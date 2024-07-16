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Bitter çikolatanın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor ama... Yanında mutlaka bunu da tüketin

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#Sağlık#Yaşam#Çikolata
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 09:19

Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, kaliteli ve doğru miktarda çikolata tüketimin önemini vurguladı. Çakaloğlu, sağlıklı bireyler için günde 20-30 gram bitter çikolata tüketiminin makul bir miktar olarak kabul edildiğini söyledi.