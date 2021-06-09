Çene şekillendirme estetikleri

Çene, yüz profilinizin en önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle, bu alandaki bir dengesizlik, görünüşünüz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu durumda, estetik cerrahiyle sorununuz düzeltilebilir ve yüzünüzle uyumlu hale getirilebilir.

Çene dolgusu

Çene çok küçük veya zayıf olduğunda, etli bir boyun ve aşırı büyük bir burun görünümü oluşturabilir. Çene büyütme, bu kritik özelliğin boyutunu artırmak ve yüzünüzün geri kalanına denge getirmek için uygulanır.

Eğer gömülü çene, tanımlanmamış çene hattı, aşırı sivri veya kare çene şekliniz varsa, çene büyütme estetiği yaptırabilirsiniz. Çene büyütme işlemi implant kullanılarak cerrahi tekniklerle yapılabilir ancak günümüzde çene dolgusuyla ameliyatsız yöntemler daha fazla tercih edilmektedir.

Çene dolgusu için anestezi gerekmez. Ancak eğer hasta tarafından talep edilirse lokal anesteziyle cildiniz uyuşturulabilir. Çene dolgusunda dolgu malzemesi cildin altına küçük iğneler aracılığı ile enjekte edilir. Çene dolgusu seansı yaklaşık 15 dakika sürer.

Doğru bir tedavi planı ile belirgin bir çene hattı sağlanabilir, yapısal özellikleriniz belirgin bir şekilde keskinleştirebilir, yüzünüzün ve çenenizin konturları önemli ölçüde geliştirilebilir.

Massetter botoksu

Masseter kas hipertrofisi, masseter kasın genişlemesidir ve çene açısında sert, kare bir görünüme katkıda bulunabilir. Güçlü ve çene köşesi erkekler için istenen bir görümken, kadınlar için sert ve erkeksi bir görünüme neden olabilir. Bu kasları gevşetmek ve alt yüzün görünüşünü yumuşatmak için botoks kullanılır. Bu işlem ortalama 15 dakika içinde gerçekleştirilebilir. Maksimum etki 7-10 gün içinde ortaya çıkar. Operasyondan sonra iyileşme sürecine gerek olmaz. Hasta aynı gün normak hayatına devam edebilir. Kullanılan malzemenin özelliğine göre sonuçları 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilir. Bu sürenin sonunda enjeksiyonun tekrarlanması gerekir.

Sonuçları kalıcı olmasa da, anestezi ve cerrahi açıdan endişe yaratmaması, sonuçlarının aşamalı olarak hemen görünmeye başlaması ve iyileşme sürecine ihtiyaç olmaması çene estetiği operasyonlarının tercih edilmesini sağlayan en önemli avantajları arasında yer alır.