Bitter çikolatanın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor ama... Yanında mutlaka bunu da tüketin

“Bitter çikolata magnezyum açısından zengin bir kaynaktır”
Bitter çikolatanın faydalarından söz eden Çakaloğlu, “Çikolatanın faydaları arasında, özellikle bitter çikolata, antioksidanlar açısından zengindir. Bitter çikolatanın sağlığa olan faydaları üzerine yapılan araştırmalar gerçekten ilginç bulgular ortaya koymaktadır. Bitter çikolatanın yüksek antioksidan ve flavonoid içeriği sayesinde antioksidan kapasitesi arttırılabilir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyabilir, bu da genel sağlık için önemli bir koruma sağlar. Ayrıca, bitter çikolata magnezyum açısından zengin bir kaynaktır. Magnezyumun yeterli alımı kas krampı, yorgunluk, depresyon ve sinirlilik gibi durumları hafifletebilir. Buna ek olarak, yapılan bazı araştırmalar stresin neden olduğu fiziksel dengesizliklere karşı bitter çikolatanın destek sağladığını göstermektedir. Stres yönetiminde yardımcı olabilecek bu etkiler, genel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir” diye konuştu.