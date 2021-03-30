Tüp Bebek Tedavi Basamakları

Çiftin sorununa yönelik düzenlemeler içermeli ve ona göre planlanmalıdır. Ama geneline baktığımızda, her tüp bebek tedavisi esas olarak 3 basamaktan oluşur: Stimülasyon yani yumurtalıkların uyarılması, yumurta toplama ve embriyo transferi. Hepsi yaklaşık 2,5-3 haftalık bir süreyi kapsayan bu tedaviyi gelin adım adım inceleyelim…

Tüp bebek tedavisine karar verdiniz ya da doktorunuz size artık tüp bebek yapılması gerektiğini bildirdi. Bu durumda ilk yapmanız gereken, nerede tedavi olacağınızı belirlemek ve bu süreci birlikte götürmek istediğiniz merkezi ve doktoru seçmek olmalı.

Çift olarak sorununuz ve tıbbi öykünüze göre belirlenecek tedavi yöntemi sonrasında eğer yapılması gereken ek bir operasyon ya da girişim yoksa, hemen bir sonraki adette tedavinize başlanabilir.

1. Adım: Yumurtalıkların Uyarılması

Tedaviye adetin 2 ya da 3. günü başlanır. İlk gün yapılan ultrasonda, yumurtalıklarda kist ya da erken gelişmiş yumurta yoksa, gonadotropin iğneleriyle tedavi başlar. Gonadotropinler hipofizden salgılanan ve yumurtalıkları uyaran hormonlardır. Bu iğneler artık küçük, ince ve hastanın kendisinin yapabileceği özellikte olup, tedavinin daha kolay geçmesine yardımcı olur.

Belli aralarla yapılacak ultrason kontrolleriyle yumurtaların gelişimi izlenir ve 17-19 mm çapa ulaştığında yumurta çatlatma iğnesi verilerek yumurta toplama işlemi planlanır. Yumurtalıkların uyarılması ve yeterli olgunluğa gelmeleri yaklaşık 9-12 gün sürebilir ve bu süre içinde 3-4 kez ultrason için kliniğe gitmeniz gerekebilir. Bazı özel durumlarda stimülasyon tedavisi adet döngüsünün herhangi bir gününde de başlatılabilir.

2. Adım: Yumurta Toplama İşlemi

Yumurta çatlatma iğnesi yapıldıktan 36 saat sonra yumurtalar toplanır. Bu işlem ultrason altında, vajinal yoldan özel bir iğneyle yumurtalığın içine girilerek yapılır. İğneyle olgunlaşmış foliküllerin içine tek tek girilerek folikül sıvısı aspire edilir ve hemen yandaki embriyoloji laboratuvarına gönderilir. Embriyolog tarafından sıvı içinde yumurta olup olmadığı kontrol edilir. Bu şekilde gelişmiş tüm foliküller aspire edilir ve yumurtalar toplanır.

Sonraki aşama laboratuvarda yumurtaların temizlenmesi ve sağlıklı yumurtaların spermle birleştirilmesidir. Ertesi sabah yumurtaların döllenme durumu kontrol edilir ve döllenen yumurtalar için artık transfer edilecekleri güne kadar izleme süreci başlar. Günümüzde embriyo gelişim süreçleri özel cihazlarda kamerayla takip edilip, en uygun embriyonun seçimi ve transferi mümkün olmaktadır.

3. Adım: Embriyo Transferi

Embriyolar laboratuvar koşullarında gelişir ve doktorunuz sizin ve embriyolarınızın durumunu göz önüne alarak 3. ya da 5. gün transfer yapabilir. Bazen embriyoya genetik test yapılacağı zaman 5. güne gelmesi beklenir, biyopsi yapılır ve dondurulur.

Transferin hemen öncesinde, transfer edilecek embriyo özel katetere yüklenir ve hastanın kimlik doğrulaması yapılarak ultrason kontrolünde rahim boşluğuna yerleştirilir. Transferin en az travmatik şekilde gerçekleşmesi önem taşımaktadır. Transferden sonra gebeliği ve embriyonun tutunmasını destekleyen ilaçlar kullanılır ve 10-12 gün sonra gebelik testi yapılarak tedavinin sonucu değerlendirilir. Gebelik varsa, o zaman bu destekleyici ilaçlara devam edilir.

Kişisel farklılıklar nedeniyle uygulamada da farklılıklar olması her zaman mümkün. Özel durumlarda tabii ki farklı yöntemler denenecektir. Onlar da başka bir yazının konusu olsun diyelim...

Sağlıkla kalın…