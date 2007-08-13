Hafta sonunuz nasÄ±l geÃ§ecek

CUMARTESÄ°



KOÃ‡

DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi ileri sÃ¼rmek iÃ§in biraz daha beklemeniz ve insanlara zaman vermeniz gerekiyor. BugÃ¼n bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± ilgilendiren bir konuda karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Basit gibi gÃ¶rÃ¼nsede bu gibi ÅŸeylerden kaÃ§malÄ±sÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ kimseyi memnun edemeyip, baÅŸÄ±nÄ±za dert alma durumunda kalabilirsiniz. SevdiÄŸiniz insanlarÄ±n size olan ilgileri sizi mutlu edebilir. BazÄ± gÃ¼zel teklifler alabilirsiniz. BunlarÄ± kaÃ§Ä±rmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Eski bir dostunuzla buluÅŸmanÄ±z ve bazÄ± konularda yeni fikirler edinmeniz de mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â Â Â

BOÄžA

BugÃ¼n hayal gÃ¼cÃ¼nÃ¼z ve hislerinizin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ± bir gÃ¼ndesiniz. BazÄ± kimselerin hakkÄ±nÄ±zda yanlÄ±ÅŸ hÃ¼kme vardÄ±klarÄ±nÄ± anlasanÄ±z bile bunu dÃ¼zeltmek iÃ§in birÅŸey yapmak iÃ§inizden gelmeyebilir. SevdiÄŸiniz misafirleriniz olabilir veya siz davet edilebilirsiniz. Fiziksel daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k durumunda olabilirsiniz. UnutkanlÄ±k, saÄŸa sola Ã§arpmak veya birÅŸeyler kÄ±rmak gibi ÅŸeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Buna karÅŸÄ±lÄ±k duygusal zenginliÄŸe sahipsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z biraz daha Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmak zorunda. Dostlar arasÄ±ndaki iletiÅŸimi saÄŸlayabilir, dargÄ±nlarÄ± barÄ±ÅŸtÄ±rabilir veya bir iÅŸi yapmalarÄ±nda yardÄ±mcÄ± olabilirsiniz.Â Ailenizle ilgili bazÄ± masraflar yapmanÄ±z gerekebilir bugÃ¼n para aÃ§Ä±sÄ±ndan tedarikli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizi rahatsÄ±z eden bazÄ± konularda huzura kavuÅŸacaksÄ±nÄ±z. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili bir yanlÄ±ÅŸ yapmak Ã¼zeresiniz. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizi yeniden gÃ¶zden geÃ§irin. BugÃ¼n ev ortamÄ±nda fazla kalmanÄ±z daha iyi olabilir.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n ortaya Ã§Ä±kabilecek oyalayÄ±cÄ± ve yorucu ÅŸeylerden kaÃ§Ä±nmanÄ±z lazÄ±m. HayatÄ±n size saÄŸlayacaÄŸÄ± zevklerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kartmaya bakÄ±n. EÄŸer yalnÄ±z bir bir yengeÃ§seniz karÅŸÄ± cinsle aranÄ±zda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir yakÄ±nlaÅŸma olabilir. AranÄ±zda fazla yakÄ±nlÄ±k olmayan bir kiÅŸiyle yapacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸme ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± iyiye doÄŸru dÃ¶ndÃ¼recek. Siz bir kadÄ±n yengeÃ§seniz, karÅŸÄ± cinsle iliÅŸkilerinizde karÄ±ÅŸÄ±k bir dÃ¶neme girmektesiniz. Sizin iÃ§in en kÃ¶tÃ¼ durum kararsÄ±zlÄ±ktÄ±r. Ã–nÃ¼nÃ¼ze gelen fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirmekte acele etmezseniz bunu kaÃ§Ä±rabilirsiniz.

