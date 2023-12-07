Atina'ya tarihi ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik ziyaret kapsamında Yunanistan'a gitti. Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.

Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşmesi sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşmesi öncesinde şu ifadeleri kullandı:

Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir döneme vesile olacağına inanıyorum. Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor. Bugün geniş bir heyetle buradayız.

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HEDEFİMİZ TİCARET HACMİNİ 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Bakanlarımız anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef aramızdaki 5 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu alanlarda ne gibi adımlar atarız bunu görüşeceğiz. Tabii aramızdaki hazırlıkları bakan arkadaşlarımız yaptı. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola anlamlı şekilde devam edeceğiz. Gelecek için daha hayırlı olacaktır.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise ikili görüşme öncesi şu açıklamalarda bulundu:

Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.

Etrafımızda cereyan eden olaylara göz atacak olursak iki ülke olarak beraber çalışmamız, barışa refaha hukuka saygı bazında bu değerleri ileri götürmemiz karşımıza çıkmakta. Her zamankinden fazla ortak siyasi iradeyi geliştirmemiz elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. İlişkileri yürütebilmek, barışı koruyup daha ileri düzeye götürecektir

Sayın cumhurbaşkanı bu düşüncelerle size dost Türkiye halkına barış dileklerimizi iletmenizi rica edeceğim. Yüksek düzeyli iş birliği konseyinin çalışmalarına başarılar dilerim.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.