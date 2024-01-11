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Zeki Müren’e yapay zeka ile ‘Parla' marşını söylettiler

Güncelleme Tarihi:

#Zeki Müren#Yapay Zeka#Parla
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 14:52

1996 yılında vefat eden efsane sanatçı Zeki Müren'e yapay zeka ile Parla marşı seslendirildi. Dünden beri en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Yapay zeka ile Müren'e söyletilen o marşın detaylarını CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ile anlattı.

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Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için "Parla" adında marş bestelemişti. Marş, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran Efsane sanatçı Zeki Müren'e yapay zeka ile Norm Ender'in "Parla" şarkısı söyletildi.

Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise yapay zeka ile şarkı düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Kırık, 'Burada derin öğrenme söz konusu. Günümüz yapay zeka teknolojisi doğrudan Norm Ender'in şarkısını alıp Zeki Müren'e seslendirebilecek noktada değil. Daha sonra yeni bir cover yapılmış, Zeki Müren'in vurguları ortaya çıkartılmış ve daha sonra ses eşleştirilmesi gerçekleştirilmiş. Daha sonradan bir başkası tarafından seslendirilmiş bu parça, Zeki Müren'in tonlamaları alınmış ve onun üzerine ses bindirme işlemi gerçekleştirilmiş.' dedi.

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Zeki Müren’e yapay zeka ile ‘Parla marşını söylettiler

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92. YAŞ GÜNÜNDE ÖZEL PROJE

Yaşamı boyunca 600'ü aşkın plak ve kaset dolduran Türk Sanat Müziği'nin en büyük yorumcularından Zeki Müren, 92'nci yaş gününde yapay zeka ile anılmıştı. Zeki Müren servetini Türk Eğitim Vakfı'na bırakmıştı. TEV, sanatçı için yapay zekayla oluşturulan bir klip yayınlamıştı.

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6 Aralık 1931 tarihinde dünyaya gelen ve 24 Eylül 1996’da yaşamını yitiren Zeki Müren, henüz hayattayken mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştı.

Zeki Müren’e yapay zeka ile ‘Parla marşını söylettiler

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#Zeki Müren#Yapay Zeka#Parla

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