ASLAN

KarÅŸÄ±nÄ±za bazÄ± fÄ±rsatlar Ã§Ä±kacak. Harekete geÃ§meniz ya da fÄ±rsatlarÄ± kaÃ§Ä±rmanÄ±z size kalmÄ±ÅŸ birÅŸeydir. Ancak, bu fÄ±rsatlarÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±m diye fazla Ã¼zÃ¼lmeyin Ã§Ã¼nkÃ¼ aynÄ± imkan sizin iÃ§in yeniden doÄŸacak. Evinizde ve ailenize yakÄ±n olduÄŸunuz ya da fazla dolaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde daha rahat ve mutlu olacaksÄ±nÄ±z. Size sÃ¶ylenen ÅŸeyleri veya yapÄ±lan teklifleri iyi deÄŸerlendirmelisiniz. Ä°nsanlara fazla iyimser ve samimi davranmaktan vazgeÃ§melisiniz. Ã–nemli geliÅŸmeler ve fÄ±rsatlarÄ±n eÅŸiÄŸindesiniz. Bu dÃ¶nemde dÃ¼ÅŸÃ¼nce yÃ¶nÃ¼nden oldukÃ§a zenginsiniz. En imkansÄ±z gÃ¶rÃ¼nen ÅŸey bile gerÃ§ek olabilir.

BAÅžAK

Bu gÃ¼n yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerden gelen her ÅŸeyi ÅŸÃ¼pheyle karÅŸÄ±layabilirsiniz. Evinizle ilgili uzun sÃ¼redir elinizin deÄŸmediÄŸi iÅŸleri halletme fÄ±rsatÄ± bulacaksÄ±nÄ±z. Dinlenme zamanÄ±nÄ± gerÃ§ekten dinlenmeye ayÄ±rmanÄ±z iyi olur. Kendinizi yÄ±pratma meylindesiniz. Sizden haber ya da yakÄ±nlÄ±k bekleyen birisi, size belli etmemekle birlikte iÃ§ten iÃ§e yÄ±kÄ±lÄ±yor. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgilenmeniz gerekli. Kendinizi her konuda gereÄŸinden fazla yoruyor ve harcÄ±yorsunuz. Arada sÄ±rada dinlenmek iÃ§in de zaman ayÄ±rÄ±rsanÄ±z herÅŸeyi daha iyi yÃ¼rÃ¼tÃ¼rsÃ¼nÃ¼z.

TERAZÄ°

Ä°stemeden sarfettiÄŸiniz sÃ¶zler nedeniyle Ã§evrenizdeki insanlarÄ±n tepkilerini Ã¼zerinize Ã§ekebilirsiniz. BugÃ¼n emin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda giriÅŸimlerde bulunmaktan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. TecrÃ¼beli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularda ÅŸanslÄ± deÄŸilsiniz. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, Ã¶zellikle yirmi yaÅŸ veya altÄ±ndaysanÄ±z ebeveynleriniz, evli bir teraziyseniz eÅŸiniz bazÄ± konularÄ±, tam olarak anlamamalarÄ±Â yÃ¼zÃ¼nden engelleyebilir. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir terslik yok. Kendinizi ve isteklerinizi iyi ifade etmeniz gerekiyor.

AKREP

BugÃ¼n yeni geliÅŸmeler olabilir ve zaman sizin iÃ§in Ã§ok deÄŸerli hale gelebilir. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, daha Ä±lÄ±mlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde kaybetmeniz muhtemel olan bir kavgaya girersiniz.Â Bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda veya bir eÄŸlence ortamÄ±nda bulunabilirsiniz. EÄŸer dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z bir kimse varsa ona dikkat etmelisiniz. Sizi son derece sakarlaÅŸtÄ±rabilecek bazÄ± etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Ã‡evrenizdeki kimseler iÃ§in faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± durumlar olabilir bunlarÄ± ihmal etmemelisiniz.

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YAY

BazÄ± ÅŸeyleri Ã§ok fazla bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorsunuz. Genel iliÅŸkileriniz ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z hareketlenecektir. Olaylar karÅŸÄ±nÄ±za aniden Ã§Ä±kabilirler. Bir yolculuk yapmak zorunda kalabilirsiniz ve bu yolculuk sizi gereÄŸinden Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±rabilir.Â Åžimdilik bu gibi durumlara ses Ã§Ä±kartmamanÄ±z daha iyi olabilir.EÄŸer yalnÄ±z bir yaysanÄ±z bugÃ¼n yeni arkadaÅŸlÄ±klar hakkÄ±nda Ã¼mit verici geliÅŸmeler olabilir fakat onlara gÃ¼venmemeniz gerekiyor. BugÃ¼n baÅŸlatabileceÄŸiniz iliÅŸkilerin sonu iyi gelmez.

