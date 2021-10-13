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Konservatuvarın bitmeyen bina çilesi: Ünlü binadan plazaya

#İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı#Haldun Taner Sahnesi#Kadıköy
Konservatuvarın bitmeyen bina çilesi: Ünlü binadan plazaya

100 yılı aşkın süredir bina sorunuyla cebelleşen, 37 yıldır kullandığı Kadıköy rıhtımdaki tarihi binayı da restorasyon nedeniyle boşaltmak zorunda kalan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde bir plazaya taşınıyor.

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İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın da bulunduğu Kadıköy’ün sembol yapılarından Haldun Taner Sahnesi binası, depreme dayanıksız raporu olduğu için restore edilmek üzere boşaltılmıştı. Restorasyonun üç yıl sürmesi planlanırken yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü konservatuvarın nereye taşınacağına dair gelişmeler uzun süre belirsizliğini korumuştu. Bina sorunu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde plazaların ortasında bulunan, 1000 metrekare bahçeye sahip yeni bir binanın kiralanmasıyla çözüldü. Ancak yeni binada tadilat devam ettiği için konservatuvarda yüz yüze eğitim 15 Kasım’da başlayacak; o tarihe kadar öğrencilere uzaktan eğitim verilecek.

Gülsuyu Mahallesi, Sarmaşıklar Sokak’ta yer alan yeni binaya ulaşım, özellikle Avrupa Yakası’ndan gelen öğrenciler için kolay olmayacak. Kadıköy’den gelen öğrenciler metroyla yaklaşık yarım saatte okula ulaşabilecek ancak özellikle Avrupa Yakası’ndan gelen öğrenciler birkaç vasıta kullanmak durumunda kalacak.

1917’de Cağaloğlu’nda Darül-Elhan adıyla kurulan İstanbul Devlet Konservatuvarı, 100 yılı aşkın süredir bina sorunuyla cebelleşiyor. Süreç içerisinde İstanbul’un farklı bölgelerinde eğitim veren konservatuvar, 1986’da YÖK’e bağlandı ve 37 yıldır Kadıköy rıhtımdaki tarihi binada eğitim veriyordu. Bina, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon gerekçesiyle boşaltıldı.

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PROF. ÜNAL: OLABİLECEK EN İYİ YERE TAŞINIYORUZ

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Ünal, mevcut şartlarda olabilecek en iyi konumda ve koşullardaki yerleşkeye taşındıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

Konservatuvarın bitmeyen bina çilesi: Ünlü binadan plazaya

“Yüz yüze eğitim başlayana kadar rıhtımdaki binamızda idari işleri yürütmeye devam ediyoruz. Biz taşınana kadar Haldun Taner Sahnesi’nin restorasyonunu durdurdular, çünkü bu kadar enstrüman, 100 yıllık arşivin geçici olarak bir yere taşınması mümkün değil. Yeni binayı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü buldu, tüm masrafları üstlendi. Tadilat 27 Temmuz’da başladı, Maltepe’ye yeni bir konservatuvar yapılıyor bizim için. Eskisinin yerini tutmayacaktır ama olabilecek en iyi yere taşınıyoruz. Hem öğrencilerimiz hem biz bir an önce birbirimize kavuşmak için sabırsızlanıyoruz. Konservatuvara bahar kasımdan sonra gelecek.”

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#İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı#Haldun Taner Sahnesi#Kadıköy