Erotik Filmler Cinsel Hayatımıza Nasıl Dokunuyor?

Bakın öncelikle dikkatinizi çekmek istiyorum porno değil erotik film diyorum. Porno apayrı bir olay, oraya hiç girmeyeceğim, isterseniz sonra gireriz ama…

Ne diyordum, hah erotik filmler…

Ben çevremdeki kadınlardan biliyorum. Çoğu arkadaşım erotik filmlere karşı önyargılı yaklaşıyor, bu filmleri izlemek istediğinde içten içe kendine sinirleniyor, yapmaması gerektiğini düşünüyor, partnerlerine “gel hadi şöyle güzel bir erotik film açıp izleyelim” diyemiyorlar. Hatta bu tarz filmleri izlemeyi ahlaksızca bulanlar bile var. Herkesin düşüncesi kendine tabii ki ama bu kadar “öcü” gibi yaklaşmak yine o bir türlü yıkamadığımız tabularımızdan, yetiştirilme tarzımızdan kaynaklanıyor. Valla hiç öyle sandığınız gibi kötü değil, hatta faydaları say say bitmiyor 😊

Erotik filmler cinsel hayatınıza renk katar

Uzun süreli ilişkilerde seks hayatının monotonlaşması çok olası bir durumdur. İlk günkü gibi canlı tutabilenler de vardır belki kimbilir, onları buradan tebrik etmek ve önlerinde saygı ile eğilmek isterim. Sayılarının çok olmadığına eminim ama…

Cinsel yaşamınızı eski günlerdeki gibi daha heyecanlı ve renkli bir hale getirmek istiyorsanız bence en güzel yollardan biri erotik filmlerden yardım almaktır. Benim bile hala izlerken” Aaa o da neymiş bunu daha önce hiç görmemişim” dediğim detaylar çıkıyor ki” İzlediğim erotik filmler listesi hayli kabarıktır. Erotik filmler monotonlaşmış cinsel birlikteliklere renk katmasının yanında ilişkileri de canlandır, tazeler.

Başucu rehberiniz olur

Partnerinizle çok güzel bir cinsel hayatınız olabilir, gayet memnunsunuzdur ama yine de bu, farklı şeylere gözünüzü kulağınızı tıkamanız anlamına gelmez. Yenilik iyidir, hayat verir, can verir, rutinden sıyrılırsınız, yeni heyecanlar yaşarsınız. Başka çiftlerin nasıl sevişmeye başladığı, nasıl devam ettiği size yeni fikirler sunabilir.

Cinsel içerikli filmler cinsel hayata yeni başlamış çiftler için bir başucu rehberi niteliğindedir. Tecrübe kazanmanız için yol gösterici olabilir. Şahsen ben kitap okuyarak değil de izleyip deneyimleyerek öğrenmeyi tercih ederim hep, akılda daha kalıcı oluyor 😊

Ufkunuzu açar

Ufuk açma konusunda porno filmler daha etkili olsa da erotik filmlerden de öğrenecek yeni şeyleriniz olacaktır. Burada önemli olan partnerinizle birlikte aynı şeyi istemek. Filmlerden etkilenip gördüğünüz bir sahne size çok çekici gelirken partnerinize çok itici gelebilir ya da tam tersi. Aynı frekansta buluşmak çok önemli.



Cinsellik öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir davranıştır. Zamanla ufkunuz açılır, tabii isterseniz… Söyle düşünün. Bize önce harfleri öğretiyorlar, sonra kelimeler, cümleler derken okumayı ve yazı yazmayı öğreniyoruz zamanla. Peki bunu öğrendikten sonra herkes aynı şekilde mi okuyor ve yazıyor? Kimi takıla takıla okur, kimisi inanılmaz akıcı. Kimisinin el yazısı mükemmel oluyor, kimisininkini yazısını okuyabilene aşk olsun. Kimi roman yazıyor, kimi şiir yazıyor, güzel şiir okuyor, kiminin ağzını bıçak açmıyor. 😊 Anladınız siz beni değil mi?



Aşk oyunlarını kamçılar

İlişkilerin ilk başlarında hissettiğiniz heyecanı, tutkuyu arzuyu, eski ateşi yeniden alevlendirmenin en etkili yollarından biri de aşk oyunlarıdır. Hazır oyunlardan kopya çekmek için adres yine erotik filmleri gösteriyor.

Cinsel isteğinizi arttırır

İster partneriniz olsun ister tek tabanca olun, erotik filmler cinsel isteğinizi arttırır. İsteksizlik sorununa birebirdir, ayrıca partneri olmayanlar için mükkemmel bir önşevişmenin yerini tutabilir, daha güçlü orgazmlar yaşamasına vesile olabilir. Korkmayın ya ne kaybedersiniz ki!

SİZ SİZ OLUN BUNLARI YAPMAYIN