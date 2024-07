Bu durumlarda su içmek yetmiyor hatta tehlikeli bile olabiliyor… İzotonik içecekler ne zaman tüketilmeli?

Haberin Devamı

Sıcak havalarda terleme yoluyla vücudumuz daha fazla sıvı kaybediyor. Bu kaybı yerine koymak için bolca su ve sulu gıdalar tüketmek gerekiyor.

Öte yandan, sıvıyla birlikte kaybedilen elektrolitleri de takviye etmek için özel olarak formüle edilmiş izotonik içecekler de böyle zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Peki susuzluğumuzu gidermek ve vücudumuzun dehidrasyona uğramasını önlemekte hangisi daha etkili?

Johns Hopkins Üniversitesi'nde acil tıp dersleri veren Dr. Matthew Levy, "İşin sırrı doğru dengeyi bulmakta" dedi.

Yukarıda da dediğimiz gibi, terle vücuttan sadece su atılmıyor. Vücudun birçok fonksiyonunda kritik rol oynayan tuz gibi çeşitli temel mineralleri de terle kaybediyoruz. Dolayısıyla elektrolit kaybını akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Dr. Levy, The Washington Post'a yaptığı açıklamada, "Yeterli miktarda sıvı tüketmek vücudunuzun günlük işlevlerini yerine getirmeyi sürdürmesi için çok önemli. Özellikle uzun süreli sıcaklarda bunun önemi daha da artıyor" dedi.

Uzmanlar, sağlıklı sıvı tüketimiyle ilgili önemli noktaların altını çizdi.

NE İÇTİĞİNİZ VE NASIL İÇTİĞİNİZ DE ÖNEMLİ

GOES Health sağlık uygulamasının tepe yöneticisi ve acil durum uzmanı Dr. Grant Lipman, dengeli ve besleyici gıdalarla beslenen kişilerin birçoğu için sadece su içmenin yeterli olabileceğini belirtti.

Yüksek sıcaklıklarda uzun süre dışarıda kalacak olan kişilere güne su içerek başlama tavsiyesinde bulunan Dr. Lipman, "Litrelerce su içmekten bahsetmiyoruz, dışarı çıkmadan önce iki bardak içmeniz yeterli olur" dedi.

Dr. Lipman, "Vücudunuz fazlalık suyu atacak. Yani önden 2 litre su içmenin sık sık tuvalet ihtiyacı hissetmek dışında bir etkisi olmaz" ifadelerini kullandı.

Dr. Levy ise su yerine şekerli kafeinli içecekler ya da alkol tüketmenin çok yanlış olduğunu belirtti. Zira şeker, kafein ve alkol vücuttaki dehidrasyonu artıran etkenler.

Bunun yerine uzmanlar özellikle çok sıcak havalarda dışarı çıkarken çantaya bir şişe su atmayı tavsiye ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, açık havada dışarıda çalışırken her 15-20 dakikada bir 200 mililitrelik bir bardak su içmeyi tavsiye ediyor. Çünkü uzun aralıklarla büyük miktarlarda su içmektense sık sık küçük miktarlarda su içmek vücut için daha faydalı.

Dr. Levy, "Sürekli su kaybediyoruz. Sıcaklığın ve nemin yüksek olduğu günlerde, daha fazla suyu daha hızlı kaybediyoruz" dedi.

SUDAN DAHA FAZLASINA NE ZAMAN İHTİYAÇ VAR?

Uzmanlar, açık havada uzun süre boyunca zorlayıcı faaliyetler ya da ağır egzersizler yapacak kişilere su tüketimini izotonik bir içecekle takviye etme uyarısında da bulundu.

Dr. Levy, "Böyle durumlarda ter yoluyla kaybedeceğiniz elektrolitleri sadece su içerek yerine koyamazsınız" dedi.

Aslına bakılırsa, böyle durumlarda çok fazla su içmek tehlikeli bile olabiliyor. Vücuttaki zaten azalmış olan elektrolitler su tüketimiyle seyreldiğinde ortaya ölümcül olabilen hiponatremi yani vücuttaki sodyum düzeylerinin anormal derecede düşük olması durumu çıkıyor.

Dr. Levy, izotonik içecekleri tüketmeden önce içeriğindeki malzemelerin kontrol edilmesi özellikle de şeker ve kafein miktarı konusunda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Çok fazla şeker ve kafein içeren içecekleri tercih etmemek gerekiyor.

Dr. Lipman ise izotonik içeceklerin tüketiminin abartılmaması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Elektrolitli içecekler ya da takviyeler vücudunuzun sodyum kaybetme hızını düşürse de bunları çok fazla tüketmek de vücuttaki minerallerin seyrelmesiyle sonuçlanacaktır."

Cleveland Clinic kaynaklarına göre, 1 ya da 2 izotonik içecek çoğu kişi için yeterli olabilir. Susuzluğunuz halen geçmediyse suyla devam etmek daha iyi bir seçim olacaktır.

GEREĞİNDEN FAZLASINI İÇMEYİN

İster su olsun ister sporcu içeceği, gerekenden fazlasını içmemek gerekiyor. Dr. Lipman, "Susadığınız zamanlarda su içmelisiniz" dedi.

İzotonik içecekler dahil çok fazla sıvı tüketimi durumlarında cips ya da kraker gibi tuzlu atıştırmalıkları da ihmal etmemek gerekiyor. Bu yiyecekler vücuttaki tuzun takviyesine yardımcı oluyor ve aşırı sıvı tüketiminin yarattığı hasarı önlüyor.

Son olarak su tüketiminde her bünyenin farklı olduğunu da akılda tutmakta fayda var. Eğer ileri derecede bir hastalığınız varsa ya da vücudunuzun sıvıları ve elektrolitleri işleyişini etkileyen bir ilaç alıyorsanız, ne kadar sıvı tüketmeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışmalısınız.

The Washington Post'un "Water or electrolyte drinks: Which is better when it’s hot out?" başlıklı haberinden derlenmiştir.