2 vitamini alan grupta, 10 yÄ±l iÃ§inde koroner kalp hastalÄ±ÄŸÄ± nedenli Ã¶lÃ¼mler %57 oranÄ±nda, herhangi bir nedenle Ã¶lÃ¼m oranÄ± ise %26 oranÄ±nda daha az gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

2017â€™de yapÄ±lan bir Ã§alÄ±ÅŸmaya gÃ¶re en yÃ¼ksek miktarda K vitamini alan kiÅŸilerde kemik kÄ±rÄ±ÄŸÄ± %22 oranÄ±nda daha az gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

K vitaminin faydalarÄ±nÄ± optimize etmek iÃ§in daha Ã§ok yol keÅŸfedilmiÅŸtir.

Bu durum araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n daha biolojik-aktif K vitamin formÃ¼lleri oluÅŸturmalarÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

GÄ±dalarda bulunan K Vitamini

Bilim insanlarÄ± gÄ±dalarda bulunan farklÄ± K vitamin formlarÄ±nÄ± ve miktarlarÄ±nÄ± belirlemiÅŸlerdir.

Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar tÃ¼ketmemiz gereken K vitamin tipleri hakkÄ±nda Ã¶nemli bilgiler iÃ§ermektedir.

AynÄ± zamanda araÅŸtÄ±rmalar, saÄŸlanabilecek en Ã¼st seviyede kemik ve kardiyovaskÃ¼ler sistem saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gerekli K vitamin form ve miktarlarÄ±nÄ±n yalnÄ±zca gÄ±dalar ile alÄ±nmasÄ±ndaki kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r.

K Vitamin FormlarÄ±

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂGÄ±dalardaki K vitamini formu iki Ã§eÅŸittir:

K1 Vitamini (veya phylloquinone) genellikle yeÅŸil yapraklÄ± sebzelerde bulunur.

K2 Vitamini natto veya fermente soya ve yumurta, et, sÃ¼t, peynir gibi hayvansal gÄ±dalarda bulunur.

K2 Vitamininin Ã§eÅŸitli rakamlar ile belirtilen MK-4, MK-6 ve MK-7 gibi birkaÃ§ altÄ± tipi vardÄ±r.

MK; menaquinonlarÄ±n kÄ±saltmasÄ± olup, organik yapÄ±larÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan farklÄ±lÄ±klar gÃ¶steren K vitamin formlarÄ±dÄ±r.

Epidemiyolojik bir Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¶stermiÅŸtir ki MK-7 ve MK-9 gibi bazÄ± menaquinon formlarÄ± koroner kalp hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶nlemede en gÃ¼Ã§lÃ¼ formlardÄ±r.

MK-7 uzun etkili bir K vitamin formu olup yÄ±llardÄ±r besin takviyesi olarak bulunmaktadÄ±r. MK-9 ise yalnÄ±zca kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce takviye formunda kullanÄ±ma girmiÅŸtir.

K Vitamininin Besin Olarak AlÄ±mÄ±ndaki KÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±k

AraÅŸtÄ±rmalar tÃ¼m bu K Vitamini formlarÄ±nÄ±n yalnÄ±zca besinler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saÄŸlanmasÄ±nda problemler olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir.

Besinlerdeki K1 vitamininin biyoyararlanÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ktÃ¼r . Bunun anlamÄ±; Ã§ok miktarda yeÅŸil yapraklÄ± sebze tÃ¼ketseniz bile yeterli K1 vitamin emiliminin saÄŸlanamayacaÄŸÄ±dÄ±r.

K2 vitaminin en yÃ¼ksek konsantrasyonda bulunduÄŸu besinler ise insanlarÄ±n fazla tÃ¼ketmekten kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ± doymuÅŸ yaÄŸ oranÄ± yÃ¼ksek yiyeceklerdir . Ä°nsan klinik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gÃ¶stermiÅŸtir ki ideal K2 seviyelerine ulaÅŸÄ±labilmesi iÃ§in kiÅŸinin aÅŸÄ±rÄ± miktarda peynir tÃ¼ketmesi gerekmektedir. Ãœstelik bu besinlerin dÃ¼ÅŸÃ¼k-yaÄŸlÄ± olarak Ã¼retilenlerinde ise genellikle ya az miktarda K2 vitamin iÃ§eriÄŸi bulunmakta ya da hiÃ§ bulunmamaktadÄ±r.

