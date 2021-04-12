Hoş Geldin Ramazan: Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Değişen öğün ve uyku saatleri, uzayan açlık süresi, ara öğünlerin azalması veya ortadan kalması, toplam öğün sayısının azalması ve fiziksel aktivite azlığı metabolizma hızında değişikliklere yol açmakta ve kilo kontrolünü zorlaşmaktadır. Oruç tutan bireylerin bu gibi sebeplerden dolayı sağlıklarına daha fazla önem vermeli; yeterli ve dengeli beslenmeleri gerekmektedir.

Mutlaka sahur yapılmalı:

Sahur öğününü atlamamak oldukça önemlidir. Sahura kalkılmadığında veya sahurda sadece su tüketildiğinde vücut olumsuz etkilenebilir. Uzun süreli açlıktan dolayı kan şekeriniz daha erken saatlerde düşebilir buna bağlı olarak halsizlik, yorgunluk daha çok yaşayabilirsiniz. Sahurda ağır yemekler yerine öğün içeriğinin dengeli olmasına dikkat etmelisiniz. Süt veya bitki çayları, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz. Sahurda aşırı yemek yerine daha geç sindirilen, daha uzun süre tokluk sağlayan protein ve liften zengin besinleri tercih etmelisiniz.

İftarda porsiyon kontrolüne dikkat edin:

İftar sofralarında genellikle çok çeşitli yemekler bir arada bulunur. Çoğunlukla uzun süreli açlıktan dolayı kısa sürede çok miktarda ve hızlı şekilde besin tüketme ihtiyacı duyulur. Çok hızlı yemek yendiğinde kontrol zorlaşabilir, enerjisi yüksek besinler tercih edilebilir ve bu durum da kilo durumunuzu olumsuz etkileyebilir. Bunları yaşamamak adına ana yemekten önce sıcak veya ılık çorbanın yavaş içilmesi, uzun süreli açlığın getirmiş olduğu hızlı yemenin önüne geçecektir. İftarda sağlıklı pişirme yöntemleri olan haşlama, ızgara, buğulama ve fırınlama yöntemleriyle hazırlanmış et, tavuk, balık veya zeytinyağlı sebze yemekleri ile kuru baklagiller tercih edilmelidir. Yanında da yoğurt, ayran, cacık, bol yeşillikli salata, tam tahıllı ekmek tüketilmelidir.

Sıvı tüketimi önemli:

Yetişkin, sağlıklı bir insan günde en az 2-2,5 litre su tüketmelidir. Ramazan ayında uzun süreli susuzluktan dolayı yeterli su tüketimi daha çok önem kazanmaktadır. Su tüketimine ilave olarak iftar sahur arası yeterli sıvı alımı için ayran, doğal maden suyu vb. tüketimine dikkat edilmelidir.

Egzersizi ihmal etmeyin:

İftardan 1-2 saat sonra hafif tok durumdayken hafif tempolu, kısa mesafeli 30-45 dakikalık yapılan yürüyüşler sindirime yardımcı olacaktır. Ayrıca metabolizmanızın yavaşlamasını önleyecektir.

Hayırlı ve sağlıklı bir ramazan geçirmenizi dilerim.