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Haberler>Mahmure>YazarlarGizem Selen İnalöz>Kilo Almak İstiyorum!
Mahmure
06.11.2020 - 11:39 |  Son Güncelleme:

Kilo Almak İstiyorum!

Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Kilo Almak İstiyorum!
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"‘Dünyaları yiyorum, yine de kilo alamıyorum’ diyorsanız eğer, sorun ; yaktığınız kalorinin alınan kaloriden az olması olmayabilir. İlk adım muhakkak dahiliye veya endokrin uzmanına  muayene olmaktır."

Neden kilo alamıyorum ?

Kilo almaya engel olan genotipte, psikolojide veya fizyolojide bir hastalık söz konusu mu, emilim ve sindirimle ilgili bir sorun mevcut mu, fazla fiziksel aktivite, öğün atlamak, strese bağlı iştah kaybı , kilo alma korkusu, düzensiz yemek saatleri, hızlı çalışan metabolizma, yanlış besin tüketimi, sigara kullanımı, yetersiz beslenmek, bağırsak parazitleri, hormonal dengesizlikler veya kullanılan bazı ilaçların yan etkileri kilo alamamanızın başlıca sebepleri arasındadır.

Kilo almak için ne yapmam gerekir ?

- Öğün atlamayın; zayıf kişilerin problemi genelde çabuk doymaktır. Mutlaka 3 temel ana öğününüz ve en az 3 ara öğününüz olsun. Küçük küçük ama yüksek kalorili ana – ara öğünler tercih edin.

- Öğünlerden 45 dk - 1 saat kadar önce su dahil sıvı alımını sınırlandırın.

- Yemeğe çorba ile başlamak yerine, çorbayı yemeğinizin üzerine tüketin.

- Yağlı tohumlular (ceviz, badem, fındık, kaju, antep fıstığı ..) ve kuru meyvelerden oluşan sağlıklı ara öğünler planlayın.

- Çay, kahve gibi besleyiciliği ve kalorisi olmayan sıvılar yerine; ayran, kefir, taze sıkım meyve suları tercih edin.

- Yemek pişirirken kalori miktarı ve besin değerini artırmak için peynir, kıyma gibi sağlıklı besinler kullanılabilir. Veya aynı mantıkla çorbalara karabuğday, tatlı patates gibi sağlıklı tahıllar eklenebilir.

- Sağlıklı tatlılar ara öğünlerde tercih edilebilir, fakat ana öğünde iştahınızın kapanmayacak olması mühimdir. Kalori artırmak için üzerine bol fındık / ceviz gibi yağlı tohumlular kullanılabilir.

- Kas miktarını artırmak için protein ve kompleks karbonhidrat tüketimi gerekli ve yeterli miktarda tutulmalıdır.

- Yağların kalorisi yüksektir. Salataların veya yemeklerin yağları kontrollü şekilde artırılmalıdır.

- Baharatlar, soslar ve salçalı yemekler iştah açar.

- Yemek yeme süresi artabilir, hızlı yemek yemekten kaçınılmalıdır.

- Lif oranı yüksek, kalorisi düşük; çiğ sebzelerden oluşan salatanın porsiyonu ufalabilir, porsiyon büyük tutulursa çabuk doyabilirsiniz. Bunun yerine ev yapımı meyve kompostoları eklenebilir.

Her tedavi gibi beslenme tedavilerinin de kişiye özel olduğunu unutmayın. Mutlaka hekim ve diyetisyen kontrolünde sizin fizyolojik ve psikolojik durumunuza göre ilerleyin.

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Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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