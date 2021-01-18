Gülüşünüz Eksik Olmasın!

Diş implantları

Tek bir diş eksikliğinde veya ağzınızın farklı bölgelerinde birkaç diş eksik olduğunda diş implantları bir seçenektir. Titanyumdan yapılmış vida şeklindeki materyal çene kemiği içerisine yerleştirilir. Diş kökü yerine geçmek için tasarlanan implantın üzerine kuron veya köprü tasarlanır. İmplant destekli protezlerde genellikle zirkonyum veya metal destekli porselen kullanılır. Temel olarak, bir diş implantı, eksik olan diş yerine kalıcı bir dayanak sağlar.

İmplantların en büyük avantajı, doğal bir diş gibi onlarca yıl sağlıklı bir şekilde fonksiyon görmesidir. Başka avantajı da sağlıkla dişlere müdahale gerektirmeksizin boşluğun doldurulmasına olanak sağlamasıdır, bu nedenle dişlerinizin geri kalanı sağlam kalmaktadır. Bu cerrahi bir prosedürdür, bu nedenle ameliyat ve iyileşme için fiziksel sağlığınızın iyi olması gerekir. Ayrıca, iyileşme süreci birkaç ay sürebilir.

Köprü tedavisi

Köprü tedavisi diş eksikliğini tamamlamak için uygulanan diğer bir seçenektir. Bu tedavi aynı bölgede bir veya daha fazla diş eksik olduğunda uygulanabilir. Sabit bir köprü, ağızda kalan diğer dişlerden destek alarak yapılan iki veya daha fazla porselen dişten oluşan birleşik bir yapıdır.

Genellikle diş implantlarından daha az maliyetli olduğu için tercih edilir. Hastanın implant yaptırmasına engel olacak bir sistemik rahatsızlığı varsa zorunlu olarak uygulanabilir veya önceden yapılmış köprülerin değiştirilmesi söz konusu olabilir. Köprü yapılırken ağızdaki dişler küçültülerek uygulanacak malzemeye yer açılır. Uyumu bozulmuş veya iyi oturmayan bir köprü zamanla altındaki dişlere yavaş yavaş zarar verebilir, bu köprülerin değiştirilmesi gerekir.

Çıkarılabilir protezler

Kişi ağzındaki tüm dişleri kaybettiğinde birçok farklı tedavi seçeneği söz konusudur. İmplant tedavisinden önce hastalar tüm dişlerini kaybettiğinde halk arasında “damak” adı verilen tam protezler kullanıyordu. Bu tam protezler tüm desteğini ağız mukozasından ve altındaki kemikten sağlamaktadır.

Protezleri tutan rijit bir yapı var olmadığı için özellikle alt çene protezleri hastaların ağzında fonksiyon sırasında stabil olamamaktadır. Bu nedenle tüm dişlerini kaybeden hastalarımız için günümüzde kabul edilen minimum tedavi seçeneği alt çeneye en az iki implant yerleştirilmesidir.

Kalan kemiğin ve hastanın beklentisine göre implant sayısı arttırılarak tüm dişlerini kaybetmiş hastalar günümüzde sabit dişler kullanabilmektedir.

Eksik dişlerin zararları nelerdir?

Eksik dişin konumuna bağlı olarak, ağzınızda gerçekten bir boşluk fark etmeyebilirsiniz. Diş kavsinin en sonundan ya da görülmeyen bir bölgeden diş kaybettiyseniz tedavinizi erteliyor olabilirsiniz. Ancak dişleriniz birlikte hareket etmek üzere tasarlanmıştır, bu nedenle bir veya daha fazla dişin eksik olması bazen konuşmayı, yemek yemeyi etkileyebilir ve zamanla başka sorunlara neden olabilir.

Yemeğinizi çiğnemek zorlaşır veya rahatsızlık verirse, ağzınızın yalnızca bir tarafında yemek yemenize neden olabilir. Bu, çenenizi ve yüz kaslarınızı etkileyebilir. Eksik dişler, diğer dişlerin boşluklara doğru kaymasına neden olabileceği için dişlerinizin dizilimini değiştirebilir.

Bunun yanı sıra uzun süre dişsiz kalan bölgelerde çene kemiğiniz atrofiye olarak küçülür ve daha sonra bu bölgeye bir implant yerleştirmek mümkün olmayabilir. Tüm bu nedenlerden ötürü dişleriniz çekildikten en fazla 2 ay sonra yapılacak tedavinin planlanması uygun olacaktır.