Takviye ile K vitamini alÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± daha etkili ve pratik bir yoldur. Peki Ã§eÅŸitli K vitamin tiplerinin gÃ¼nlÃ¼k tÃ¼ketimindeki ideal dozlar nelerdir?

Yeni Ã‡alÄ±ÅŸmalar, Yeni Dozajlar

Ä°nsanlarda yapÄ±lan yeni birkaÃ§ klinik Ã§alÄ±ÅŸma, yeterli K vitamin desteÄŸinin kemik ve kardiyovaskÃ¼ler saÄŸlÄ±k Ã¼zerine Ã¶nemli derecede etkisi olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir.

K1 Vitamin Dozu

1 yÄ±l sÃ¼ren, randomize kontrollÃ¼ bir Ã§alÄ±ÅŸmada, kalpteki kan akÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan 4 kapaktan biri olan aort kapaÄŸÄ±nda kalsifikasyon bulunan eriÅŸkinlerde K1 vitamini takviyesinin etkisi deÄŸerlendirilmiÅŸtir , Bunun gibi dejeneratif kalp kapak hastalÄ±klarÄ± ilerlemesi durumunda kalp fonksiyonunda bozulmaya ve kalp yetmezliÄŸine neden olabilmektedir.

Ã‡alÄ±ÅŸmaya katÄ±lan bireyler ya gÃ¼nlÃ¼k 2000 mcg K1 vitamini ya da plasebo almÄ±ÅŸlardÄ±r. K1 vitamini alanlar fayda gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme yÃ¶ntemleri ve biyokimyasal parametleri baz alÄ±narak aortik kapak kalsifikasyonlarÄ±nÄ±n ilerlemesinde azalma saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. K1 vitamini takviyesi ile hastalÄ±ÄŸÄ±n ilerlemesi yarÄ±dan fazla oranda gerileme gÃ¶stermiÅŸtir.

Bu dikkat Ã§ekici bir sonuÃ§tur. Bu seviyelerde K1 vitamin alÄ±mÄ± iÃ§in kiÅŸinin gÃ¼nde 14 kap Ä±spanak tÃ¼ketmesi gerekmektedir.

Aortik stenoz, kalbin aort kapaÄŸÄ±nÄ±n daralmasÄ± durumudur. BazÄ± kiÅŸilerde bu durum konjenital defekt (bikÃ¼spid kapak gibi) olarak gÃ¶rÃ¼lse de Ã§oÄŸunlukla ilerleyen yaÅŸa baÄŸlÄ± olarak geliÅŸen kapaktaki kalsifikasyon (kireÃ§lenme) ile gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.

YaÅŸa baÄŸlÄ± aortik stenoz genellikle 60â€™lÄ± yaÅŸlarda baÅŸlar ve erken tedavisi daralmanÄ±n ilerleme riskini dÃ¼ÅŸÃ¼rmektedir. Tedavi edilmeme durumunda ise kalp yetmezliÄŸi ile sonuÃ§lanabilir.

Tek kesin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ise cerrahi olarak kapaÄŸÄ±n onarÄ±mÄ± veya deÄŸiÅŸimidir. Kapak deÄŸiÅŸiminde heyecan verici yeni yaklaÅŸÄ±m ise aÃ§Ä±k kalp cerrahisine ihtiyaÃ§ duyulmadan uygulanan Transkateter Aortik Kapak ReplasmanÄ± (Transcatheter Aortic Valve Replacement â€“ TAVR) yÃ¶ntemidir. Ancak TAVR yÃ¶ntemi bazÄ± hastalar iÃ§in daha yÃ¼ksek inme riski taÅŸÄ±maktadÄ±r.