OÄžLAK

Gezegenlerin gÃ¼nlÃ¼k etkisi nedeniyle psikolojik ve fiziksel olarak gÃ¼Ã§sÃ¼z olduÄŸunuz bir gÃ¼ndesiniz. Ãœzerinizdeki uyuÅŸukluÄŸu atmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n ve en azÄ±ndan bir ÅŸeylere baÅŸlayÄ±n. EÄŸer baÅŸlamazsanÄ±z, asla sonunu geteremezsiniz ve onlar sadece dÃ¼ÅŸÃ¼ncede kalÄ±rlar. YarÄ±da da kalsa siz baÅŸlayÄ±n devamÄ±nÄ± nasÄ±l olsa getirirsiniz. KarÄ±ÅŸÄ±k bir durumda son derece olumlu bir karar vermeniz ya da tercih yapmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Aniden bir yere Ã§aÄŸÄ±rÄ±labilirsiniz, halletmeniz gereken bir durum ortaya Ã§Ä±kabilir. KararsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± Ã§abuk yenmeniz gerekir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin fazla kendinize merkezlenmiÅŸ olmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bundan sÄ±yrÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z.

KOVA

Hedeflerinizi elde etmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir itilim duymanÄ±z ve amacÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in her yolu mÃ¼bah saymanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu tutumlarÄ±nÄ±z Ã§evreyi kÄ±rmanÄ±za ve sadece yeni dÃ¼ÅŸmanlar kazanmakla kalmayÄ±p, eski dostlarÄ± da en azÄ±ndan kaybetmenize sebep olabilir. Ancak dostlarÄ±nÄ±zÄ± kaybederseniz onlarÄ± yeniden kazanmanÄ±z Ã§ok zor olabilir. Ã–zellikle bu devirde insanÄ±n gerÃ§ek dostlarÄ±na her zaman ihtiyacÄ± olabilir. Sanat ve eÄŸlenceye yÃ¶nelik hoÅŸ bir gÃ¼n yaÅŸamaktasÄ±nÄ±z. Sanatsal bir faaliyete ya da bir davete katÄ±labilirsiniz.

BALIK

BugÃ¼n gezegenlerin Ã¼zerinizdeki etkileri nedeniyle karÅŸÄ± cinse anlayÄ±ÅŸsÄ±z bir tutum iÃ§ine girebilirsiniz. Yani karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde duygularÄ±nÄ±zÄ± ifade edebilmeniz Ã§ok zordur. Sebebi olmayan sinir gerilimleriniz olabilir. Ã–zellikle siz bir kadÄ±n balÄ±ksanÄ±z bugÃ¼n fazlaca asabi olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Fiziksel enerjiniz yÃ¼ksek olmakla beraber zaman zaman, Ã§abuk geÃ§en bitkinlikler duymanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BugÃ¼n bu tÃ¼r enerjisizlikler yaÅŸamanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. HayatÄ±nÄ±zda bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapmak gerektiÄŸini ciddi ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir ve bu konuda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z planlarÄ±nÄ±zÄ± yeniden ele alabilirsiniz.



PAZAR

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KOÃ‡

Ã‡evrenizdeki insanlarÄ± kendi ÅŸemsiyeniz altÄ±na alma isteÄŸiniz, onlarda mÃ¼thiÅŸ bir gÃ¼ven duygusu uyandÄ±racaktÄ±r. BÃ¶ylece hem onlarÄ±n gÃ¼veni hem de onlar sayesinde kendi gÃ¼veninizin pekiÅŸmesi sizi rahatlatacaktÄ±r. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan biraz kritik bir dÃ¶nemdesiniz. Gerek fiziksel ve gerekse ruhsal yapÄ±nÄ±zda bazÄ± sorunlar yaÅŸÄ±yabilirsiniz. Bununla beraber bu, mutlaka hasta olacaksÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelmez. Sadece meyilli olduÄŸunuzu gÃ¶sterir. Depresyon ve isteksizlik hali kaÃ§Ä±nÄ±lmaz gibidir. Bu dÃ¶nemde sizi Ã¼zebilecek olaylarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. AslÄ±nda, kendinizi dÃ¼ÅŸÃ¼nmeniz gerekiyor.

