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Gündem
Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı

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Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 18 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk etti.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 göçmenin, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler kıyıya çıkartıldı.

İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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