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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Şubat'ta İstanbul'a gelecek

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#Miçotakis#Yunanistan#İstanbul
Yunanistan Başbakanı Miçotakis Şubatta İstanbula gelecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 22:11

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sonrası sürpriz bir kararlar İstanbul'a geleceği bildirildi.

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CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiriakos Miçotakis'i İstanbul'a davet ettiğini duyurdu.  Hande Fırat, Miçotakis'in iş dünyası delegasyonu ile Şubat ayında İstanbul'a gelerek temaslarda bulunacağını ifade etti. Miçotakis'in Mart ayındaki yerel seçimden sonra da Ankara'ya resmi ziyarette bulunması bekleniyor.

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Hande Fırat şunları söyledi:

"Tüm mekanizmaların çalışması için iletişim hattı güncellenecek. Sadece bakanlar değil, her seviyede üst düzey isim sürekli birbirileriyle görüşecek. Bu ilişki hızlandırılmış bir şekilde devam edecek. Miçotakis, Şubat ayında İstanbul'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini davet etti. İade-i ziyarette bulunacak Miçotakis."

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"HERKESİ ŞAŞKINLIK İÇERİSİNDE BIRAKACAK BİR SÜREÇ GÖRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında Atina'da bulunan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ozay Şendir "Adımlar çok hızlanacak. Şuan küçük adımlar atıldı. Herkesi şaşkınlık içerisinde bırakacak bir süreç göreceğiz. İki ülke arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret 10 milyar dolara çıkarılacak. Enerji alanında çok şaşırtıcı tabloyla karşı karşıya kalacağız. Görüşmelerde bir noktanın altı çizildi. Bürokrasinin bu kararlara uyması vurgulandı. Bürokrasinin herhangi bir provokasyonuna izin verilmeyecek. Sadece Türk-Yunan ilişkileri konuşulmadı. Uluslararası gelişmeler de ele alındı." dedi.

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#Miçotakis#Yunanistan#İstanbul

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