BOÄžA

BugÃ¼n yeni fikir ve planlara da aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Maddi konularda iyi dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir yatÄ±rÄ±m sonucunda yÃ¼klÃ¼ miktarda para kazanabilirsiniz. Siz hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, kadÄ±nlarla olan dostluk iliÅŸkileriniz verimlidir. Yeni arkadaÅŸlÄ±klar kurmaya meyillisiniz. Bu dÃ¶nemde yeni bir aÅŸk iliÅŸkisi de geliÅŸtirebilirsiniz. GeÃ§tiÄŸiniz hafta iÃ§inde bazÄ± ufak tefek dargÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ±z ya da zararlarÄ±nÄ±z olmuÅŸsa bugÃ¼n onlarÄ± iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapabilirsiniz. YazÄ±lÄ± veya yazÄ±yla ilgili ÅŸeylerden ya da konulardan fayda gÃ¶rebilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n aktiviteler sizi cezbedebilir. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda aÅŸk hayatÄ±nÄ±zda da aÅŸÄ±rÄ± derecede ÅŸanslÄ± olduÄŸunuzu sÃ¶ylemek gerekir. Spor aktiviteleri ile her zamankinden daha fazla ilgilenebilirsiniz veya en azÄ±ndan uzun yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere Ã§Ä±kma ihtiyacÄ± duyabilirsiniz. Ä°steklerinizde ve aktivitenizde artÄ±ÅŸ olabilir. Eski dostlarÄ±nÄ±z sizi arayÄ±p sohbetleriyle canlandÄ±rabilirler. Duygusal iliÅŸkilerinizde de mutlu bir gÃ¼n yaÅŸayabilirsiniz. Bu zamanda kÃ¼Ã§Ã¼k gayretlerle bÃ¼yÃ¼k ÅŸeyler kazanabilirsiniz.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n kolay etkilenebilir ve baÅŸtan Ã§Ä±kabilirsiniz. AtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z maceradan bir ÅŸey elde edemeyeceÄŸiniz gibi, bu kez de birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiyi kaybedebilirsiniz. Ä°dealleriniz ve gerÃ§ek arasÄ±ndaki uyuÅŸmazlÄ±klar hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± getirebilir. HayatÄ±nÄ±zda birÃ§ok olumlu deÄŸiÅŸiklik meydana gelebilir. BugÃ¼n herÅŸeyin heyecanlÄ± bir ÅŸekilde altÃ¼st olacaÄŸÄ±, heyecanlÄ± fakat kÃ¶tÃ¼ olmayan etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Beklenmedik ÅŸeyler yapmaya meyillisiniz. KafanÄ±zda son derece zengin, orijinal ve yararlÄ± fikirler olabilir.

ASLAN

BugÃ¼n bir aÅŸk olayÄ±nÄ± sonuÃ§landÄ±rmanÄ±z veya bu konuda istediÄŸinizi elde etmeniz de olasÄ±dÄ±r. EÅŸinize ya da sevgilinize yapacaÄŸÄ±nÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼k sÃ¼rprizler beraberliÄŸinizdeki tekdÃ¼zeliÄŸi ortadan kaldÄ±rabileceÄŸi gibi mutluluÄŸunuzu da gÃ¼Ã§lendirebilir. Belli bir kazancÄ±nÄ±z varsa, bunda bazÄ± artÄ±ÅŸlar yaÅŸamanÄ±z ya da ailenize baÄŸlÄ±ysanÄ±z onlardan maddi destek gÃ¶rmeniz mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Bu arada harcamalarÄ±nÄ±zda oluÅŸabilecek artÄ±ÅŸlarÄ± da dengelemeniz gerekiyor.

BAÅžAK

BugÃ¼n sosyal iliÅŸkilerinizi geliÅŸtirebilecek ama problem haline gelen konularÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in uygun bir dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor bundan yararlanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yenilikler ve olumlu bir hava yaratacak olan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z maddi kazanÃ§larÄ±nÄ±zÄ±n artmasÄ±nÄ± da saÄŸlayabilir. Yine de tedbirli davranmaya Ã¶zen gÃ¶sterin. Ã‡evrenizde bazÄ± huzursuzluk olabilir. Bunlardan etkilenip, kendi huzurunuzu kaÃ§Ä±rmayÄ±n. BugÃ¼n herÅŸeye anÄ±nda uygun bir tepki gÃ¶stermek, uygun bir cevap bulmak zorundasÄ±nÄ±z. Dikkatsiz davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼k kazalara neden olabilir.

