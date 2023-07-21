‘Zoom’a disiplin yok! CHP'de büyük yüzleşme: 'Zoom krizinin' tarafları karşı karşıya gelecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk televizyonunda ‘Zoom kirizi’, Ümit Özdağ ile yapılan protokol ve seçimler başta olmak üzere gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“(Milletvekilleri için dönem sınırlaması gelecek mi?) Yenilenmeye ihtiyacı var partinin. Uzun süre parlamentoda bulununca bir süre sonra heyecanınızı kaybediyorsunuz, o nedenle 2-3 dönem olabilir.

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BANA OY VERİN DİYE TELEFON AÇMAM

Geçmişte genel başkanlar nasıl değiştiyse şimdi de değişir. Genel Başkanlar eleştirilebilir, bizde tek adam yok. Bir hatam, eksiğim varsa gelip beni uyarırlar. Örneğin ben hiçbir delegeye ‘bana oy verin’ diye telefon açmam. Bunu dediğiniz an genel başkanlık yapamazsınız. Biz gelenekleri, kurumları olan bir partiyiz. Sıradan bir parti değiliz.

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Bu geminin kaptanı benim, kaptan gemiyi dalgalı ortamda denizde bırakmaz, sağlam limana yanaştırır.

(Liman neresi?) Kurultay. Kurultay tarihine de PM karar verecek. Benim yaklaşımım yerel seçimlerden önce yapılması.

SEÇİM SONUÇLARINI YENİLGİ GÖRMÜYORUM

Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum, kazanamadık. Kazanamamamızın nedenleri var. Bir iki sandıklı yerlerde oyumuz düşük, biz buralara yeteri kadar gitmemişiz. Kabahat kusur varsa bize aittir. Buralarda oturanlar enflasyonu kentlerde oturanlar kadar hissetmemiş. Ama büyük kentlerin büyük kısmında biz birinciyiz. Makul, demokratik ölçüler içerisinde bir seçim yapmadık.

ZOOM TOPLANTISI ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ

(Zoom toplantısı) Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim. Gerek görmedim. Sonuçta partiye uzun süre emek veren arkadaşların yaptığı bir toplantı diye düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Normal bulmadım. (Bunun bir sonucu olabilir mi?) Hayır. (Süreci nasıl yöneteceksiniz?) Onu biz yönetiyoruz zaten.

TEKRARINDA GEREĞİNİ YAPARIM

(Size karşı bir girişim olarak görmediniz mi?) Parti içinde bir kişi genel başkanlığa adaysa bunun yolu kuralları bellidir, gelir aday olur. Başımın üstünde yeri vardır, kimse de neden aday oldun diye sormaz. Arkadaşlarıyla birlikte ortak hareket de edebilir, gelip parti toplantılarında da konuşabilirler; bu bizim geleneğimizde var. Ama burada etik değerlere uyulması gerekir.

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(Disiplin süreci işletilecek mi?) Hayır. (Görevden almayı düşünüyor musunuz?) Hayır.

(İmamoğlu bu şekilde 200 toplantı yaptığını söylüyor) Olabilir. Her toplantı yapana telefon açıp ‘niye yaptınız’ diye sormam. Ama ülkenin bu kadar ciddi sorunu varken CHP’nin iç sorunlarının tartışma konusu olması beni rahatsız ediyor. Bu konuda bütün arkadaşlarımı uyardım. Kural dışına çıkıldığında ve tekrarlandığında gereğini yaparım. (İmamoğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı’na adaylığını ister misiniz?) Olmasını isterim.

ÖZDAĞ İLE PROTOKOLÜ AÇIKLAMAM DOĞRU DEĞİL

(Ümit Özdağ’ın açıkladığı protokol var mı?) Evet var. İkimizin arasında imzalandı. İkimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür, nokta. Bunlara hiçbir yorum yapmam. Sayın Öztrak protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyor. O görüşmelerden, Sayın Özdağ’la, Sayın Oğan’la yaptığım görüşmeden diğer parti liderlerinin bilgisi vardı. Protokolden yoktu.” (ANKARA)

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CHP’DE BÜYÜK YÜZLEŞME

Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki belediye başkanları ve pazar günkü Parti Meclisi (PM) toplantılarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte kısa süre öncesine kadar en yakınında yer alan değişim taraftarı muhaliflerle “Zoom krizi”nin ardından ilk kez yüz yüze gelecek. İmamoğlu’nun belediye başkanları toplantısına katılacağı belirtilirken, gözler Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a çevrildi. Özel, Hürriyet’e toplantıya katılacağını söylerken, Günaydın’ın da İmamoğlu ve Zoom toplantısında yer alan diğer isimlerle birlikte toplantıda olacağı belirtildi. Kulislerde, pazar günü yapılacak PM toplantısı için “CHP tarihinin en sert toplantılarından biri olabilir” yorumu yapılıyor. Öte yandan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili karar, savunma yapması beklenen Özcan’ın 4 günlük rapor sunması nedeniyleertelendi. (Turan YILMAZ / ANKARA)