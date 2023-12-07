Dünyanın gözü Yunanistan’daki zirvede... İngiliz gazeteden dikkat çeken yorum: Erdoğan Atina'da 'kazan-kazan' yaklaşımı planlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina'da, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın 6 yıl sonra gerçekleştirdiği kritik ziyaret bugün Yunan medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.

Gazeteler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini açtıkları canlı bloglarla dakika dakika takip ederken, haber kanalları da gün boyu canlı yayındaydı.

Erdoğan'ın Sakelaropulu ile yaptığı görüşmede öne çıkan başlık 'Bardağın dolu tarafını görelim' oldu.

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Yunan Kathimerini gazetesi 'Sakellaropoulou Erdoğan'a Yunanistan-Türkiye barışının korunması gerektiğini söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou Perşembe günü ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, iki ülkenin bazı konularda farklı görüşlere sahip olduğunu ancak "halkımızın yararına barışı ve iyi komşuluk ilişkilerini korumak için birlikte çalışmaları gerektiğini" söyledi' ifadelerine yer verildi.

Atina'daki tarihi zirve dünya basının da dikkatinden kaçmadı.

Uluslararası haber ajansı AP gelişmeleri sıcağı sıcağına abonelerine servis etti.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gergin ilişkileri düzeltmek amacıyla Yunanistan'ı ziyaret etti' başlığını atan ajans 'İlişkilerin iyileştirilmesi yönünde çalışma niyeti Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile yaptığı ilk görüşmede açıkça ortaya çıktı' yorumunda bulundu.

France 24 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefikleri ile tarihi rakipler arasında yıllar süren gerilimin ardından yeni bir sayfa açılması girişimi olarak ilan edilen ve heyecanla izlenen bir ziyaret için Atina'ya gitti' dedi.

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'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, komşu devletler arasında tarihsel olarak gergin olan ilişkileri yeniden düzenlemeyi amaçlayan önemli bir diplomatik misyonla Atina'yı ziyaret ediyor' diyen Euronews liderlerin ve beraberlerinde heyetlerin bir dizi görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Katar merkezli Al Jazeera Ankara ve Atina'nın ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığını yazdı.

ABD merkezli ABC News 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gergin ilişkileri düzeltmek ve Batılı müttefiklerle bağları sıfırlamak amacıyla Yunanistan'ı ziyaret ediyor' yorumunda bulundu.

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Guardian ise 'Recep Tayyip Erdoğan, geçmişteki çekişmelerin ardından Atina'da 'kazan-kazan' yaklaşımını planlıyor' manşetini attı.

Erdoğan'ın 'Atina'ya kazan-kazan yaklaşımıyla gideceğiz' sözün hatırlatan İngiliz gazete 'Analistler, Yunanistan ile daha iyi ilişkilerin Türkiye'nin Avrupa ile gergin ilişkilerini onarmanın anahtarı olduğuna inanıyor' dedi.

Times of India ise imzalanacak anlaşmaların ikili ilişkilerin ötesine uzandığını yazdı.