TERAZÄ°

Yeterince dinlenememiÅŸ olmak sizi zorlayabilir. BoÅŸuna zaman ve para kaybetmeniz olasÄ±dÄ±r. BugÃ¼n alÄ±ÅŸveriÅŸ, iletiÅŸim ve haberleÅŸme alanlarÄ±nda bazÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Maddi durumunuz gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±na raÄŸmen bugÃ¼n yeni bir iÅŸ kurmaya ya da baÄŸlantÄ± yapmaya kalkÄ±ÅŸmamanÄ±z sizin lehinize olacaktÄ±r.Bu tÃ¼rden projeleriniz varsa ertelemelisiniz. Herhangi bir problem Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemiyorsanÄ±z bu sÃ¼rede pahalÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸten kaÃ§Ä±nmak Ã§ok akÄ±llÄ±ca bir karar olacaktÄ±r.Â

AKREP

BugÃ¼n gÃ¶sterdiÄŸiniz gayretlerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alacak ve kalbinizi ferahlatacaksâ€ºnâ€ºz. BugÃ¼n maddi aÃ§Ä±dan da ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z ve bazÄ± ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok ucuza karÅŸÄ±lamak imkanÄ± bulabilirsiniz. BugÃ¼n Ã§evrenizdeki kimseler hakkÄ±nda yeni deÄŸerlendirmeler yapmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BazÄ± konularda fazla ihtiyatsÄ±z dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz. BugÃ¼n yapacaÄŸÄ±nÄ±z ufak tefek yolculuklar sayesinde zevkli anlar yaÅŸayabilir yeni ÅŸeyler keÅŸfedebilirsiniz. Bu keÅŸifleriniz size tÃ¼mÂ yorgunluÄŸunuzu Ã¼zerinizden atmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacak ve huzur verecektir.

YAYÂ

AklÄ±nÄ±za esen herÅŸeye birden sahip olmak iÃ§in acele etmeyin. HerÅŸeyin bir sÄ±rasÄ± var. YakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±zdan yardÄ±m gÃ¶rebilirsiniz ancak onlarÄ±n bazÄ± problemleri nedeniyle biraz baÅŸÄ±nÄ±z aÄŸrÄ±yabilir. SevdiÄŸiniz arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla birlikte bir organizasyon yapÄ±p, bir yerlere gidebilir ya da gÃ¼nÃ¼ eÅŸiniz veya sevgilinizle geÃ§irebilirsiniz. Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n daha az masraflÄ± olanlarÄ± tercih etmeyi unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Mesleki konularda yeni bir atÄ±lÄ±m ya da iÅŸ deÄŸiÅŸikliÄŸi bu ara aleyhinizde sonuÃ§lanabilir.

OÄžLAK

Duygusal konularda evli ya da beraberliÄŸi olan bir kimseyseniz iliÅŸkilerinizde apayrÄ± bir canlÄ±lÄ±k hissedebilirsiniz. Ä°steklerinizi dile getirmekte zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve kendinizi karÅŸÄ± tarafÄ±n arzularÄ±na uydurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir tutumunuz olabilir. YalnÄ±z bir oÄŸlaksanÄ±z bugÃ¼n yeni bir iliÅŸkinin ilk adÄ±mlarÄ±nÄ± atabilirsiniz. BugÃ¼n herÅŸeyi baÅŸarabilecek ve elde edecek gÃ¼Ã§tesiniz.GeliÅŸmelere Ã¼mitsiz bakmayÄ±n. HerÅŸey iyiye gidecektir. Kendinize gÃ¼venerek giriÅŸeceÄŸiniz bÃ¼tÃ¼n iÅŸlerde baÅŸarÄ±lÄ± olmamanÄ±z iÃ§in hiÃ§bir sebep yok.

KOVA

BugÃ¼n duygusal iniÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara dikkat etmeliÂ ve eÅŸinizin zaman zaman sizinle aynÄ± eÄŸlence anlayÄ±ÅŸÄ±nda olmayabileceÄŸini normal karÅŸÄ±lamalÄ±sÄ±nÄ±z.Â Belki fazla duygusalÂ ya da hassas olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bir sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz bir dostunuz sizi arayÄ±p Ã§ok Ã¶nemli bilgiler verebilir. Ona zaman ayÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. YalnÄ±z bir kovaysanÄ±z bugÃ¼n bir maceraya atÄ±labilirsiniz. Aile bÃ¼yÃ¼klerinizden size gelebilecek olan bir teklif var. Sorumluluk altÄ±na girmeniz gerekebilir.