Girişimciler İçin Tehlikeli Zuckerberg Stratejisi

Instagram’a tehdit olsun diye Facebook’a canlı ve story özellikleri getirdi.

Snapchat, Instagram’ın ‘Story’ özelliğinden sonra önlenemez şekilde kan kaybetti.

Tiktok’un karşısına Reel’s geldi.

Clubhouse’a karşı henüz reklamını çok yapmadığı 'Odalar' sekmesi yerleştirildi.

Sizce, Zuckerberg sosyal medya sektörünün tekelleşmesi için attığı adımlarda başarısını Clubhouse’la da sürdürecek mi? Şimdilik bilemiyoruz!

Ancak bu stratejik hamleler girişimcilerin iyi okuması gereken ve kendi yarattıkları fırsatların dezavantajlarının neler olacağını, fark edilmeleri durumunda kimlerle rakip olacaklarını ve bu rekabet arenasından nasıl çıkabileceklerini iyi analiz etmeleri ve önlem almaları gereken konuların başında gelmektedir.

Clubhouse iyi bir örnek

Pandemi bize başka edinimler kazandırdı. Dijitale taşınan toplantılar, hasret gidermeler, eğitimler, hatta kız isteme törenleri bile bu dönüşümden nasibini alarak (bence) kalıcı hale gelmeye başlan yeni davranış biçimlerimiz oldu. Clubhouse, pandeminin ilk başından bu yana ihtiyacı anlayan, en önemlisi sınırları kaldıran en inovatif fikir olarak karşımıza çıktı. Ünlüler, konuşmacılar, ünlü olmayanlar, farklı farklı odalarda bir araya gelerek, odalar arası gezinerek, kendi ortamlarını oluşturup konuşma/ tartışma fırsatı buldu. İki kişinin konuşmayı yönettiği bir alandan çoklu konuşmacılara geçildi ve sosyal medyadaki konuşmacı sınırı kalktı. Clubhouse ile birlikte Instagram gibi sadece konuşmacıların dinlendiği platformlar popüleritesini kaybetti. Clubhouse bir anda kendi pazarını yarattı, tam da yeni nesle uygun kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve söz sahibi oldukları bir ortam oluşturdu. Yeni normalin yeni ve güçlü aktörü haline geldi.

Ben ayakta alkışlıyorum…

Instagram’ın ‘Odalar’ hamlesine baktığınızda mega büyüklükteki bir firmanın kendisinden çok çok daha küçük bir firmaya açtığı bu savaş her girişimcinin kendi pazarı için gözünü korkutabilecek hamle olarak düşünülebilir. Hatta ben bazı girişimcilerin, büyük ölçekli firmaların fikirlerini çalabilme ihtimali ile karşı karşıya olduklarını bildikleri için adım dahi atmadıklarını defalarca kez gördüm.

Instagram, Tesla, daha iyisi hep daha iyisi olacak

Girişimcinin önündeki en büyük engelin ve tehlikenin daha henüz adım dahi atmadığı Pazardaki payını kaybetmesi olduğunu düşünmüyorum. Girişimcinin önündeki en büyük engel bahaneler ve bu bahanelerle birlikte ortaya çıkan kazanamama, başarılı olamama, saygınlığını yitirme korkuları. (Korkuları sıralayarak kitap haline bile getirebiliriz.)

Girişimcilerin ilk odaklanması gereken noktanın rakipleri yerine kendilerine özgü hikayeleri olması gerekiyor. Bugün örneğini Clubhouse da görebiliyoruz. Tam olarak kendi hikayesine odaklandı ve ihtiyaca göre kendi hikayesini yarattı. Ben iyimser tabloda Instagram’ın Clubhouse’un yerini alabileceğini düşünmüyorum.

Ayrıca!

Rakibin gücü her zaman başarıyı getirecek diye bir kural yok!

Girişimciler fikirlerine güvendikçe, dönüşüm ve değişimde yakaladıkları inovatif havayı devam ettirdikçe rakiplerine karşı başarılı olmamaları için bir neden de yok.

1990 yılında Nokia’nın başarısını düşünün. Bugün o zamanın devi Nokia’nın cirosunu ve pazardaki yerini gözünüzün önüne alın.

Apple’ın Nokia ve Ericson’un ezici üstünlüğü olan bir küresel arenaya çıktığını, yarışa çok sonradan katılan Huwai’nin şu an tüm devlere kafa tuttuğunu unutmayın!

Hikayenizi siz yazarsanız, size özgü hikayelerinizi kolay kolay kopyalayamayacaklarından emin olun!

Cesur olun ve hareket geçin!