K2 Vitamin Dozu â€“ MK-4

AraÅŸtÄ±rmalar K2 vitamininin MK-4 formunun kemik saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine faydalarÄ±ndan maksimum ÅŸekilde yararlanacak dozu bulmakta yardÄ±mcÄ± olmuÅŸtur.

2 yeni Ã§alÄ±ÅŸma, saÄŸlÄ±klÄ± postmenopozal kadÄ±nlarda gÃ¼nde 1500 mcg MK-4 dozu ile plaseboyu karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r . Postmenopozal kadÄ±nlar, kemik kÃ¼tlesinde azalma, osteoporoz ve buna baÄŸlÄ± kemik kÄ±rÄ±ÄŸÄ± riski artÄ±ÅŸÄ± konusunda yÃ¼ksek risk grubundadÄ±rlar.

Ä°ki Ã§alÄ±ÅŸma da Vitamin K2 alan grupta kemik kÃ¼tlesinde anlamlÄ± derecede artÄ±ÅŸ saptamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kadÄ±nlarda yeni kemik oluÅŸumunun belirteci olan aktif osteokalsin seviyeleri daha yÃ¼ksek saptanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ã‡alÄ±ÅŸmalardan birinde MK-4 alan grupta ek olarak Ã¶nkol kemik mineral dansitesinde stabilizasyon saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, plasebo grubunda ise Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar iÃ§inde kemik kÃ¼tlesinde ilerleyici bir kayÄ±p gÃ¶zlenmiÅŸtir.

K2 Vitamin Dozu â€“ MK-7

BaÅŸka bir araÅŸtÄ±rma grubu ise 244 saÄŸlÄ±klÄ± postmenopozal kadÄ±nÄ± 3 yÄ±l boyunca takip etmiÅŸ ve K2 vitamininin MK-7 formunun kemik ve kardiyovaskÃ¼ler saÄŸlÄ±k Ã¼zerine etkisini incelemiÅŸlerdir. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±n bulgularÄ± iki ayrÄ± yayÄ±n olarak yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

KatÄ±lÄ±mcÄ±lar gÃ¼nlÃ¼k olarak ya 180 mcg MK-7 ya da plasebo almÄ±ÅŸlardÄ±r. Yine araÅŸtÄ±rmacÄ±lar takviye alan grupta kemik ve kardiyovaskÃ¼ler saÄŸlÄ±k parametrelerinde iyileÅŸme gÃ¶zlemlemiÅŸlerdir.

Ek olarak inaktif / aktif osteokalsin oranÄ± %58 daha iyi saptanmÄ±ÅŸtÄ±r (yalnÄ±zca aktif osteokalsin kemik oluÅŸumunda etkilidir). AyrÄ±ca kemik mineral iÃ§eriÄŸi, kemik mineral dansitesi ve kemik gÃ¼cÃ¼ MK-7 alan grupta belirgin olarak artmÄ±ÅŸ izlenmiÅŸtir.

GeniÅŸ Spektrum K Vitamini

K vitamini, K1 ve K2 olmak Ã¼zere iki genel formda bulunan esansiyel bir vitamindir.

AraÅŸtÄ±rmalar K Vitamininin yalnÄ±zca kan pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ±nda deÄŸil, aynÄ± zamanda kemik ve kardiyovaskÃ¼ler sistem saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de Ã¶nemli olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r.

AraÅŸtÄ±rmalar ayrÄ±ca kemik ve kalp saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gerekli olan ideal K1 ve K2 dozlarÄ±nÄ±n netleÅŸmesine de yardÄ±mcÄ± olmuÅŸtur.

K vitamini iÃ§eren besinlerdeki yÃ¼ksek yaÄŸ oranÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼k biyoyararlanÄ±m nedeniyle yeterli K vitaminini diyet ile saÄŸlamanÄ±n problemleri mevcuttur.

