Kılıçdaroğlu'ndan 'zoom toplantısı' hakkında ilk açıklama

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Değişim Gerçeği” adlı bir hesaptan, “İmamoğlu’nun değişim A Takımı ile gizli darbe toplantısı” başlığıyla yayınlanan 14 dakikalık videoyla ilgili Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Doğrusunu isterseniz tamamını izlemedim. Gerek duymadım. Partiyi ilgilendiren bir konu. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı diyebiliriz.

Rahatsız oldunuz mu?

- Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı.

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Bu toplantıyı normal buluyor musunuz?

- Hayır.

Bunun CHP'de bir sonucu olacak mı? Bunu nasıl yöneteceksiniz?

- Bunu biz yönetiyoruz zaten. Bunun detayını şimdi veremem.

Toplantıya katılanlar disipline sevk edilecek mi?

- Hayır. Böyle bir şey yok...

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İmamoğlu'nun değişim çağrılarının size yönelik olduğunu düşünüyor musunuz?

- Olabilir. Bizim partide bunlar nomaldir.

Parti disiplini olarak sorun mu?

- Şu an için hayır.

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ÜMİT ÖZDAĞ İLE ARANIZDA BİR PROTOKOL VAR MIYDI?

- Evet vardı. Ama bu protokolle ilgili burada konuşmam doğru değil. Protokol kamuoyuna kapalıydı. Dolayısıyla bu protokol iki kişinin namusuna bırakılmış bir protokoldü. Onun için burada konuşamam. Nokta. Detaylarını danışmalarım dahi bilmiyordu.