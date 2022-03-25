BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe oldu

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Günümüzde kesintisiz ve güvenli iletişimin son derece önem taşıdığına değinen BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, “Son zamanlarda dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve buna paralel küresel uygulamalardaki kesintiler, teknolojide yerliliğin kritik önemine yeniden tanık olmamızı sağladı. Bugün teknoloji ihracatında güçlü ülkeler, artık kriz süreçlerinde ihraç ettikleri teknolojiler, ürün ve hizmetler üzerinden ülkelere yaptırımlar uygulayabiliyor, bu sebeple yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi hem iletişim ve teknoloji faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak hem de güvenlik açısından stratejik önem arz ediyor. 33 ülkede 7 operatörle yaptığımız küresel anlaşmalarla birlikte 2022’de BiP’i daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun çaba göstereceğiz” dedi.

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Gökhan Yüksektepe kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü’ndeki lisans eğitimini 2000 yılında tamamlayan Gökhan Yüksektepe, MBA programındaki yüksek lisans derecesini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2003 yılında aldı. İş hayatına 2000 yılında Turkcell’de Network Planlama Mühendisi olarak başlayan Yüksektepe, 2007-2015 yılları arasında Superonline’da Network Planlama Yöneticisi, 2015-2020 yılları arasında ise Turkcell Güney&Batı Bölge Saha Operasyon Direktörlüğü görevini üstlendi. Yüksektepe, 2020 yılından beri Dijital Servisler&Çözümler Grubu’nda Gelişen Platformlar Direktörlüğü görevini sürdürüyordu.