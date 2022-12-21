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Zonguldak’ta 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

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#Zonguldak#Öğrenci#Gıda Zehirlenmesi
Zonguldak’ta 24 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 03:11

Zonguldak’ta yatılı eğitim gören 24 öğrenci, yedikleri akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 

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Kent merkezinde bulunan Borsa İstanbul Anadolu Lisesi pansiyonunda akşam yemeği yiyen öğrenciler rahatsızlandı. Haber verilmesi üzerine okula çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Okulun pansiyonunda kalan 24 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin genel durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı. 

Hastanelere giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yaptığı açıklamada, “Pansiyonda kalan öğrencilerimiz, akşam yediği yemekten muhtemelen, tavuk, ezogelin çorba, pirinç pilavı ve ayran varmış menülerinde. Şuanda Atatürk Devlet Hastanesi’nde 7 öğrencimiz, çocuk hastanesinde 9 öğrencimiz, tıp fakültesi hastanesinde de 8 öğrencimiz var. Serum takıldı, kontrol altındalar. Bir yandan da hemen inceleme başlatıyoruz. Yiyecek numunesinde inceleme yapılacak. Besin kaynaklı bir şey olarak gözüküyor ama kesin konuşmak istemem. Hepsi pansiyonda kalan öğrencilerimizdi” dedi.

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#Zonguldak#Öğrenci#Gıda Zehirlenmesi

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