K Vitamini ve PÄ±htÄ±laÅŸma: Bilmeniz Gerekenler

K vitamini her ne kadar normal kan pÄ±htÄ±laÅŸma sisteminin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± da olsa, takviye olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda kalp krizi veya inme gibi anormal veya saÄŸlÄ±ksÄ±z derecede pÄ±htÄ±laÅŸma ile iliÅŸkili hastalÄ±klarÄ±n riskinde bir artÄ±ÅŸa neden olmamaktadÄ±r.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar; Ã§ok yÃ¼ksek dozda verilen K vitamininin bile gÃ¼venilir olduÄŸu ve yan etki gÃ¶stermediÄŸini desteklemektedir.

Ancak K Vitamini takviyesi baÅŸlarken dikkat edilmesi gereken Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸart vardÄ±r. Warfarin (piyasa ismiyle Coumadin) gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ antikoagulan ilaÃ§lar etkilerini K vitamini baÄŸÄ±mlÄ± yolaklarÄ± bloke ederek ve bÃ¶ylece vÃ¼cudun bazÄ± Ã¶nemli pÄ±htÄ±laÅŸma faktÃ¶rlerinin Ã¼retimini engelleyerek gÃ¶sterirler. Bu ilaÃ§lar atriyal fibrilasyon, kalp kapak hastalÄ±ÄŸÄ±, derin ven trombozu ve/veya pulmoner emboli gibi hastalÄ±klarda kullanÄ±lÄ±rlar.

K vitamini warfarin ve benzeri ilaÃ§larÄ±n pÄ±htÄ±laÅŸmayÄ± Ã¶nleyici etkilerine antagonist (zÄ±t) bir etkide bulunur. DolayÄ±sÄ±yla bu gibi hastalarda yÃ¼ksek dozlarda K vitamini alÄ±mÄ± bu ilaÃ§larÄ±nÄ±n istenen klinik etkilerini azaltarak pÄ±htÄ±laÅŸma riskini artÄ±rÄ±r.

Warfarin (Coumadin) ve benzeri ilaÃ§larÄ± kullanan hastalar, K vitamini takviyesi kullanmadan Ã¶nce mutlaka bu ilaÃ§larÄ± reÃ§ete eden doktorlarÄ±na danÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±rlar.

Ancak K vitamini Rivaroxaban (Xarelto), Dabigatran (Pradaxa) veya Apixaban (Eliquis) gibi yeni nesil oral antikoagulan ilaÃ§larla herhangi bir etkileÅŸime girmemektedir. Bu yeni nesil oral antikoagulan ilaÃ§lar venÃ¶z pÄ±htÄ±larÄ± Ã¶nleyici etkilerini K vitamininden baÄŸÄ±msÄ±z olarak thrombin veya FaktÃ¶r Xa Ã¼zerinden gÃ¶sterirler. K vitamini bu ilaÃ§larla etkileÅŸim riski olmaksÄ±zÄ±n gÃ¼venle kullanÄ±labilir. AyrÄ±ca bu yeni nesil ilaÃ§lara baÄŸlÄ± olasÄ± kanama riskine karÅŸÄ± antidot olabilecek yeni ilaÃ§lar da mevcuttur. Pradaxaâ€™ya baÄŸlÄ± hayatÄ± tehdit edecek miktarda kanamaya antidot olarak Praxbind (idarucizumab) bulunmaktadÄ±r. Xarelto ve Eliquisâ€™in fazla miktarda kanama etkilerine karÅŸÄ± ise MayÄ±s 2018â€™de Andexxa (andexanet alfa) onay almÄ±ÅŸtÄ±r.

K2 vitamini takviyesi arteriyel sertliÄŸi azaltarak arterlerin esnekliÄŸini korur ve kan damar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na olumlu etki eder. Plasebo ve K vitamininin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸmada plasebo alanlarda damar sertleÅŸmesinin daha da arttÄ±ÄŸÄ±, K vitamini alanlarda ise %6 oranÄ±nda damar sertleÅŸmesinde azalma gÃ¶sterilmiÅŸtir.

