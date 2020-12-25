Dişlerim Bembeyaz Olsa...

Şunu söyleyebilirim ki yeni beyazlatma ajanları oldukça başarılı ve yapısal renklenmelerde bile yüz güldürücü sonuçlara ulaşabiliyoruz; ancak beyazlığın derecesi ve kalıcılığı birtakım koşullara bağlı. Bu koşulların temelinde biyolojik yapı ve alışkanlıklar olduğu için sorumuzun cevabı da değişkenlik gösteriyor.

Beyazlatmanın uygulama ve başarı süreci, renklenmenin sebebine, derinliğine, kişinin diş yapısına, beslenme alışkanlıklarına göre değişir. Beyazlatma uygulaması bir sistemdir. Tek bir ilaç veya yöntem yoktur. Süreç kısa bir seanstan sonra belirlenebilir ve bazen birkaç yöntem bir arada uygulanabilir. Burada kişi sabırlı ve kurallara uymada dikkatli olmalıdır.

Dişlerimiz canlı dokulardır ve yapılarında mikroskobik kanalcıklar bulunur. Zaman içinde renkli gıdalar veya boyalı yiyeceklere maruz kalarak bu kanalcıklar dişlerin derin tabakalarına kadar renkleri absorbe edebilirler. Bu kanalcıklardaki sıvının hareketi sebebiyle dişlerde hassasiyet meydana gelir.

Dişlerimizin mikroskobik kanalcıkları genişse renklenmeleri daha kolay olur ve bu tip dişlerde hassasiyet de fazladır. Aynı zamanda geniş mikroskobik kanalcıklar beyazlatma ilacını da daha kolay alır ve beyazlatma işlemi çabuk sonuç verir. Bu tip diş yapısında, tekrar renklenme oluşmaması için özen göstermemiz gerekir. Dişler, yapılarından dolayı özellikle ilk on beş günde renkleri tekrar absorbe etme eğiliminde olacaktır.

Kanalcıklarımız daralmışsa, dişlerin renkleri absorbe etmesi de zor olur. Bu tip dişlerde uzun yıllar kullanıma bağlı renklenme oluşmuşsa bu, dişlerin daha derin katmanlarında olacağından dişer beyazlatmaya biraz daha zor cevap verir. Beyazlatma ajanlarının derin katmanlara etki etmesi için seans sayısını arttırmak ve sabırlı olmak gerekir. Hatta birkaç yöntemi birlikte uygulamak daha başarılı sonuç verir. Bu tip diş yapısında beyazlatma süreci bittikten sonra beyazlatmanın kalıcılığı daha uzundur.

Eğer renklenme yapısal veya dişlerin gelişim dönemindeyken ilaçlara maruz kalmasından kaynaklanıyorsa gene seans sayılarımız uzayabilir, ilacımızın konsantrasyonu değişebilir. Beyazlatma işlemi biraz daha sabır ister.

Diş beyazlatma sırasında oluşan hassasiyet bir gün sürer ve geçicidir. Dentin tabakasında herhangi bir hasara yol açmaz. Uygulama sırasında hassasiyet oluşmuşsa seanslar daha kısa uygulanır ve aralarda hassasiyet giderici ilaçlar kullanılır.

Ofis tipi dediğimiz ışınlı beyazlatmalar, home tipi olarak bilinen plaklı uygulamalar, profesyonel laser beyazlatma sistemleri veya ofiste uyguladığımız ışınsız beyazlatmalar ilaç içerikleri birkaç çeşit olmak üzere, benzer etki mekanizmasına sahiptir. Ancak doz ve yöntemleri ve etkinlikleri kişiye göre değişiklik gösterir. Kişinin diş yapısına, renklenmenin derinliğine, hassasiyet derecesine, ağızda restorasyon olup olmamasına göre yöntemler belirlenir veya bir kaçı bir arada kullanılabilir.

Beyazlatma sırasında renkli gıdalardan uzak durmak çok önemlidir. Mikroskopik kanalcıklarımız henüz beyazlatma işlemi sırasında renkleri de absorbe etmeye çok açıktır. En az on beş gün ‘beyaz diyet’ uygulamasına geçip, kırmızı, kahverengi, koyu renk gıdalardan kaçınmalıyız.

Renklenmenin geri dönme durumuna göre altı ayda bir ufak bir takviye uygulaması ile sürdürülebilir beyazlığa ulaşmak mümkündür.

Sağlık ve gençlik göstergesi olarak algılanan bembeyaz dişler çoğu insanın hayali. Sonuç olarak ilaç içeren bir uygulama ama bizler diş yapısı bozuk değilse sadece beyazlatma uygulaması ile dişlerin doğallığına dokunmadan gülüşü değiştirmek mümkün olduğu için bu yöntemi tercih edebiliyoruz.

Gülümsemeniz eksik olmasın.