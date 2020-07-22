Bayramda hafif tatlılar tercih edenler için 10 sütlü tatlı tarifi
Bayramı iple çekerken hangi tatlıyı yapacağınızı mutlaka düşünüyorsunuzdur. Sıcak yaz günlerinde çok ağır tatlılar tercih etmek istemiyorsanız bu tatlılar tam size göre. Hafifliğiyle diğer tatlıları geride bırakan sütlü tatlılar bu bayram çok sevilecek. İşte bayram sofralarınızın lezzetine lezzet katacak sütlü tatlılar…
Süt helvası tarifi
Fransızların creme brulee'si varsa bizim de süt helvamız var. Sütlü un helvasının üzeri çıtır karamelize şekerle kaplanmış bu haline herkes bayılacak. Üstelik yapılışı da çok kolay. İnanmayan tarifine bakabilir, hemen aşağıda...
Elmalı sütlü tatlı tarifi
Bol vitamine ihtiyacımız olan şu günlerde C vitamini ilaveli sütlü leziz bir tatlı... Bayram sofralarınıza çok yakışacak elmalı sütlü tatlı nasıl yapılır?
Kadayıflı sütlü tatlı
Sütlü tatlı sevenlerin yeni favorisi olacak hafif bir lezzet.. Klasik kadayıfa muhteşem süt dokunuşu, tatlının lezzetini ikiye katlayacak.
Zebra muhallebi tarifi
Daha önce yediğiniz bütün muhallebileri unutturacak bir tarif, zebra muhallebi. Çikolatalı ve vanilyalı muhallebi çeşitlerini bir araya getiren ve görüntüsüyle herkesi büyüleyen zebra muhallebi tarifimiz denemek isteyenler için bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Hindistan cevizli bardak tatlısı tarifi
25 dakikada hazırlanan çok pratik bir tatlı, bardak tatlısı. Muhallebi ve Hindistan cevizinin enfes uyumu da diyebiliriz onun için. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu tatlıyı denemek isterseniz, leziz bardak tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Fırın sütlaç tarifi
Geleneksel lezzetleri ve sütlü tatlıları sevenler fırın sütlaçta buluşuyor. Hafifliğiyle herkesin favori tatlılarından biri olan fırın sütlaçın yapılışı çok kolay. Kısa sürede yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz bu tatlının görüntüsü o kadar güzel olacak ki soğumasını beklerken sabırsızlanacaksınız. Mutlaka deneyin!
Sütlü armut tarifi
Klasik tatlılardan sıkıldıysanız hem pratik hem de farklı bir tarifle karşınızdayız. Sütlü armut... Zonguldak mutfağının en sevilen tatlarından olan sütlü armutun yapımı zahmetsiz ve vitamin değeri yüksek olduğu için rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir lezzet. Tek yapmanız gereken armutları keserek haşlayıp sütle servis etmek... Dilerseniz bu tarifi vanilyalı da deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Sütlü irmik tatlısı tarifi
Sıcak günlerde ağır tatlılar yemek istemeyenler için sütlü tatlılar oldukça ideal. Sütün lezzetini sonuna kadar hissedeceğiniz bu tatlının en önemli malzemelerinden biri de irmik. Süt ve irmik buluşunca hem hafif hem de dikkat çekici bir tatlı çıkıyor ortaya. Akşam yemeklerinin ardından yiyebilir veya beş çaylarınızın sultanı yapabilirsiniz. Peki sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?
Sultan lokumu tarifi
Lokum Türk mutfağının en değerli hazinelerinden biri. Sultan lokumu ise lokumun en leziz hali olabilir. Bol süt içeriğiyle çok da sağlıklı ve besleyici olan sultanların damağına layık bu lokumları misafirlerinize gururla ikram edeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Trileçe tarifi
Balkanlara özgü bir tatlı olan trileçe, Edirne’de de süt ve şerbet ile hazırlanmaktadır. Tadı harika ve çok hafif bir tatlı olan trileçenin yapımı biraz zahmetli olsa da hazırladığınız gibi biteceği kesin. Misafirlerine bu enfes tatlıyı ikram etmek isteyenler için tarifimiz aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle