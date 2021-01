Köprüden Önce Son Çıkış...

Toplumda büyük bir tedirginlik ve huzursuzluk var. Şu anda büyük bir topluluk bu enerjiye kapılmış gidiyor. Hepsi birbirinin enerjisine girmiş. Burada kayıplar, ölümler, hastalıklar artmış. Büyük bir korku ve tedirginlik içinde yol alıyorlar. Aralık ayında enerjide kesinleşen durumlar oldu ve bu dünyada olanlar bağlanmış birbirlerine yolun tersine gidiyorlar…

Bir insan her an hayatını değiştirebilir, her an hayatına huzuru, bereketi, sevgiyi geçirebilir. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Her zaman, zaman ve güzellik vardır.

Şu anda kendini negatif veya huzursuz hissediyorsan hemen bunu fark et. Yaşadığın problemler seni o hale getirmiyor. Sen fark etmeden o enerjiye, o auraya girdiğin için kendini böyle hissediyorsun ve bunları bir an önce değiştirme şansına sahipsin. Sadece tercih etmen, seçim yapman yeterli olacak. Kendi güzelliğini, sevgini, bereketini hayatına çekebilirsin. Tek yapman gereken tercih etmek.

Bu yaşamda cenneti yaşama olasılığımız var. Huzuru, sevgiyi tam anlamıyla yaşama olasılığımız var. Şu an gücünü ve güzelliği hissetme zamanın. Aşkı yaşamak istiyorsan eğer “şu anda aşkı yaşamaya başladım”, bereketi yaşamak istiyorsan “ben bereketi tercih ediyorum, şu anda yaşamaya başladım” diyelim. Komutlar vererek hayatının yönünü değiştirme şansına, gücüne sahipsin. Bunları tercih etmeye başladıktan sonra ona uygun insanlar yardıma gelecektir. Tek yapman gereken komutlarını değiştirmen ve “pozitifliği, sevgiyi tercih ediyorum ve şu andan itibaren onu yaşamaya başladım” demen yeterli.



Şu an gücünü hissederek bunu deme zamanı…

Yaşadığın ülke veya dünya böyle yaşıyor diye sen böyle yaşayacaksın diye bir şey yok. Kişinin kendi enerjisi, hayatı, bereketi, huzuru kendi ile alakalıdır. Yaşadığı yeri, evini cennete çevirebilirsin. Bu senin elindedir… Bu güce sahipsin ve bunu şu anda değiştirmeye başla. Evet, kaos var, hastalık var, ölümler var. Bunu isteyen enerjiler, bireyler bunu yaşayabiliyor. Biz bunu tercih etmiyoruz. Biz kendi güzelliğimizi, yaşamın güzelliğini hissederek yaşamayı tercih ediyoruz. Kalbimizdeki aşkı hissederek çevremizdeki insanlar ile paylaşarak yaşamayı tercih ediyoruz. Biz cenneti tercih ediyoruz.

Bu olumlamaları söylediğimiz zaman çalışmalar anında başlar.

Bana göre bu dönem iyi ki var. Bu döneme çok teşekkür ediyorum. Kendimle baş başa kalıp kendimi daha yoğun hissedebildim. Bu dönemde sevgimi, bereketimi, bedenimi daha yoğun hissettim. Yaşamımdaki güzel detayları görmeye başladım. Huzurum ve bereketim arttı. Daha büyük bereketlenmeye niyetlendim ve bunlar oluşmaya başladı. Bu dönemi çok güzel geçirdim ve geçiriyorum, her günümde güzelliği, sevgiyi, aşkı görebiliyorum ve güzelliğim daha da büyüyerek devam edecek. Her şey sakinleştiğinde ben bambaşka bir insan olarak hayatıma devam edeceğim. Koşturacağım bir şey ya da gideceğim bir yer yok, bunun güzelliğini yaşıyorum.



“Kötü zamanlama” hiçbir zaman yoktur. Negatif gördüğümüz olayların altında her zaman büyük hediyeler yatmaktadır. Bunu görmenizi tercih ediyorum. “Kötü" dediğiniz, “kaos” dediğiniz şeylerde büyük güzellikler vardır. Hayatta “kötü” diye bir şey yoktur. Sadece göremediğimiz noktalar olduğunda “kötü” diye adlandırdığımız olaylar yaşarız ve aslında bunlar da gerçeği, güzelliği yaşayabilmemiz için verilen fırsatlardır. Hepsi, yaşadığın tüm olaylar, “kaos” dediğin “kötü” diye adlandırdığın olayların hepsi senin huzura yönelmen, kendi gücünü görebilmen için verilen fırsatlardır.



Her şey bir tercihtir. Bütün yetki sende olduğu için artıya ya da eskiye yönlenmek seninle ilgilidir. İyiyi düşündüğün zaman kendini iyi hissedersin, kötüyü düşündüğünde kendini kötü hissetmeye başlarsın. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gününü sıkıcı bir hale de getirebilirsin, eğlenceli bir hale de…Bu senin elindedir. Ama düşünceler çok önemlidir, olumsuz, negatif düşüncelerde kalman, hatta olumsuz haberleri izlemen direkt seni negatifliğe çeker. Kendini çaresiz hissettirir. Bunlara özellikle bu dönem hiç gerek yok. Kötü haberleri dinlememek, negatif insanlardan uzak durmak gerekiyor.

Bu dönem kaos güçlü olduğu için senin daha güçlü, daha pozitif olman gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca yalnız kalıp sadece güzelliği düşünelim. Bu direkt ruh halini, psikolojini, sağlığını, işini ve bereketini, her şeyini toparlayacaktır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Başka şansımız yok, bu dönem önemli bir dönem. Ya kendini bırakıp kaosa sürüklenirsin ya da tamamen pozitif hissederek, kendi gücünü hissederek ona yoğunlaşarak çok huzurlu, çok bereketli geçirebilirsin. Bu senin elinde olan bir şey. Güzelliği tercih etmenizi diliyorum. Tekrar altını çizmek istiyorum, bu dönem çok önemli. Pozitif düşüncelerde kalalım, pozitif kişilerle görüşelim, hayatımızda ne istiyorsak ona odaklanalım ve bu dönemi çok daha huzurlu ve bereketli bitirelim.

Kocaman sevgiler