En Ã§ok faydayÄ± ise Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸÄ±nda damar sertliÄŸi ileri seviyede olan hastalar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu sonuÃ§ gÃ¶stermiÅŸtir ki K vitamini yalnÄ±zca damar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumakla kalmayÄ±p, mevcut damar rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iyileÅŸtirmeye de yardÄ±mcÄ± olmaktadÄ±r.

Yeni K2 Vitamin Alt Tipleri

K2 vitamini iÃ§eren besin kaynaklarÄ± aynÄ± zamanda MK-6 ve MK-9 gibi diÄŸer MK formlarÄ±nÄ± da saÄŸlamaktadÄ±r. HenÃ¼z bu formlarÄ±n Ã§oÄŸu iÃ§in klinik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olsa da gÃ¶zlemsel Ã§alÄ±ÅŸmalar birÃ§ok faydasÄ± olduÄŸunu belirtmektedir.

Spesifik K vitamin formlarÄ±nÄ±n tÃ¼ketiminin koroner kalp hastalÄ±klarÄ± Ã¼zerine etkisini araÅŸtÄ±ran, 16000â€™den fazla bireyin takip edildiÄŸi bir Ã§alÄ±ÅŸmada daha fazla K vitamini tÃ¼ketenlerde kalp hastalÄ±ÄŸÄ± riskinin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶zlenmiÅŸtir. Bu etkilerin Ã§oÄŸu uzun MK formlarÄ± olan MK-7 ve MK-9â€™a baÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca araÅŸtÄ±rmada 49-70 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki bireylerde gÃ¼nlÃ¼k tÃ¼ketilen her 10 mcg K2 vitamininin, koroner kalp hastalÄ±ÄŸÄ± oranÄ±nda %9â€™luk dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± sonucu Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

K Vitamininin Kemik ve Kan DamarlarÄ±ndaki RolÃ¼

K vitamininin kan pÄ±htÄ±laÅŸma faktÃ¶rlerinin Ã¼retimindeki Ã¶nemli rolÃ¼ ile normal pÄ±htÄ±laÅŸmanÄ±n saÄŸlanmasÄ±ndaki etkisi iyi bilinmektedir. Ancak araÅŸtÄ±rmalar kemik ve kan damarlarÄ± Ã¼zerine etkilerini yeni yeni ortaya Ã§Ä±karmaktadÄ±r.

Kemik ve kan damalarlarÄ±nda bulunan K vitamini-baÄŸÄ±mlÄ± birkaÃ§ protein keÅŸfedilmiÅŸtir. Bu demektir ki; bu proteinlerin iÅŸlevlerini yerine getirebilmeleri iÃ§in vÃ¼cutta yeterli dÃ¼zeyde K vitamini bulunmasÄ± gerekmektedir.

K vitamini, yeni kemik oluÅŸumunda gÃ¶rev alan ve genel iskelet saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirteci olarak da kullanÄ±lan aktif osteokalsin hormonunun Ã¼retiminde oldukÃ§a Ã¶nemli rol oynamaktadÄ±r.

K vitamini kalsiyumun kemikte depolanmasÄ±nÄ± da desteklemektedir.

Kan damarlarÄ±nda ise tam ters etki saÄŸlayarak fazla kalsiyum birikimlerinin oluÅŸumunu Ã¶nlemeye yardÄ±mcÄ± olur. Atardamarlardaki kalsifikasyonlar ileri yaÅŸlarda sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lmekle birlikte damar sertleÅŸmesi, aterosklerotik plak oluÅŸumu ve artmÄ±ÅŸ kalp ve bÃ¶brek hastalÄ±ÄŸÄ± riski ile iliÅŸkilidir.

K vitamini ve KardiyovaskÃ¼ler HastalÄ±k

DiÄŸer birkaÃ§ Ã§alÄ±ÅŸma K vitamininin kardiyovaskÃ¼ler saÄŸlÄ±k Ã¼zerine yararlarÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir.

