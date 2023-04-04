Yüz yüzede ilk gün: Derslikler boş kaldı

Haberin Devamı

Öğrencilerin, bayram tatilinin ardından yüz yüze eğitim için yeniden kampuslerine döneceği tahmin ediliyor.

HİBRİT DE DEVAM EDİYOR

YÖK’ün 2021- 2022 yılı istatistiklerine göre, önlisansta 3 milyon 250 bin 101, lisansta 4 milyon 579 bin 47, yüksek lisansta 358 bin 271, doktorada ise 109 bin 540 öğrenci bulunuyor. Yani alınan hibrit öğretim kararı yükseköğrenim gören 8 milyon 296 bin 959 kişiyi etkiliyor. Hibrit eğitim bahar dönemi boyunca devam edecek. Özellikle yüksek öğretim için farklı şehirlerden gelen öğrencilerin ağırlıklı olarak online eğitimi tercih ettiği ilk günde, dersler hem online hem yüz yüze gerçekleşti.

Haberin Devamı

ARA SINAVLAR ÇEVRİMİÇİ

YÖK tarafından alınan kararla bahar dönemindeki ara sınavlar, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan eğitim yöntemiyle çevrimiçi yapılacak. Buna göre yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına üniversitelerin yetkili kurulları karar verecek. Üniversitelerin çoğu ara sınavlarını YÖK’ün açıkladığı karar doğrultusunda çevrimiçi yöntemlerle yapacak.