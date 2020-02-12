Ders saatini ve akademisyenleri öğrenciler seçiyor

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Eğitim Fakültesi öğrencileri, ‘Öğrenci Merkezli Ders Programı’ ile hafta içi istediği gün ve saatte istediği derse giriyor. ‘Öğrenci Dostu Fakülte’ projesi kapsamında öğrenciyi merkeze alan fakültede, uygulanan programla ders programlarını oluşturan öğrenciler, akademisyen seçiyor; kendi bölümü dışında fakülteye bağlı başka bölümdeki öğrencilerle ders alabiliyor. Çalışan veya erken uyanamayan öğrenciler de bu uygulamayla problemleri aşarak hem eğitimlerini sürdürüyor hem kendilerine daha fazla vakit ayırabiliyor.

KENDİLERİNE ZAMAN AYIRABİLİYORLAR

Eğitimin artık öğrenci merkezli olduğunu belirten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu, şöyle konuştu:

“Program tamamen esnek. Öğrenciler tercihlerine göre derslerini seçip programlarını oluşturuyor. Eski dönemde olduğu gibi sekiz yarıyıl bir şubede çakılı olarak öğrenim görme zorunluluğu yok. Artık bir şubede sürekli ders görme anlayışı yok. Bir derste çok farklı dönemlerde, şubelerde öğrenciler olabiliyor. Bir öğrenci artık açık olan derslerde alternatiflere göre farklı hocalardan farklı günlerde ve farklı saatlerde alternatifler içerisinde istediği dersi alma şansına sahip. Fakültedeki bir derste farklı bölümlerden öğrenciler bir arada ders görüyor. Bu sayede öğrenciler kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.”

Sabah uyanmak zor geliyor

Sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde okuyan Havva Bayır, uygulamayla istedikleri saatte okula gelmenin kendileri için büyük avantaj oluşturduğunu söyledi. Erken uyanamadığını ve programını buna göre oluşturduğunu belirten Bayır, “Saat 07.00’de uyanmak çok zor geliyor. Derslerimi saat 10.00’da seçebiliyorum. İstediğim derslerden iyi anlayabileceğim hocayı seçiyorum. Öğrenciye fırsat tanınması her zaman iyi, seçimleri kendimizin yapması çok önemli. Oluşturduğum programla dersleri dolu dolu geçiyor” diye konuştu.

Tam burslu doktora imkânı

Yaşar Üniversitesi, yüksek lisans ile doktora programlarına yeni uzmanlaşma alanları ekledi. Öğrenciler; endüstri mühendisliği, sanat ve tasarım, uluslararası lojistik yönetimi, özel ve kamu hukuk alanları gibi lisansüstü programlarla farklı alanlarda kendilerini geliştirme olanağı yakalayacak. Tüm doktora programlarına ve sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler, tam burslu olarak eğitim alacak.