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Zeki Müren'e yapay zekâlı 92. yaş klibi

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#Zeki Müren#Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın#Sanat Güneşi
Zeki Mürene yapay zekâlı 92. yaş klibi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 07:39

Türk Eğitim Vakfı, bağışçısı Zeki Müren’i 92’nci doğum gününde bir yapay zekâ projesiyle anıyor. Sanat Güneşi’nin yapay zekâyla hazırlanan fotoğrafları, “Rüyalarda Buluşuruz” şarkısı eşliğinde klip haline getirildi.

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56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalar yapan Türk Eğitim Vakfı (TEV), bağışçıları arasında yer alan Zeki Müren’in 92’nci doğum gününe özel bir projeye imza attı.

Efsane sanatçının yapay zekâyla hazırlanan fotoğrafları, “Rüyalarda Buluşuruz” şarkısı eşliğinde klip haline getirildi. Video, Müren’in doğum günü için #BuŞarkıylaKavuşuruz etiketiyle sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

6 Aralık 1931 tarihinde dünyaya gelen ve 24 Eylül 1996’da yaşamını yitiren Zeki Müren, henüz hayattayken mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlamıştı. Sanatçının vefatının ardından oluşturulan TEV Zeki Müren Burs Fonu’ndan bugüne kadar Türkiye genelinde 4 binden fazla öğrenciye burs imkânı sağlandı.

Zeki Mürene yapay zekâlı 92. yaş klibi

Zeki Müren’in yaş gününe özel hazırlanan video sosyal medyada paylaşıldı.

EĞİTİME DESTEK VEREN BİR SANAT İKONU

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, Zeki Müren’le ilgili şunları söyledi:

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“Türk müziğinin unutulmaz ismi, kıymetli bağışçımız Zeki Müren’i 92’nci yaş gününde sevgi ve saygıyla anıyoruz. O sadece müziğiyle değil, aynı zamanda ülkemizin gençlerine, eğitime verdiği desteklerle hafızalarımızda yaşayan bir sanat ikonudur. İlham ve umut olduğu gençlerimiz adına ona ne kadar teşekkür etsek az. Eşsiz müziğini her duyduğumuzda gönlümüzde kavuştuğumuz Zeki Müren’i sevgi ve saygıyla anmaya, benzersiz sanatını ve ismini daima yaşatmaya devam edeceğiz.”

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#Zeki Müren#Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın#Sanat Güneşi

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