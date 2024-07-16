Bitter çikolatanın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor ama... Yanında mutlaka bunu da tüketin

“Güvenilir markaları tercih etmek önemlidir”

Çikolata satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri söyleyen Çakaloğlu, “Bitter çikolata seçiminde dikkatli olmak büyük önem taşır. Özellikle Consumer Reports'un raporunda bahsedilen kadmiyum ve kurşun gibi ağır metallerin yüksek seviyelerde bulunması, tüketiciler için endişe verici bir durumdur. Bu metallerin uzun süreli ve düzenli maruz kalımı sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Gıda güvenliği konusunda bilinçli olmak, etiketleri doğru okumak ve güvenilir markaları tercih etmek önemlidir. Bazı markalar üretim süreçlerinde daha sıkı kalite kontrolü yapabilir ve ağır metal içeriğini minimize etmek için çaba gösterebilir. Ancak, her zaman için tüketici olarak etiketlerdeki bilgileri kontrol etmek ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek önemlidir. Beslenme uzmanları, tüketicilerin gıda okuryazarlığını geliştirmelerini ve sağlık açısından potansiyel riskleri azaltmalarını önerir. Bu tür raporlar, tüketicilerin daha bilinçli ve sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olabilir” dedi.