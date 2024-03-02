‘Yüzsüz ’dolandırıcı

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı çalıntı çeklerin piyasada kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Çekleri kullandığı iddia edilen kişi A.C.’ydi. A.C. 6 ilde 19 ayrı dolandırıcılık suçundan 10 yıldır aranıyordu ve bugüne kadar bulunamamıştı. Jandarma ekipleri A.C.’nin Beyoğlu’nda yaşadığını belirledi.

KİLO VERİP ESTETİK YAPTIRDI

Eve gittiklerinde karşılarına çıkan kişi A.C.’nin kardeşi olduğunu söylüyordu. Ancak yapılan araştırmada kardeşinin kimliğini gösteren kişinin A.C. olduğu ortaya çıktı. A.C. kardeşinin kimlikteki fotoğrafına benzeyebilmek için kilo vermiş ve estetik operasyon yaptırmıştı. Kaçışının arkasındaki gizem de buydu. Evinde yapılan aramada çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirilen A.C., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.