K vitamin alÄ±mÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 564 postmenopozal kadÄ±nÄ± kapsayan bir Ã§alÄ±ÅŸma, daha yÃ¼ksek K2 vitamin deÄŸerlerinin koroner arter kalsifikasyonunu Ã¶nleme ile iliÅŸkili olduÄŸunu gÃ¶stermiÅŸtir . En fazla K2 vitamini alanlarda, en az alanlara gÃ¶re %20 oranÄ±nda daha az kalsifikasyon Â (kireÃ§lenme) izlenmiÅŸtir.

55 yaÅŸ ve Ã¼zeri 4807 yetiÅŸkinin 10 yÄ±l sÃ¼reyle izlendiÄŸi bir diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmada ise , K2 vitamin takviyesini en Ã§ok alanlarda, en az alanlara gÃ¶re bazÄ± olumsuz kardiyovaskÃ¼ler sonuÃ§larÄ±n daha az gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ saptanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Takip sÃ¼resince en Ã§ok K2 vitamini alan grupta, yeni tanÄ± alan kardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±k oranÄ± %41 oranÄ±nda daha az gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nda en can alÄ±cÄ± nokta ise; en fazla miktarda K2 vitamini alan grupta koroner kalp hastalÄ±ÄŸÄ± nedenli Ã¶lÃ¼mlerin %57 oranÄ±nda, herhangi bir nedenle Ã¶lÃ¼m oranÄ±nÄ±n ise %26 oranÄ±nda daha az gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ olmasÄ±dÄ±r.

AzalmÄ±ÅŸ KÄ±rÄ±k Riski

BazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar farklÄ± formlarda K vitamini takviyelerinin, katÄ±lÄ±mcÄ±larda, yeni kemik oluÅŸumu ve genel kemik saÄŸlÄ±ÄŸÄ± belirteci olan osteokalsin durumunu iyileÅŸtirdiÄŸini gÃ¶stermiÅŸtir.

Ancak asÄ±l sorulmasÄ± gereken soru; artmÄ±ÅŸ K vitamini alÄ±mÄ±nÄ±n kemik kÄ±rÄ±klarÄ± oranÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmede etkisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±dÄ±r.

2017 yÄ±lÄ±nda Medicine dergisinde yayÄ±nlanan bir Ã§alÄ±ÅŸma tam da bu soruyu sormuÅŸtur. AraÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar 81000 bireyden derledikleri verilerle geniÅŸ bir meta-analiz yapmÄ±ÅŸlardÄ±r. SonuÃ§ olarak en yÃ¼ksek oranda K vitamin takviyesi alan grupta %22 oranÄ±nda daha az kÄ±rÄ±k saptanarak, K vitamininin kÄ±rÄ±klara karÅŸÄ± koruyucu etkisi doÄŸrulanmÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca araÅŸtÄ±rmacÄ±lar doz ve etki iliÅŸkisini de ortaya koymuÅŸ ve gÃ¼nlÃ¼k tÃ¼ketilen her 50 mcg K vitamininin, kÄ±rÄ±k oranda %3â€™lÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸlerdir.

Ã–zet

K vitamini kan pÄ±htÄ±laÅŸmasÄ±nda rol oynamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k aÃ§Ä±sÄ±ndan birÃ§ok faydasÄ± olan esansiyel(tÃ¼ketilmesi gereken temel) bir besindir.

Bilimsel araÅŸtÄ±rmalar gÃ¶stermektedir ki yeterli miktarda K vitamini alÄ±mÄ± ideal kemik, kalp kapaÄŸÄ± ve damar saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemlidir.

Yeni Ã§alÄ±ÅŸmalar, yeni K vitamini formlarÄ±nÄ±n yaÅŸ ile baÄŸlantÄ±lÄ± saÄŸlÄ±k problemleri riskinde azalma ile iliÅŸkili olduÄŸunu gÃ¶stermektedir.

Bu bilgiler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda bilim adamlarÄ±, faydasÄ± olan MK-6 ve MK-9 bileÅŸenleri yanÄ± sÄ±ra K1, MK-4 ve MK-7 iÃ§eren geniÅŸ spektrumlu K vitamini formÃ¼lleri oluÅŸturmaktadÄ±r.

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