Vücudun Süpürgesi: Lif ve Kaynakları

Besin ögesi ve kalori değeri olmayan lifler pek çok kronik hastalığın oluşumunu da engeller.Çözünen lifler suda çözünerek bağırsaklarda jel oluşturur,kaynakları yulaf ezmesi, arpa, barbunya ve çeşitli meyve-sebzelerdir. Çözünmez lifler ise bağırsak kaslarını çalıştırır,beraberinde toksik maddeleri de vücuttan atar. Tam buğday unundan yapılmış ürünler, buğday ve mısır kepeği, meyve kabukları, karnabahar, yeşil fasulye ve patates gibi kök sebzeler çözünmeyen lif bakımından zengindirler.

Kabızlık ve ishalin önlenmesinde

Kan şekeri kontrolünde

Diyabet,kalp hastalıkları ve kanserden korunmada

Tok tutması ve iştah kontrolü sayesinde zayıflama sürecimizde lif tüketimimiz önemlidir.

Sağlığımız için günde kg başına 0.5 gr lif tüketmeliyiz.Peki lif tüketimini nasıl artırabiliriz?

Sebze ve meyveleri kabuklarını soymadan tüketelim.

Ekmek,makarna,pilavları tam buğday unlu tercih edelim.

Kuruyemiş,yulaf ezmesi tüketimini artıralım.

Öğünlerimize nohut,mercimek,arpa,salata ekleyelim.

Günlük en az 2 porsiyon taze meyve tüketelim.